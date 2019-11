Arsenal dropper den upopulære anfører, der ellers har sagt undskyld

Direkte sport i tv Fredag 1. november TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 00.00 Basketball: Brooklyn-Houston 5.00 Badminton: Macau Open TV3 Sport 14.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 19.00 Fodbold: Esbjerg-Horsens 21.45 Dart: World Series - finale 0.05 Ishockey: Washington-Buffalo TV3 Max 16.55/20.55 Formel 1: GP USA, træning 22.35 Tennis: Rolex Paris Masters (m) Eurosport 1 7.25/12.25 Billard: Snooker - World Open Eurosport 2 17.30 Golf: Bermuda Championship

Fodbold. Selv om Arsenal-anfører Granit Xhaka har undskyldt sin opførsel, er schweizeren droppet til lørdagens Premier League-kamp mod Wolverhampton. »Jeg har ikke i tankerne, at han skal spille lørdag. Han skal ikke spille, for vi skal fokusere 100 procent på kampen nu. Han har sagt undskyld til tilhængerne og alle andre, og nu må vores fokus være på lørdagens kamp«, sagde Arsenalmanager Unai Emery på fredagens pressemøde. Xhaka tog trøjen af, gestikulerede mod tilskuerne og gik direkte i omklædningsrummet, da han i søndags blev udskiftet mod Crystal Palace. På Instagram skriver schweizeren, at alvorlige angreb på sociale medier mod hans familie i søndags fik ham til at koge over af raseri. »Folk har sagt ting som: ’Vi brækker dine ben’, ’dræber din kone’ og ’ønsker, at din datter får kræf’. Det fik mig til at nå kogepunktet«.

Håndbold. Tre spillere i kvindernes bedste række har forlænget deres kontrakter. Kristina Jørgensen og Stine Andersen bliver i Viborg til 2022, og Sara Hald har samme udsigt i Odense.

Speedway. Det danske grandprix bliver i 2020 VM-seriens næstsidste, når det køres 12. september. Serien starter 16. maj i Warszawa.

Fodbold. Angriberen Simon Makienok fik scoret sit første mål for Utrecht efter 13 måneder uden kampe på grund af skader. Makienok kom på banen i den sidste halve time for Utrecht og scorede til resultatet 4-1, da klubben med David Jensen på mål besejrede Excelsior ’31 i den hollandske pokalturnering. Efter scoringen, der var Makienoks første, siden han nettede for engelske Preston mod Bristol City i december 2016, fik tårerne frit løb.

| Emoties bij Simon Makienok, die na twee jaar blessureleed scoort bij zijn rentree voor @fcutrecht. pic.twitter.com/jTIEITkYAY — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 31, 2019

Svømning. Jeanette Ottesen blev nummer 6 i 50 meter fri ved World Cup-stævnet i Kazan. Med 25,02 sek. i finalen var Ottesen en anelse langsommere end ved årets tidligere World Cup-stævner, der i denne sæson afvikles på langbane. Australieren Cate Campbell vandt løbet i 24,08 sek.

Golf. Englænderen Matthew Fitzpatrick overtog føringen i WGC-HSBC Champions i Shanghai, hv0r 11 slag under par giver et forspring på 1 slag til nordireren Rory McIlroy. Selv om verdens bedste er i Kina, spilles der på Bermuda en PGA Tour-turnering, hvor Sebastian Cappelen med en første runde i 68 slag er på 25.-pladsen. I Taiwan Swinging Skirts LPGA er Nanna Koerstz Madsen som nr. 45 bedste dansker efter en anden runde i 70 slag, mens Nicole Broch Larsen brugte 76 og rykkede nem som nummer 63 blandt de 81 deltagere, der alle spiller videre i de to finalerunder.

Tennis. Den forsvarende mester, Elina Svitolina, sejrede også i sidste gruppekamp ved WTA Finals i kinesiske Shenzhen, da reserven Sofia Kenin blev slået 7-5, 7-6 (12-10). Ukrainske Svitolina har nu vundet 9 WTA Finals-kampe i træk og møder Belinda Bencic fra Schweiz i semifinalen. Topseedede Ashleigh Barty skal op mod Karolina Pliskova, der i den sidste puljekamp spillede sig videre med en sejr på 6-0, 2-6, 6-4 over rumæneren Simona Halep.