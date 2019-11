Topbrag på søndag: Ståle stikker til FCM inden nyklassikeren

Direkte sport i tv Mandag 4. november TV 2 Sport 20.00 Håndbold: BSV - GOG (m) 1.30 Basketball: Brooklyn-New Orleans TV3+ 19.00 Fodbold: Silkeborg-Brøndby TV3 Sport 21.00 Fodbold: Stoke-West Bromwich 2.10 Amerikansk fodbold: Giants-Dallas TV3 Max 1.05 Ishockey: NY Rangers-Ottawa Canal 9 19.15 E-sport: Brøndby-SønderjyskE 20.45 E-sport: Esbjerg-FC Nordsjælland 22.00 E-sport: AaB-Hobro

Fodbold. FC København-manager Ståle Solbakken optrapper ordkrigen med FC Midtjylland forud for den kommende weekends topmøde mellem Superligaen nummer 1 og 2. »Havde FC Midtjylland haft vores program, så havde ligaen været afgjort nu, for så havde vi allerede vundet«, siger Solbakken ifølge Ritzau med henvisning til, at FCK i modsætning til FCM også har kampe i den danske pokalturnering samt Europa League at se til. FCM fører Superligaen med 38 point foran FCK’s 34.

Fodbold. Celta fra byen Vigo skal igen have ny træner. Fran Escribá blev sent søndag fyret i danske Pione Sistos klub efter beskedne otte måneders ansættelse. Celta tabte søndag 0-1 hjemme til Getafe og ligger lige under nedrykningsstregen.

Motorsport. 34-årige Lewis Hamilton (Mercedes) vandt søndag for 6. gang i karrieren VM-titlen i formel 1. Han er dermed blot én titel fra at tangere tyske Michael Schumachers rekord på 7 VM-gevinster. »Jeg ved ikke, hvor mange titler, jeg kan vinde. Men som atlet er jeg så frisk, som man kan være«, siger Lewis Hamilton efter den afgørende andenplads i USA’s grandprix.

Tennis. Caroline Wozniacki slutter sæsonen som nummer 38 på verdensranglisten, der suverænt toppes af den nykronede WTA Finals-vinder, australske Ashleigh Barty.

Fodbold. Evertons midtbaneprofil André Gomes kom alvorligt til skade med den ene hl i søndagens 1-1-møde med Tottenham i Premier League. Det var en tackling fra Tottenhams Son Heung-min, der på uheldig facon udløste Gomes’ skade. I faldet efter tacklingen fik André Gomes Tottenham-spilleren Serge Aurier oven på sig og derved forvred sin ankel i sådan en grad, at foden sad helt skævt på benet. Son Heung-min så rødt for tacklingen og forlod banen med tårer i øjnene over at have forskyldt skaden, mens Serge Aurier vendte ryggen til Gomes og begyndte at bede.

Amerikansk fodbold. New England Patriots tabte i 9. spillerunde i NFL for første gang i sæsonen, da det blev 20-37 på udebane mod Baltimore. Dermed er San Francisco det eneste ubesejrede hold i NFL.

Rundens resultater

Jacksonville - Houston 3-26

Buffalo - Washington 24-9

Kansas City - Minnesota 26-23

Miami - NY Jets 26-18

Philadelphia - Chicago 22-14

Pittsburgh - Indianapolis 26-24

Carolina - Tennessee 30-20

Oakland - Detroit 31-24

Seattle - Tampa Bay 40-34 efs.

Denver - Cleveland 24-19

LA Chargers - Green Bay 26-11

Baltimore - New England 37-20