Bayern får slemme klø, mens Poulsen scorer i storsejr

Fodbold. Debatten om træner Niko Kovac vil helt sikkert blusse op igen efter at Bayern München tabte hele 5-1 på udebane til Eintracht Frankfurt. Godt nok scorede Robert Lewandowski for 10. kamp i træk, men det var slet ikke nok for storklubben, der fik Jerome Boateng udvist i kampens 9. minut. Bayern er på 4. pladsen i Bundesligaen – fire point efter Borussia Mönchengladbach, der vandt 2-1 ude over Leverkusen. Yussuf Poulsen scorede en enkelt gang, da RB Leipzig knuste Mainz 05 med 8-0, mens hverken Thomas Delaney eller Jacob Bruun Larsen var på banen, da Dortmund vandt topopgøret mod Wolfsburg med 3-0. Dermed rykkede Dortmund op på 2. pladsen.

Fodbold. For første gang siden 2005 er Djurgådens IF svensk mester efter en gyseragtig sidste spillerunde i Allsvenskan. Djurgåden skulle bruge et point for at vinde mesterskabet, men det så ikke for godt ud efter 1. halvleg af udekampen mod Norrköping. Her var holdet nemlig bagud 2-0, men på mål af Jesper Karlström og Mohamed Buya Turay sikrede Djurgården sig det ene point, der rakte til klubbens 12. svenske mesterskab. Så betød det ikke noget, at Malmö FF ude vandt 5-0 over Örebro blandt andet på et mål af Søren Rieks. Malmö FF slutter som nr. 2 - et point efter Djurgården, mens Hammarby bliver nr. 3 - á point med Malmö.

Håndbold. Skjern Håndbold har forlænget kontrakten med Eivind Tangen. Den norske landsholdsback, der er i gang med sin tredje sæson i Skjern, har fået kontrakt til 2023, skriver den danske klub i en pressemeddelelse.

Cykling. Riwal Readynez har fra den kommende sæson skrevet kontrakt med norske August Jensen. Den 28-årige nordmand har de seneste to sæsoner kørt for Israel Cycling Academy.

Esport. Counter Strike-holdet Astralis havde haft en dårlig optakt til lørdagens stævne Blast Pro Series i Royal Arena i København. Astralis tabte fredag sine to første kampe i turneringen, og derfor havde det danske hold kniven for struben, da Royal Arena dannede rammerne lørdag. Derfor var det kun lutter sejre i lørdagens tre kampe, der talte for danskerne. Med et uafgjort resultat i anden kamp mod ukrainske Natus Vincere på 15-15 kunne Astralis ikke nå finalen eller vinderpræmien på 125.000 dollar svarende til knap 840.000 danske kroner.

Tennis. Novak Djokovic er klar til finalen i Paris Masters efter en sejr i to sæt i semifinalen over Grigor Dimitrov fra Bulgarien. Første sæt skulle afgøres i en tiebreak, og den vandt serberen 7-5. Andet sæt tog Djokovic 6-4. Det er 6. gang, Djokovic er i finalen i Paris. Modstanderen i finalen bliver Denis Shapovalov fra Canada, der vandt på walkover, da Rafael Nadal ikke stillede op på grund af en skade.

Fodbold. Med en sejr på 4-0 hjemme over Fremad Amager rykkede Vejle Boldklub op på 1. pladsen i 1. division. Viborg kan med en sejr senere lørdag på udebane over HB Køge dog overhale nedrykkerne fra Superligaen.

Fodbold. Med Philip Billing i en fremtrædende rolle vandt Bournemouth hjemme 1-0 over Manchester United og rykkede dermed op på 6. pladsen i Premier League. Matchvinder blev den norske landsholdsspiller Joshua King med et mål i 1. halvlegs sidste minut. United startede kampen bedst, men Bournemouth fik med godt pasningsspil hurtigt styr på kampen, og bortset fra et pres i kampens sidste 10 minutter var sejren ikke for alvor i fare.

Håndbold. Mens Team Esbjerg i den hjemlige turnering fortsat er ubesejret, går det lidt mere trægt i Champions League. Senest tabte vestjyderne ude 34-26 til det russiske hold Rostov Don og gled dermed ned på 3. pladsen i gruppespillet. Sanna Solberg og Sonja Frey scorede hver syv gange mod russerne. Esbjerg mangler at mødeCSM Bucuresti ude og det polske hold Lublin hjemme i gruppespillet.