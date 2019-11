Ildspyende tyr og magiker sender to danskere i kæmpefinale for øjnene af millioner

FAKTA

League of Legends

League of Legends (LoL) er et computerspil, hvor to hold a fem spillere kæmper mod hinanden. Der er over 80 millioner aktive spillere i verden, og 8 millioner spiller dagligt. Dermed er LoL blandt de mest spillede spil i verden. Til sammenligning spiller knap 500.000 dagligt Counter Strike GO, og lidt over 10 millioner spiller Fortnite dagligt.

Spillerne vælger blandt 145 karakterer, der hver især har deres karakteristika, styrker og svagheder. Målet er at ødelægge det modsatte holds base ved at udmanøvrere det andet hold.

Verdensmesterskabet i LoL afholdes hvert år i oktober og november, og i år deltog 24 hold, tre af dem fra Europa.

Danskere er blandt de allerbedste spillere, og er stærkt repræsenteret i den europæiske og nordamerikanske liga. Det er andet år i træk, at to danskere kvalificerer sig til finalen.













