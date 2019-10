Tidligere landsholdsspiller vender hjem til Danmark, men har ikke nogen klub

Direkte sport i tv Torsdag 31. oktober DR3 20.00 Håndbold: Schaffhausen-GOG (m) TV 2 Sport 9.00/13.30 Tennis: WTA Finals 18.30 Håndbold: TTH-Nyk. F. (k) 20.30 Håndbold: TTH-Skanderborg (m) 3.30 Basketball: Clippers-San Antonio TV3+ 17.30 Fodbold: FCK-FC Nordsjælland 20.15 Fodbold: AGF-OB 1.15 Am. fodbold: Arizona-San Francisco TV3 Sport 11.00/17.00 Tennis: Paris Masters (m) 1.05 Ishockey: Nashville-Calgary TV3 Max 18.45 Håndbold: Kiel-Melsungen (m) Eurosport 1 7.25/12.25 Snooker: World Open Eurosport 2 17.30 Golf: Bermuda Championship

Vis mere

Fodbold. Den 32-årige ekslandsholdsspiller Lasse Vibe forlænger ikke kontrakten med svenske IFK Göteborg. Familien skal hjem til Danmark. »Sammen med min familie har jeg taget beslutningen med udgangspunkt i, at vi synes, at vores tvillingedrenge skal have muligheden for at bo i Danmark, gå i en dansk skole og få venner for livet. De er så store nu, at det er synd at fortsætte med at flytte«, siger han IFK’s hjemmeside. Lasse Vibe spillede 47 kampe gennem halvanden sæson i Superligaen for Sønderjyske fra 2012 og har de seneste 6 år spillet i udlandet hos IFK, engelske Brentford og kinesiske Changchun Yatai.

Roning. Den tredobbelte britiske OL-guldvinder Pete Reed er blevet ramt af en afbrydelse af blodtilførslen i rygmarven. Det har gjort ham lam fra brystet og ned. »Der er en meget lille risiko for, at jeg slet ikke kommer mig, og en meget lille chance for, at jeg kommer mig fuldt ud«, skriver den 38-årige Reed på Instagram.

Fodbold. To reservespækkede mandskaber fra Liverpool og Arsenal leverede en omgang tjubangfodbold, da holdene formåede at score hele 10 gange i ordinær spilletid i deres opgør i 4. runde af den engelske Liga Cup. Divock Origi sikrede Liverpool en udligning til 5-5 hele fire minutter inde i tillægstiden, hvorfor matchen skulle afgøres i en straffesparkskonkurrence. Her var Arsenals Dani Ceballos den eneste synder og sendte sendte hjemmeholdet mod sejren med sin afbrænder på gæsternes fjerde forsøg på Anfield, hvor ca. 53.000 havde en hyggelig aften. »Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft det så sjovt til en fodboldkamp. Jeg nød stort set hvert et sekund af kampen«, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Really proud of the team tonight, especially the young boys and how we all kept going right until the end! Anfield atmosphere unbelievable as always! Hard not celebrate that one, but all respects to my former club #YNWA pic.twitter.com/VtT9mK0PoJ — Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) October 30, 2019

Fodbold. Selv om Jürgen Klopp havde en hyggelig aften på Anfield og kunne se sit hold vinde i Liga Cuppen over Arsenal, så er det slet ikke sikkert, at Liverpool kan spille i kvartfinalerne.

Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix Liverpools unge midtbanemand Curtis Jones havde fortjent en krammer af klubboss Jürgen Klopp.

Liverpools unge midtbanemand Curtis Jones havde fortjent en krammer af klubboss Jürgen Klopp. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

De skal efter planen afvikles i uge 51, men i samme uge skal Liverpool spille med ved VM for klubhold i Qatar. »Hvis de ikke finder et passende tidspunkt - ikke klokken tre om natten juledag - så spiller vi ikke«, siger Klopp ifølge BBC og fortsætter: »Sådan noget bliver man nødt til at tænke over. Hvis du har et program, hvor et hold ikke kan deltage i alle kampe, så bliver man nødt til at genoverveje det. Forhåbentlig begynder man på det på et tidspunkt, og forhåbentlig er det tidspunkt nu«.

Fodbold. Den udsatte pokalkamp mellem HK Køge og AaB spilles 27. november. Det meddeler AaB på sin hjemmeside. Kampen stod til afvikling i går, men måtte aflyses på grund af, at Storebæltsbroen var lukket i flere timer. Det medførte, at AaB’s materialer - herunder spilletøj - ikke kunne nå frem til Sjælland i tide.

Håndbold. Randers HK er dybt i minus og ligaklubben har ifølge Randers Amtsavis et akut behov for helt op til 2 millioner kroner, hvis den skal holde en lukning for døren. Ifølge avisen er aktionærer og sponsorer i denne uge via et nyhedsbrev blevet informeret om, at der hurtigt skal skaffes penge. »Randers HK har brug for at få kapital stillet til rådighed allerede i den kommende uge«, står der i nyhedsbrevet. »Vi står med et akut problem omkring vores likviditet«, bekræfter bestyrelsesformand Peter Møller-Lassen over for Randers Amtsavis.

Tennis. Verdensetteren Ashleigh Barty er klar til at spille semifinale ved WTA Finals i Szenzen i Kina. Her slog australieren Petra Kvitova fra Tjekkiet 6-4, 6-2 i sidste gruppekamp. Belinda Bencic blev ligeledes semifinaleklar, da hun slog Kiki Bertens, der måtte opgive skadet i andet sæt af deres møde. I den anden gruppe ved WTA Finals er Elina Svitolina klar til semifinalen. Den anden billet dyster Karolína Plísková og Simona Halep om fredag.

Foto: Fernando Donasci/Ritzau Scanpix Lasse Vibe var Danmarks anfører ved OL i Rio i 2016. Efter 55 mål i 109 kampe har han nærmest legendestatus i IFK.

Lasse Vibe var Danmarks anfører ved OL i Rio i 2016. Efter 55 mål i 109 kampe har han nærmest legendestatus i IFK. Foto: Fernando Donasci/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den 32-årige ekslandsholdsspiller Lasse Vibe forlænger ikke kontrakten med svenske IFK Göteborg. Familien skal hjem til Danmark. »Sammen med min familie har jeg taget beslutningen med udgangspunkt i, at vi synes, at vores tvillingedrenge skal have muligheden for at bo i Danmark, gå i en dansk skole og få venner for livet. De er så store nu, at det er synd at fortsætte med at flytte«, siger han IFK’s hjemmeside. Lasse Vibe spillede 47 kampe gennem halvanden sæson i Superligaen for Sønderjyske fra 2012 og har de seneste 6 år spillet i udlandet hos IFK, engelske Brentford og kinesiske Changchun Yatai.