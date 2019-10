Reserven fik travlt, slog verdens bedste og er pludselig med i millionkampen

Direkte sport i tv Tirsdag 29. oktober TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 18.30 Håndbold: Esbjerg-Herning/Ik. (k) 21.15 Fodbold: Barcelona-Valladolid 2.00 Basketball: Denver-Dallas TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 20.00 Fodbold: Bochum-Bayern M. 22.00 Fodbold: Everton-Watford 0.05 Ishockey: Toronto-Washington TV3 Max 20.45 Fodbold: Man. C.-Southampton 6’eren 20.45 Fodbold: Burton-Leicester Eurosport 1 7.25/12.25 Billard: Snooker, World Open Eurosport 2 20.45 Fodbold: Crawley-Colchester

Vis mere

Tennis. Hollænderen Kiki Bertens, der med få timers varsel måtte træde ud af sin reserverolle ved WTA Finals i Kina, da japanske Naomi Osaka blev skulderskadet, fik en fremragende start på sit engagement i turneringen. Bertens tabte godt nok første sæt til verdensetteren Ashleigh Barty fra Australien, men kom stærkt tilbage og sejrede 3-6, 6-3, 6-4. Kiki Bertens er dermed i spil til at gå videre fra gruppespillet, der også tæller Petra Kvitova (Tjekkiet) og Belinda Bencic (Schweiz). Den samlede præmiesum i WTA Finals er ca. 94 millioner kroner - de 30 millioner er til vinderen.

Antidoping. Russiske hackergrupper, der kan have tæt tilknytning til den russiske regering, står ifølge et blogindlæg fra en højtstående sikkerhedschef i Microsoft, Tom Burt, bag cyberangreb på 16 nationale antidopingagenturer. Angrebene begyndte ifølge Tom Burt 16. september – kort før, Det Internationale Antidopingagentur (Wada) udtrykte bekymring over, at Rusland tilsyneladende havde manipuleret med en stor mængde data, der skulle overdrages fra Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) til Wada. Vigtig data, der kan kortlægge en stor del af det statsorganiserede russiske dopingprogram, der blev optrevlet fra 2015 og i årene frem. Rusada oplyser ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at de »ikke har været under seriøs angreb«. Russiske hackergrupper stjal data fra Wada i 2016 og offentliggjorde i den forbindelse en række særlige medicinske tilladelser til topatleter, herunder danske Pernille Blume.

Antidoping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) regner med at træffe en afgørelse i en sag om mulig manipulation med russiske dopingoplysninger i slutningen af november. Det oplyser Wada ifølge nyhedsbureauet AFP. Den nye chef for det Russiske Antidopingagentur (Rusada), Yuri Ganus, har flere gange givet udtryk for, at han bestemt regner med, at sanktionen mod Rusland vil være udelukkelse fra det kommende OL i Tokyo.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) arbejder sammen med forbundene i Sverige, Norge, Finland og Island på at blive værter for kvindernes VM i 2027. Det oplyser DBU på organisationens hjemmeside. Idéen vil de nordiske fodboldforbund præsentere for Nordisk Råd på et møde i Stockholm. »Et fælles VM i Norden vil ikke kun sikre en fantastisk oplevelse for de mange fodboldfans, men vil også styrke det vigtige, nordiske samarbejde og fællesskab og forhåbentlig inspirere mange fodboldglade piger og kvinder«, siger DBU-formand Jesper Møller, der via en arbejdsgruppe sideløbende arbejder på undersøge muligheden for at afholde EM på dansk grund i 2025.

E-sport. Astralis-holdet er dumpet fra første til andenpladsen verdensranglisten. Det sker, efter det amerikanske hold Evil Geniuses sejrede i en turnering i Tyrkiet og overtog førstepladsen fra danskerne.

Fodbold. Det hænder, at målmænd kommer for langt væk fra deres primære arbejdsområde og derved åbner for spektakulære langskudsforsøg. Men at man bliver overrumplet to gange på 90 sekunder, fordi man er ude af position, det hører til de absolutte sjældenheder. Ikke desto mindre var det, hvad der skete for målmanden Masahiro Okamoto, da han søndag med sit hold Ehime FC gæstede Montedio Yamagata og tabte opgøret i den næstbedste japanske række 0-3.

Montedio Yamagata of J2 (Japan) score from behind the halfway line vs Ehime...twice. In the space of 90 seconds. pic.twitter.com/haFK47qsHq — GoatWorldSports (@GoatWorldSport1) October 28, 2019

Fodbold. FC København-manager Ståle Solbakken var overrasket over, at FCK-matchvinder Dame N’Doye kunne klare samtlige 90 minutter mod AGF efter en længere skadespause. »Vi prioriterede rigtig meget dødbolde. Derfor faldt tempoet også lidt i kampen, og så havde han nemmere ved at spille hele kampen«, siger Solbakken, der vil spare angriberen på torsdag i pokalkampen mod FC Nordsjælland. Viktor Fischer lagde op til begge N’Doyes mål i 2-1-sejren. Han mener, N’Doye har noget ekstra. »Han er ‘Godfather’ for os, og det var særligt at have ham med igen, for han løfter os alle bare ved at være til stede. Det var helt unikt af ham at gå ind og lave to mål med det samme«, siger Fischer om N’Doye, der på FCK’ hjemmeside kalder 2-1-sejren for et godt stykke holdarbejde.