Australier understreger sin position som verdens bedste med sejr i sæsonfinalen

Direkte sport i tv Søndag 3. november TV 2 Sport 6.00 Badminton: Macau Open 9.30/12.30 Tennis: WTA Finals (k) 14.30 Banecykling: World Cup 23.00 Basketball: Indiana-Chicago 3.00 Basketball: LA Clippers-Utah TV3+ 20.10 Formel 1: USA’s Grand Prix TV3 Sport 7.55 MotoGP: Malaysias VM-afdeling 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AGF 18.00 Fodbold: FC København-Sønderjyske 21.30 Dart: World Series – finale 0.00 Motorsport: Nascar 1.05 Ishockey: Washington-Calgary TV3 Max 13.30 Håndbold: Berlin-RN. Löwen (m) 15.15 Am. fodbold: Jacksonville-Houston 18.30 Am. fodbold: Kansas-Minnestota 22.00 Am. fodbold: Los Angeles-Green Bay 1.25 Am.fodbold: Baltimore-New England Xee 15.00 Fodbold: Crystal Palace-Leicester 17.30 Fodbold: Everton-Tottenham CANAL 9 16.00 Fodbold: AaB-FC Midtjylland 19.15 E-sport: Superligaen Eurosport 1 6.55/12.25 Billard: Snooker – World Open 15.05 Atletik: New York maraton Eurosport 2 12.00 Fodbold: Randers-Lyngby 14.00 Fodbold: OB-Hobro 16.50 Ski: Freestyle: World Cup

Vis mere

Tennis. Ashleigh Barty satte en tyk streg under, at hun for øjeblikket er verdens bedste, da det i sæsonfinalen blev til sejr over den forsvarende mester, Elina Svitolina. Australieren vandt den prestigefyldte titel i to sæt med cifrene 6-4 og 6-3. 23-årige Barty, der for sejren indkasserer 30 millioner kroner, har fået et stort gennembrud i tennissportens verdenstop i år. Australieren vandt tidligere på sæsonen grandslam-turneringen French Open, og hun er nr. 1 på verdensranglisten. Caroline Wozniacki vandt turneringen i 2017.

Fodbold. Mirko Slomka er blevet fyret i 2. bundesligaklubben Hannover 96, skriver Bild. Hannover rykkede i sidste sæson ud af Bundesligaen, og det var meningen, at Slomka skulle bringe klubber tilbage til toppen i Tyskland. men siden han overtog chefposten er det blot blevet til tre sejre i 15 kampe.

Fodbold. Bayern München største nederlag i Bundesligaen i år - lørdagens 1-5-blamage mod Frankfurt - har ført til lukning af den ellers sædvanligt åbne søndagstræning. Træneren kan snart være fortid i klubben - og træner Kovac ved det godt. »Jeg er også klar over, hvordan det hele fungerer i vores branche. Jeg er hverken naiv eller blåøjet. Vi havde sidste år en lignende situation, hvor det heller ikke gik godt. Men til sidst endte det med noget positivt«, sagde Bayern-træner Niko Kovac kort efter nedturen mod Frankfurt, der spillede 81 minutter med 11 mand mod 10, da Jerome Boateng havde set rødt.

Fodbold. Andetsteds i Bundesligaen gik det gevaldigt for sig på lægterne. Det første derby i Berlin nogen sinde mellem den gamle østklub Union og vestklubben Hertha var hyllet ind i en intens stemning.

Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

I 2. halvleg måtte matchen kortvarigt afbrydes, da dommeren dikterede spillerne i omklædningsrummet, efter der var blevet kastet pyroteknik ind på banen. Opgøret kom i gang igen og fik en ultradramatisk afslutning, da hjemmeholdet Union sejrede 1-0 på et VAR-straffespark i 90. minut, inden Hertha pressede på for en udligning i de knap 11 minutters tillægstid.

Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Fodbold. Tidligere Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou skal i fremtiden træne HB på Færøerne. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Han tiltræder 1. december.

Fodbold. Tidligere topdommer Jan Hald er død, 58 år. Det bekræfter Halds datter over for Ekstra Bladet.

Golf. Rory McIlroy måtte gennem omspil med Xander Schauffele for at sikre sig den fjerde turneringssejr i 2019. Det skete ved PGA Tour-turneringen WGC-HSBC Champions i Shanghai.