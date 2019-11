Djurgården er svensk mester efter gyserafslutning

Direkte sport i tv DR1 14.00 Håndbold: Rostov Don-Esbjerg (k) DR2 17.15 Håndbold: Paris SG-Aalborg (m) TV 2 16.10 Håndbold: Skjern-KIF Kolding (m) TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 16.00 Fodbold: Levante-Barcelona 20.45 Fodbold: Torino-Juventus 22.45 Basketball: Oklahoma-New Orleans 5.00 Badminton: Macau Open TV3+ 16.00 Fodbold: Aston Villa-Liverpool 21.30 Formel 1: GP USA, kvalifikation TV3 Sport 7.20 MotoGP: Malaysias VM-afd., kval. 10.00 Rugby, VM: England-Sydafrika 13.30 Fodbold: Vejle-Fremad Amager 16.15 Fodbold: HB Køge-Viborg 19.00 Formel 1: USA’s Grand Prix - træning 20.05 Dart: World Series - finale 00.05 Ishockey: Philadelphia-Toronto TV3 Max 13.30 Fodbold: Bournemouth-Man. Utd. 15.30 Fodbold: Dortmund-Wolfsburg 18.30 Fodbold: Watford-Chelsea Xee 15.30 Fodbold: Frankfurt-B. München Eurosport 1 12.25 Billard: Snooker - World Open 18.20 Snowboard: World Cup 00.35 Hestevæddeløb: Breeders Cup Vis mere

Fodbold. For første gang siden 2005 er Djurgådens IF svensk mester efter en gyseragtig sidste spillerunde i Allsvenskan. Djurgåden skulle bruge et point for at vinde mesterskabet, men det så ikke for godt ud efter 1. halvleg af udekampen mod Norrköping. Her var holdet nemlig bagud 2-0, men på mål af Jesper Karlström og Mohamed Buya Turay sikrede Djurgården sig det ene point, der rakte til klubbens 12. svenske mesterskab. Så betød det ikke noget, at Malmö FF ude vandt 5-0 over Örebro blandt andet på et mål af Søren Rieks. Malmö FF slutter som nr. 2 - et point efter Djurgården, mens Hammarby bliver nr. 3 - á point med Malmö.

Fodbold. Med en sejr på 4-0 hjemme over Fremad Amager rykkede Vejle Boldklub op på 1. pladsen i 1. division. Viborg kan med en sejr senere lørdag på udebane over HB Køge dog overhale nedrykkerne fra Superligaen.

Fodbold. Med Philip Billing i en fremtrædende rolle vandt Bournemouth hjemme 1-0 over Manchester United og rykkede dermed op på 6. pladsen i Premier League. Matchvinder blev den norske landsholdsspiller Joshua King med et mål i 1. halvlegs sidste minut. United startede kampen bedst, men Bournemouth fik med godt pasningsspil hurtigt styr på kampen, og bortset fra et pres i kampens sidste 10 minutter var sejren ikke for alvor i fare.

Håndbold. Mens Team Esbjerg i den hjemlige turnering fortsat er ubesejret, går det lidt mere trægt i Champions League. Senest tabte vestjyderne ude 34-26 til det russiske hold Rostov Don og gled dermed ned på 3. pladsen i gruppespillet. Sanna Solberg og Sonja Frey scorede hver syv gange mod russerne. Esbjerg mangler at mødeCSM Bucuresti ude og det polske hold Lublin hjemme i gruppespillet.

Fodbold. Robert Skov åbnede scoringen på et brag af et frispark, da hans hold Hoffenheim i Bundesligaen slog Paderborn 3-0. Efterfølgende blev den tidligere superligatopscorer kåret til kampens bedste spiller. »Det er en god følelse. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, og jeg er meget glad for resultatet. Holdet arbejdede virkelig hårdt og spillede en fantastisk kamp. Vi vandt 3-0, så det var en perfekt dag og en perfekt start på weekenden«, siger Robert Skov i en video på Bundesligaens Twitter-profil.

Tennis. Elina Svitolina er klar til at forsvare sin titel i sæsonfinalen. Ukrainerens modstander i semifinalen, schweizeren Belinda Benic, måtte i 3. sæt skadet opgive at spille kampen færdig. Da Bencic opgav, var stillingen 5-7, 6-3, 4-1 i Svitolinas favør. Modstanderen i finalen bliver verdens nr. 1, Ashleigh Barty fra Australien, der besejrede tjekkiske Karolína Plísková i tre sæt med cifrene 4-6, 6-2, 6-3.

Basketball. De tidligere NBA-mestre fra Golden State Warriors må undvære superstjernen Stepehen Curry i omkring tre måneder efter at han i en kamp mod Phoenix Suns brækkede venstre hånd. Curry er nu blevet opereret og ventes tilbage på banen i februar. Uden Stephen Curry tabte Golden State natten til lørdag dansk tid med 110-127 hjemme til San Antonio Spurs.

Ishockey. Knap halvandet minut før slutsignalet blev Nikolaj Ehlers matchvinder for sin klub Winnipeg Jets, der vandt 3-2 ude over San José Sharks i den nordamerikanske NHL-liga. Ehlers blev spillet fri inde foran mål, og danskeren sendte pucken i mål og blev dermed det canadiske holds store helt.