Nu vil Danmark også arrangere VM for kvinder

Direkte sport i tv Tirsdag 29. oktober TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 18.30 Håndbold: Esbjerg-Herning/Ik. (k) 21.15 Fodbold: Barcelona-Valladolid 2.00 Basketball: Denver-Dallas TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 20.00 Fodbold: Bochum-Bayern M. 22.00 Fodbold: Everton-Watford 0.05 Ishockey: Toronto-Washington TV3 Max 20.45 Fodbold: Man. C.-Southampton 6’eren 20.45 Fodbold: Burton-Leicester Eurosport 1 7.25/12.25 Billard: Snooker, World Open Eurosport 2 20.45 Fodbold: Crawley-Colchester

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) arbejder sammen med forbundene i Sverige, Norge, Finland og Island på at blive værter for kvindernes VM i 2027. Det oplyser DBU på organisationens hjemmeside. Idéen vil de nordiske fodboldforbund præsentere for Nordisk Råd på et møde i Stockholm. »Et fælles VM i Norden vil ikke kun sikre en fantastisk oplevelse for de mange fodboldfans, men vil også styrke det vigtige, nordiske samarbejde og fællesskab og forhåbentlig inspirere mange fodboldglade piger og kvinder«, siger DBU-formand Jesper Møller, der via en arbejdsgruppe sideløbende arbejder på undersøge muligheden for at afholde EM på dansk grund i 2025.

Fodbold. FC København-manager Ståle Solbakken var overrasket over, at FCK-matchvinder Dame N’Doye kunne klare samtlige 90 minutter mod AGF efter en længere skadespause. »Vi prioriterede rigtig meget dødbolde. Derfor faldt tempoet også lidt i kampen, og så havde han nemmere ved at spille hele kampen«, siger Solbakken, der vil spare angriberen på torsdag i pokalkampen mod FC Nordsjælland. Viktor Fischer lagde op til begge N’Doyes mål i 2-1-sejren. Han mener, N’Doye har noget ekstra. »Han er ‘Godfather’ for os, og det var særligt at have ham med igen, for han løfter os alle bare ved at være til stede. Det var helt unikt af ham at gå ind og lave to mål med det samme«, siger Fischer om N’Doye, der på FCK’ hjemmeside kalder 2-1-sejren for et godt stykke holdarbejde.

Håndbold. Dansk Håndbold Forbund (DHF) er i tvivl om, hvorvidt økonomien i dansk håndbold kan bære, at der er 14 hold i de to eliterækker for mænd og kvinder. Det sker, efter at TV2 kunne meddele, at kvindespillerne i Skanderborg ikke er forsikret af klubben. »Når vi hører Skanderborg sige, det er svært at få tingene til at løbe rundt, således at man ikke kan forsikre spillerne, så er vi nødt til at sætte os ned og snakke om, om der egentlig er penge nok samlet set til at drive en liga på allerhøjeste niveau med 14 hold«, siger DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen til TV2 Sport.

Fodbold. Den tidligere landsholdsangriber Nicklas Bendtner blev i september hyret af FC København på en korttidskontrakt, der udløber ved årsskiftet. I aftes mod AGF måtte Bendtner se FC Københavns ubestridte førstenangriber Dame N’Doye score to gange efter en længere skadespause - en skadespause, hvor Bendtner flere gange fik muligheden, men ikke kunne levere. FCK-manager Ståle Solbakken holder sine Bendtner-kort tæt til kroppen. »Hans situation er uændret. Vi kommer ikke til at diskutere fremtiden med Bendtner før vinterpausen«, var den diplomatiske udmelding fra Ståle Solbakken til Ritzau efter gevinsten i Aarhus.

Stillingen i Superligaen

Fodbold. »Nu har vi tabt tre kampe i træk, så jeg har rigeligt at se til«. AGF-træner David Nielsen var kontant i sin udmelding over for Ritzau, da aarhusianerne mandag havde tabt 1-2 på eget græs til FC København. » Vi var dårlige mod Randers. Så synes jeg, vi mistede hovedet mod Silkeborg, og så tabte vi til FCK, selv om vi spillede en god kamp«, var den videre analyse fra AGF-træneren.