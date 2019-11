Pokal og VM: Klopp og Liverpool accepterer to kampe på et døgn

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Tennis: The Next Gen ATP Finals 20.00 Håndbold: Herning/Ik.-Viborg (k) 21.55 Tennis: The Next Gen ATP Finals 2.00 Basketball: Chicago-LA Lakers TV3+ 21.00 Fodbold: Chelsea-Ajax TV3 Sport 13.55 Fodbold: U19 – Dortmund-Inter 15.55 Fodbold: U19 – Lyon-Benfica 18.55 Fodbold: Barcelona-Slavia Prag 21.00 Fodbold: Liverpool-Genk 1.05 Ishockey: NY Islanders-Ottawa TV3 Max 18.55 Fodbold: Zenit-RB Leipzig 20.55 Fodbold: Dortmund-Inter Vis mere

Fodbold. Liverpool kommer til at spille Liga Cup-kvartfinale mod Aston Villa 17. december og derefter semifinale ved VM for klubhold i Qatar dagen efter. Det skriver BBC. Liverpool-manager Jürgen Klopp ytrede efter avancementet i Liga Cuppen i sidste uge sig ellers i bombastiske vendinger og truede med at trække holdet fra Liga Cuppen. »Som et resultat af dette må vi bruge to forskellige trupper, hvor den ene deltager i klub-VM, og den anden spiller Liga Cup«, meddeler Liverpool. Det er Liverpool selv, der har ønsket at fastholde spilledatoen 17. december.

Fodbold. Tottenham-spilleren Heung-Min Son skal alligevel ikke afsone karantæne. Totenhams appel efter det røde kort, han fik i søndags mod Everton, er blevet hørt og accepteret.

Tennis. Lodtrækningen til sæsonfinalen i London magede sig sådan, at Novak Djokovic og Roger Federer skal møde hinanden i gruppespillet. Gruppen, der har navnet Björn Borg, tæller også østrigske Dominic Thiem og italienske Matteo Berrettini. Turneringen begynder på søndag og slutter en uge senere. Den anden gruppe går under navnet André Agassi. Her er spanske Rafael Nadal, russiske Daniil Medvedev, græske Stefanos Tsitsipas og tyske Alexander Zverev placeret.

Fodbold. Viborg FF fra 1. divisoon har skrevet konrakt med den hollandske offensivspiller Bernio Jordan Verhagen, der kommer til fra chilenske Audax Italiano.

Cykling. André Greipel (Arkea Samsic) fortsætter karrieren hos Israel Cycling Academy, hvor danske Nicki Sørensen er sportsdirektør.

Doping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har sendt 47 pakker med beviser på mulige russiske dopingovertrædelser ud til internationale specialforbund. Det er nu op til de enkelte forbund, at eksekvere i mulige dopingsager, skriver Wada på sin hjemmeside. Beviserne stammer fra det skandalelaboratorie i Moskva, hvor statsstøttet doping fandt sted gennem en årrække. Grundet dopingskandalen og den manglende russiske villighed til at samarbejde konstruktivt, bliver Rusland muligvis sanktioneret i forhold til OL, hvor udelukkelse vil være den ultimative straf.

Doping. Wada vil i de kommende år få tilført yderligere 10 millioner dollar fra Den Internationale Olympiske Komite (IOC). Det lovede IOC-bossen Thomas Bach ved en antidopingkonference i polske Katowice. Den kommende Wada-chef Witold Banka, der tiltræder 1. januar, siger tak, for pengene falder på et tørt sted. »Det er i sig selv latterligt, at et globalt kontrolorgan har et budget på mindre end 40 millioner dollar. En gennemsnitlig fodboldklub har et større budget«, lød det fra polakken, der har en fortid som atletiksprinter og medlem af den polske regering som minister for sport og turisme.

Fodbold. Afløseren for den fyrede sportsdirektør Allan Gaarde bliver ikke en ny sportsdirektør, men derimod sportschef, som ikke bliver medlem af direktionen. Det blev besluttet på et ordinært bestyrelsesmøde tirsdag. Desuden er AaB på udkig efter en fodboldchef, meddeler direktør Thomas Bælum.

Fodbold. Racistiske udfald mod Brescia-angriberen Mario Balotelli i søndags har ført til, at en sektion af Hellas Veronas stadion vil blive lukket til klubbens kommende hjemmekamp. Det meddeler den italienske Serie A. I en anden sag meddeles det fra Brescia, at det bliver 2006-verdensmesteren Fabio Grosso, der overtager trænerposten fra den i søndags fyrede Eugenio Corini.

Atletik. Den tidligere OL-deltager fra Holland, Madiea Ghafoor, er ved en domstol i Tyskland blevet idømt otte et halvt års fængsel. Den 27-årige løber blev i juni stoppet i en rutinekontrol ved grænsen mellem Tyskland og Holland, og i bilen fandt grænsevagter 50 kilo ecstasy, 2 kilo metamfetamin og 11.950 euro i kontanter. I retten forklarede Ghafoor, at hun troede, hun transporterede dopingpræparater.

Fodbold. Parkens lysanlæg udskiftes i Superligaens vinterpause, så det kommer op på den standard, der skræves i forhold til EM-slutrunden 2020. Her skal der afvikles fire kampe i Parken.

Amerikansk fodbold. NFL-klubben Cleveland Browns har fyret klubbens forsvarsspiller Jermaine Whitehead, fordi han efter et nederlag til Denver Broncos i utvetydige vendinger på twitter havde truet både fans og kommentatorer. Whitehead blev kritiseret for sin indsats i kampen mod Broncos, og det fik ham til at rase ud på twitter, og blandt andet truede han med at slå en fan ihjel. Whiteheads tweets var »fuldstændig uacceptable og højst upassende«, siger en talsmand for Cleveland Browns til amerikanske medier.

Fodbold. I søndagens Serie A-kamp mellem Verona og Brescia klagede udeholdets angriber Mario Balotelli over, at tilskuerne forfulgte ham med racistiske abelyde, og han truede med at forlade banen. Nu har sagen taget en noget uventet drejning, for fire medlemmer af Veronas byråd opfordrer borgmesteren til at sagsøge Balotelli for æreskrænkelser. De fire byrådsmedlemmer mener, at intet af det Balotelli påstår, fandt sted på stadion.

Golf. For første gang i næsten 26 år er amerikaneren Phil Mickelson ikke blandt de 50 bedste på verdensranglisten. Den 49-årige femdobbelte Major-vinder er dumpet ned som nr. 51 efter 1.353 uger i træk blandt de 50 bedste.