Bundesligaen i flammer: 11 minutters overtid i historisk møde mellem øst og vest, Bayern-træner kan skimte fyresedlen

Direkte sport i tv Søndag 3. november TV 2 Sport 6.00 Badminton: Macau Open 9.30/12.30 Tennis: WTA Finals (k) 14.30 Banecykling: World Cup 23.00 Basketball: Indiana-Chicago 3.00 Basketball: LA Clippers-Utah TV3+ 20.10 Formel 1: USA’s Grand Prix TV3 Sport 7.55 MotoGP: Malaysias VM-afdeling 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AGF 18.00 Fodbold: FC København-Sønderjyske 21.30 Dart: World Series – finale 0.00 Motorsport: Nascar 1.05 Ishockey: Washington-Calgary TV3 Max 13.30 Håndbold: Berlin-RN. Löwen (m) 15.15 Am. fodbold: Jacksonville-Houston 18.30 Am. fodbold: Kansas-Minnestota 22.00 Am. fodbold: Los Angeles-Green Bay 1.25 Am.fodbold: Baltimore-New England Xee 15.00 Fodbold: Crystal Palace-Leicester 17.30 Fodbold: Everton-Tottenham CANAL 9 16.00 Fodbold: AaB-FC Midtjylland 19.15 E-sport: Superligaen Eurosport 1 6.55/12.25 Billard: Snooker – World Open 15.05 Atletik: New York maraton Eurosport 2 12.00 Fodbold: Randers-Lyngby 14.00 Fodbold: OB-Hobro 16.50 Ski: Freestyle: World Cup

Fodbold. Bayern München største nederlag i Bundesligaen i år - lørdagens 1-5-blamage mod Frankfurt - har ført til lukning af den ellers sædvanligt åbne søndagstræning. Træneren kan snart være fortid i klubben - og træner Kovac ved det godt. »Jeg er også klar over, hvordan det hele fungerer i vores branche. Jeg er hverken naiv eller blåøjet. Vi havde sidste år en lignende situation, hvor det heller ikke gik godt. Men til sidst endte det med noget positivt«, sagde Bayern-træner Niko Kovac kort efter nedturen mod Frankfurt, der spillede 81 minutter med 11 mand mod 10, da Jerome Boateng havde set rødt.

Fodbold. Andetsteds i Bundesligaen gik det gevaldigt for sig på lægterne. Det første derby i Berlin nogen sinde mellem den gamle østklub Union og vestklubben Hertha var hyllet ind i en intens stemning.

Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

I 2. halvleg måtte matchen kortvarigt afbrydes, da dommeren dikterede spillerne i omklædningsrummet, efter der var blevet kastet pyroteknik ind på banen. Opgøret kom i gang igen og fik en ultradramatisk afslutning, da hjemmeholdet Union sejrede 1-0 på et VAR-straffespark i 90. minut, inden Hertha pressede på for en udligning i de knap 11 minutters tillægstid.

Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Fodbold. Tidligere topdommer Jan Hald er død, 58 år. Det bekræfter Halds datter over for Ekstra Bladet.

Motorsport. Kevin Magnussen (Haas) starter på plads 12 ved det amerikanske grandprix i aften kl. 20.10. »Jeg følte, at jeg havde styr på det, og jeg havde bilen under mig. Jeg er tilfreds. Jeg fyrede den så meget af, som jeg overhovedet kunne. Bilen kørte så godt, som den kunne, og jeg er tilfreds med mine omgange. Jeg fandt en del fart«, siger Magnussen ifølge Ritzau. Finske Valtteri Bottas (Mercedes) starter forrest.

Fodbold. Real Madrid skuffede sent lørdag i den bedste spanske række ved blot at spille 0-0 hjemme mod Betis. Barcelona forbliver dermed tophold på trods af sensationsnederlaget lørdag til Levante. Upåagtede Granada kan med sejr sent søndag på ny sætte sig på førstepladsen.

Fodbold. I Italien holdt Juventus sig på toppen med en 1-0-sejr i derbyet mod Torino. Matthijs de Ligt blev matchvinder 20 minutter før tid.

Dans. Bjørn Bitsch og Ashli Williamson scorede i karrierens næstsidste stævne guld. Det var ved VM i showdance i Dresden i Tyskland, parret sejrede. Om en uge indstilles karrieren ved VM i 10 Dans i Portugal.

Ishockey. Toronto-målmand Frederik Andersen reddede 10 af 11 straffeslag og var dermed en udslagsgivende faktor i den canadiske klubs sejr på 4-3 mod Philadelphia i NHL. »Hver dag taler vi om, hvordan han sørger for, at vi holder begge ben på jorden. Mange gange holder han os inde i kampen. Det var en kæmpe præstation af ham i straffeslagskonkurrencen, og alt det her sker på grund af hans redninger«, siger Toronto-angriberen Mitchell Marner ifølge Ritzau om danskeren.