10 mål og 9 straffespark: »Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft det så sjovt til en fodboldkamp«

Direkte sport i tv Torsdag 31. oktober DR3 20.00 Håndbold: Schaffhausen-GOG (m) TV 2 Sport 9.00/13.30 Tennis: WTA Finals 18.30 Håndbold: TTH-Nyk. F. (k) 20.30 Håndbold: TTH-Skanderborg (m) 3.30 Basketball: Clippers-San Antonio TV3+ 17.30 Fodbold: FCK-FC Nordsjælland 20.15 Fodbold: AGF-OB 1.15 Am. fodbold: Arizona-San Francisco TV3 Sport 11.00/17.00 Tennis: Paris Masters (m) 1.05 Ishockey: Nashville-Calgary TV3 Max 18.45 Håndbold: Kiel-Melsungen (m) Eurosport 1 7.25/12.25 Snooker: World Open Eurosport 2 17.30 Golf: Bermuda Championship

Fodbold. To reservespækkede mandskaber fra Liverpool og Arsenal leverede en omgang tjubangfodbold, da holdene formåede at score hele 10 gange i ordinær spilletid i deres opgør i 4. runde af den engelske Liga Cup. Divock Origi sikrede Liverpool en udligning til 5-5 hele fire minutter inde i tillægstiden, hvorfor matchen skulle afgøres i en straffesparkskonkurrence. Her var Arsenals Dani Ceballos den eneste synder og sendte sendte hjemmeholdet mod sejren med sin afbrænder på gæsternes fjerde forsøg på Anfield, hvor ca. 53.000 havde en hyggelig aften. »Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft det så sjovt til en fodboldkamp. Jeg nød stort set hvert et sekund af kampen«, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Really proud of the team tonight, especially the young boys and how we all kept going right until the end! Anfield atmosphere unbelievable as always! Hard not celebrate that one, but all respects to my former club #YNWA pic.twitter.com/VtT9mK0PoJ — Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) October 30, 2019

Fodbold. Selv om Jürgen Klopp havde en hyggelig aften på Anfield og kunne se sit hold vinde i Liga Cuppen over Arsenal, så er det slet ikke sikkert, at Liverpool kan spille i kvartfinalerne. De skal efter planen afvikles i uge 51, men i samme uge skal Liverpool spille med ved VM for klubhold i Qatar. »Hvis de ikke finder et passende tidspunkt - ikke klokken tre om natten juledag - så spiller vi ikke«, siger Klopp ifølge BBC og fortsætter: »Sådan noget bliver man nødt til at tænke over. Hvis du har et program, hvor et hold ikke kan deltage i alle kampe, så bliver man nødt til at genoverveje det. Forhåbentlig begynder man på det på et tidspunkt, og forhåbentlig er det tidspunkt nu«.

Cykling. 2020-udgaven af det københavnske seksdagesløb i Ballerup blev onsdag sløjfet. Nu genopstår løbet i 2021 i Royal Arena på Amager. »Med flytningen fra Ballerup til København bliver seksdagesløbet tilgængeligt for langt flere mennesker, hvilket åbner nye muligheder for både løbet og dansk banecykling. Den sportslige ambition er stadig at præsentere de længste jagter og det hårdeste seksdagesløb i verden«, siger løbsarrangør Michael Sandstød.

Fodbold. Brøndby, der har været i tre pokalfinaler i træk, må nøjes med at se 2020-finalen i tv. I denne sæsons turnering blev Sønderjyske stopklodsen. 1-0 sejrede sønderjyderne i 4. runde i Brøndby, hvor det var ligeved og næsten for hjemmeholdet. »Vi har tilløb til meget i løbet af kampen, men i dag er vi simpelthen ikke gode nok til at lave chancerne store nok«, siger træner Niels Frederiksen til Brøndbys hjemmeside.

Baseball. Washington Nationals er vindere af World Series. Mandskabet fra den amerikanske hovedstad sejrede tidligt torsdag morgen 6-2 over storfavoritterne Houston Astros og vandt dermed bedst af 7-serien med 4-3. Det er første gang siden 1924, at World Series-titlen ender i Washington

Basketball. Golden State Warriors har tabt tre af deres fire seneste kampe i NBA og nu må holdet også undvære omdrejningspunktet Stephen Curry i en rum tid. Stjernen brækkede nemlig hånden i Golden Staes nederlag på 121-110 til Phoenix.

Fodbold. Juventus tilbageerobrede førstepladsen i den italienske Serie A med en 2-1-sejr på hjemmebane over Genoa, der havde Lasse Schöne og Peter Ankersen. Efter en hektisk 2. halvleg med fem advarsler og en udvisning til hvert hold, afgjorde Cristiano Ronaldo affæren i 90. minut på et straffespark begået mod ham selv