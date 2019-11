Dansk angriber lader tårerne få frit løb efter første scoring i tre år

Direkte sport i tv Fredag 1. november TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 00.00 Basketball: Brooklyn-Houston 5.00 Badminton: Macau Open TV3 Sport 14.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 19.00 Fodbold: Esbjerg-Horsens 21.45 Dart: World Series - finale 0.05 Ishockey: Washington-Buffalo TV3 Max 16.55/20.55 Formel 1: GP USA, træning 22.35 Tennis: Rolex Paris Masters (m) Eurosport 1 7.25/12.25 Billard: Snooker - World Open Eurosport 2 17.30 Golf: Bermuda Championship

Fodbold. Angriberen Simon Makienok fik scoret sit første mål for Utrecht efter 13 måneder uden kampe på grund af skader. Makienok kom på banen i den sidste halve time for Utrecht og scorede til resultatet 4-1, da klubben med David Jensen på mål besejrede Excelsior ’31 i den hollandske pokalturnering. Efter scoringen, der var Makienoks første, siden han nettede for engelske Preston mod Bristol City i december 2016, fik tårerne frit løb.

| Emoties bij Simon Makienok, die na twee jaar blessureleed scoort bij zijn rentree voor @fcutrecht. pic.twitter.com/jTIEITkYAY — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 31, 2019

Atletik. Cheferne for OL i Tokyo i 2020 har efter flere ugers tovtrækkeri modvilligt accepteret Den Internationale Olympiske Komites beslutning om, at maratonløb og kapgangskonkurrencer skal foregå i det nordlige Japan, hvor der er noget mere køligt end i hovedstaden. »Vi er ikke enige med IOC, men vi vil ikke stå i vejen for den beslutning, komitéen har truffet. Det er IOC, der har magten til at bestemme«, siger Tokyos guvernør, Yuriko Koike.

Fodbold. Efter tre nederlag i træk i Superligaen var der oprejsning til AGF, da slog OB 1-0 i pokalturneringen. 1-0-matchvinder Jakob Ankersen siger til AGF TV, at sejren faldt på et tørt sted. »Det er bare et lille skridt mod det, vi allesammen gerne vil. At stå i pokalfinalen på et eller andet tidspunkt... Det var rigtig vigtigt, og jeg tror, at rigtig mange er glade for at komme her til Aarhus på en torsdag og se knap så god en fodboldkamp. Hvad gør det, når man vinder?«, lyder det fra Ankersen.

Fodbold. Lionel Messi er efter tre måneders karantæne tilbage på det argentinske landshold. Messi har været udelukket for at svine dommere til og antyde korruption under Copa America-finalen mod Brasilien i juli.

Fodbold. Arsenal-anfører Granit Xhaka undskylder for sin vrede i forbindelse med udskiftningen i kampen mod Crystal Palace i søndags. På Instagram skriver schweizeren, at alvorlige angreb på sociale medier mod hans familie fik ham til at koge over af raseri. »Folk har sagt ting som: ’Vi brækker dine ben’, ’dræber din kone’ og ’ønsker, at din datter får kræf’. Det fik mig til at nå kogepunktet«.