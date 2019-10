Verdensmester vinder stor pris som den første dansker nogensinde

Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 18.30 Håndbold: Aarhus U.-Odense (k) 21.00 Fodbold: Juventus-Genoa 1.15 Fodbold: Atlanta-Toronto TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-SønderjyskE 21.05 Fodbold: Chelsea-Man. United TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 16.30 Fodbold: Lyon-Fortuna Hjørring 18.30 Fodbold: Wolfsburg-Leipzig 20.45 Fodbold: Dortmund-Gladbach 0.05 Ishockey: New Jersey-Tampa Bay TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensbu.-Barcelona (m) 6’eren 20.30 Fodbold: Liverpool-Arsenal Eurosport 1 7.25/12.25 Billard: Snooker, World Open Eurosport 2 20.45 Fodbold: Aston Villa-Wolves Vis mere

Sejlsport. Anne-Marie Rindon har vundet prisen for årets største sejlsportspræstation ved en prisuddeling i Bermuda. Det er verdensforbundet World Sailing, der har belønnet den danske sejler med udmærkelsen ’World Sailor of the Year’. 28-årige Anne-Marie Rindon har i årets løb vundet både EM og VM i klassen Laser Radial, og hun er den første dansker nogensinde, der vinder den prestigefulde pris. Næste store mål for Rindom er de olympiske lege i Tokyo næste år. I 2016 vandt hun bronze ved legene i Rio de Janeiro.

»Jeg er helt overvældet. At blive kåret som verdens bedste sejler er noget, jeg ikke har turdet drømme om«, siger Anne-Marie Rindom i en pressemeddelelse.

Håndbold. Sønderjyske har hentet stregspilleren Morten Bjørnshauge i den franske klub PAUC, hvor han dog spiller sæsonen færdig. den 29-årige Bjørnshauge har skrevet under på en aftale med den danske ligaklub, som løber i tre sæsoner.

Basketball. Anthony Davis var den helt store spiller, da Los Angeles Lakers i den nordamerikanske NBA-liga besejrede Memphis Grizzlies 120-91. Davies, der før denne sæson skiftede fra New Orleans Pelicans til den californiske storklub, scorede 40 point og havde 20 rebounds, selv om han ikke spillede i 4. og sidste periode. Davis scorede på 26 af 27 straffekast.

Rugby. England har fået en bøde på 2.000 pund (ca. 17.000 kr.), fordi holdet inden VM-semifinalen stod på den forkerte side af midterlinjen, da modstanderholdet fra New Zealand udførte deres traditionelle haka, der er en art krigsdans. Det engelske hold linede op i en V-formation, men kom altså lidt for tæt på newzealænderne ifølge reglementet. England vandt kampen 19-7 og møder i finalen Sydafrika.

Fodbold. Bayern München var på vej mod et sensationelt nederlag til VfL Bochum i den tyske pokalturnering, da først Serge Gnabry og siden Thomas Müller i kampens sidste 7 minutter sørgede for de nødvendige mål til at vinde 2-1. Derimod måtte bundesligaholdet FC Köln sensationelt se sig besejret 3-2 af Saarbrücken, der til dagligt spiller i regionalligaen. Tobias Janicke blev den store helt for hjemmeholdet med sejrsmålet i kampens sidste minut.

Ishockey. Nikolaj Ehlers var i hopla og scorede to mål for sin klub Winnipeg Jets mod Anaheim Ducks. Men lige lidt hjalp det. Ehlers og Winnipeg tabte kampen i den nordamerikanske NHL-liga med 7-4, og det var 7. nederlag til den canadiske klub i 13 kampe.

Fodbold. Manchester City havde ikke de store problemer med at ekspedere kriseramte Southampton ud af Liga Cuppen. City vandt ottendedelsfinalen 3-1 efter at have ført 3-0. Leicester er også klar til kvartfinalen med en sejr på 3-1 ude over Burton Albion.

Fodbold. Med en sikker 5-1-sejr hjemme over Real Valladolid erobrede FC Barcelona 1. pladsen i La Liga fra overraskelsen Granada. Kiko Olivas udlignede overraskende Barcelonas 1-0-føring, men så stoppede festen også for udeholdet. På mål af Lionel Messi (2), Arturo Vidal og Luis Suarez satte den catalanske storklub skabet på plads. Samtidig mistede Atlético Madrid et lille skridt i topkampen ved at spille 1-1 ude mod Alaves.

Fodbold. Inter er for en stund tilbage på 1. pladsen i Serie A. Storklubben vandt ude 2-1 over Brescia og er dermed to point foran Juventus. Torino-holdet kan dog tilbageerobre duksepladsen med en sejr over Genoa onsdag aften.