NFL-klub fyrer spiller, der udsendte dødstrusler på twitter

Amerikansk fodbold. NFL-klubben Cleveland Browns har fyret klubbens forsvarsspiller Jermaine Whitehead, fordi han efter et nederlag til Denver Broncos i utvetydige vendinger på twitter havde truet både fans og kommentatorer. Whitehead blev kritiseret for sin indsats i kampen mod Broncos, og det fik ham til at rase ud på twitter, og blandt andet truede han med at slå en fan ihjel. Whiteheads tweets var »fuldstændig uacceptable og højst upassende«, siger en talsmand for Cleveland Browns til amerikanske medier.

Atletik. De atleter, der har været tilknyttet det nu nedlagte Nike OregonProject, kan vente at blive nærmere undersøgt, siger præsidenten for Det Internationale Dopingagentur, Wada, til BBC. Projektet blev styret af træneren Alberto Salazar, der for nylig blev idømt tre års karantæne for brud på dopingreglementet. Blandt de løbere, der nu sklal underkastes nærmere undersøgelser, er tyske Konstanze Klosterhalfen, der ved VM i Doha fornylig vandt bronze på 5.000 meter.

Speedway. Når næste sæson er forbi, er livet som speedwaykører slut for veteranen Bjarne Pedersen. Den tidligere VM-kører har besluttet at stoppe sin lange karriere i september 2020, oplyser han i en pressemeddelelse. Nu 41-årige Bjarne Pedersen var i 2006 og 2008 med til at sikre Danmark guld ved hold-VM. Hans bedste resultat individuelt var en 6. plads i VM-serien i 2005.

Ishockey. Detroit Red Wings med Frans Nielsen på holdet tabte 6-1 til Nashville Predators i den nordamerikanske NHL-liga, og dermed fortsatte den negative stime for det tidligere storhold. Det var Detroits 11. nederlag i de seneste 12 kampe. Mikkel Bødker var efter fire kampe udenfor tilbage på isen hos Ottowa Senators, der slog New York Rangers 6-2.

Basketball. Golden State Warriors er hårdt ramt af skader hos stjernerne Stephen Curry og Klay Thompson, og det har påvirket resultaterne i negativ retning i denne sæson i den nordamerikanske NBA-liga. Lidt opmuntring var der at hente, da holdet lidt overraskende slog Portland Trail Blazers 127-118. Den store spiller hos Warriors var rookien Eric Paschall, der lavede 36 point og havde 13 rebounds.

Badminton. Alle tre danske herresingler er videre til 2. runde ved China Open. Hverken Viktor Axelsen, Rasmus Gemke eller Jan Ø. Jørgensen afgav sæt i deres respektive kampe. Ondag træder viceverdensmester Anders Antonsen, Hans-Kristian Vittinghus, damesinglerne Mia Blichfeldt og Line Kjærsfeldt samt herredoublen med Anders Skaarup og Kim Astrup ind i turneringen.

Fodbold. Australiens kvindelandshold kommer til at tjene det samme som herrerne. Ifølge det australske medie The Daily Telegraph vil det australske fodboldforbund (FFA) og den australske spillerforening (PFA) snarest annoncere en aftale mellem parterne. Det skriver det australske medie News.com.au, skriver Ritzau. Af aftalen fremgår det, at de to landshold vil dele 40 procent af de kommercielle indtægter og 40 procent af den samlede præmiesum, som de to hold vinder i turneringer. Præmiesummer, tv-penge og billetindtægter vil dermed blive delt ligeligt mellem de to hold, på trods af at det er herrelandsholdet, der genererer langt de fleste indtægter.