Ståle stikker til FCM, der henter tidligere landsholdsspiller i Sverige

Direkte sport i tv Mandag 4. november TV 2 Sport 20.00 Håndbold: BSV - GOG (m) 1.30 Basketball: Brooklyn-New Orleans TV3+ 19.00 Fodbold: Silkeborg-Brøndby TV3 Sport 21.00 Fodbold: Stoke-West Bromwich 2.10 Amerikansk fodbold: Giants-Dallas TV3 Max 1.05 Ishockey: NY Rangers-Ottawa Canal 9 19.15 E-sport: Brøndby-SønderjyskE 20.45 E-sport: Esbjerg-FC Nordsjælland 22.00 E-sport: AaB-Hobro

Fodbold. FC København-manager Ståle Solbakken optrapper ordkrigen med FC Midtjylland forud for den kommende weekends topmøde mellem Superligaen nummer 1 og 2. »Havde FC Midtjylland haft vores program, så havde ligaen været afgjort nu, for så havde vi allerede vundet«, siger Solbakken ifølge Ritzau med henvisning til, at FCK i modsætning til FCM også har kampe i den danske pokalturnering samt Europa League at se til. FCM fører Superligaen med 38 point foran FCK’s 34.

Fodbold. FC Midtjylland får offensiv tilgang 1. januar. Det er den 32-årige tidligere landsholdsspiller Lasse Vibe, der efter en årrække i svensk, engelsk og kinesisk fodbold, vender tilbage til Superligaen. »Jeg kender jo lidt til filosofien bag det hele fra min tid i Brentford FC, og jeg glæder mig til at bidrage til den fortsatte udvikling af FC Midtjylland«, siger den snart tidligere IFK Göteborg-spiller tilføjer: »Jeg har spillet mange kampe i flere forskellige lande. En rutine jeg tager med mig ind i klubben, og det kan da godt være, at jeg ikke er helt så hurtig, som sidst jeg spillede i Danmark, men jeg kan altså stadig flytte benene hurtigt«.

Fodbold. Celta fra byen Vigo skal igen have ny træner. Fran Escribá blev sent søndag fyret i danske Pione Sistos klub efter beskedne otte måneders ansættelse. Celta tabte søndag 0-1 hjemme til Getafe og ligger lige under nedrykningsstregen.

Motorsport. 34-årige Lewis Hamilton (Mercedes) vandt søndag for 6. gang i karrieren VM-titlen i formel 1. Han er dermed blot én titel fra at tangere tyske Michael Schumachers rekord på 7 VM-gevinster. »Jeg ved ikke, hvor mange titler, jeg kan vinde. Men som atlet er jeg så frisk, som man kan være«, siger Lewis Hamilton efter den afgørende andenplads i USA’s grandprix.

Tennis. Caroline Wozniacki slutter sæsonen som nummer 38 på verdensranglisten, der suverænt toppes af den nykronede WTA Finals-vinder, australske Ashleigh Barty.

Fodbold. Evertons midtbaneprofil André Gomes kom alvorligt til skade med den ene hl i søndagens 1-1-møde med Tottenham i Premier League. Det var en tackling fra Tottenhams Son Heung-min, der på uheldig facon udløste Gomes’ skade. I faldet efter tacklingen fik André Gomes Tottenham-spilleren Serge Aurier oven på sig og derved forvred sin ankel i sådan en grad, at foden sad helt skævt på benet. Son Heung-min så rødt for tacklingen og forlod banen med tårer i øjnene over at have forskyldt skaden, mens Serge Aurier vendte ryggen til Gomes og begyndte at bede.

Amerikansk fodbold. New England Patriots tabte i 9. spillerunde i NFL for første gang i sæsonen, da det blev 20-37 på udebane mod Baltimore. Dermed er San Francisco det eneste ubesejrede hold i NFL.

Rundens resultater

Jacksonville - Houston 3-26

Buffalo - Washington 24-9

Kansas City - Minnesota 26-23

Miami - NY Jets 26-18

Philadelphia - Chicago 22-14

Pittsburgh - Indianapolis 26-24

Carolina - Tennessee 30-20

Oakland - Detroit 31-24

Seattle - Tampa Bay 40-34 efs.

Denver - Cleveland 24-19

LA Chargers - Green Bay 26-11

Baltimore - New England 37-20