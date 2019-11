FCK forlænger med den store leder

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. FC Københavns portugisisk-græske anfører Carlos Zeca har forlænget kontrakten med mesterklubben i yderligere to år frem til 2023. Det ser dermed ud til, at den nu 31-årige formentlig slutter karrieren i Danmark. »Jeg ser en fantastisk fremtid for klubben. Jeg håber, at jeg kan fortsætte med at være en del af det, så jeg håber at hjælpe klubben til at nå dens mål, så jeg kan kun se gode ting for mig og klubben«, lyder det fra Zeca, som roses af FCM-manager Ståle Solbakken, der kalder ham for en stor lederfigur: »Jeg mener, at Zeca er på højt internationalt niveau og hører til blandt de bedste centrale midtbanespillere, FCK har haft gennem tiderne«.

Fodbold. FC København må klare sig uden topscorer Dame N’Doye i torsdagens Europa League-kamp i Parken mod Dinamao Kijev. Den 34-årige er længere tid end normalt om at restituere efter en længerevarende skadesperiode tidligere på året. »Jeg udelukker ikke, at han kan være klar på søndag, men det er heller ingen selvfølge«, siger manager Ståle Solbakken.

Fodbold. Parken har vundet udbuddet om at være hjemmebane for landsholdet i perioden fra sommeren 2020 til 31. december 2022, hvor der skal spilles en VM-kvalifikation og to gange Nations League. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU). DBU har indgået en aftale med Parken Sport & Entertainment om, at 7-8 kampe skal spilles i Danmarks nuværende nationalstadion. Dermed bliver Parken fortsat hjemmebane for landsholdet i de største landskampe. Brøndby og Aarhus havde været i spil som muligt hjemsted for landsholdet efter en længere strid mellem DBU og Parken. Den nye aftale indebærer også, at de resterende 2-3 kampe i VM-kvalifikation og Nations League kan spilles på andre stadioner, som det formuleres af DBU. Fordelingen af de landskampe til andre byer vil først ske efter lodtrækningen til Nations League og VM-kvalifikationen i foråret.

Fodbold. Der er uro på de indre linjer i SSC Napoli efter fire kampe på stribe uden sejr, senest skuffede holdet tirsdag med 1-1 i Champions League mod Salzburg. Efter Salzburg-mødet blev klubbens spillere beordret til at blive i klubbens træningscenter frem til lørdag, hvor der er kamp igen, men truppen gjorde oprør og kørte i stedet hjem, meddeler klubben. Træner Carlo Ancelotti udeblev tillige fra det ellers obligatoriske pressemøde efter kampe i Champions League. Klubben vil nu tage affære og straffe spillere og træner. »Det er klart, at ansvaret for en træningslejr ligger hos træner Carlo Ancelotti«, meddeler SSC Napoli.

Fodbold. Tre pladser stod åbne, da landstræner Åge Hareide i mandags udtog landsholdets trup til EM-kvalifikationskampene mod Gibraltar og Irland. Nu er spillerne fundet, oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter. Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen og Kasper Dolberg er udtaget som de sidste tre spillere. Der var tvivl om alle tre spillere på grund af skader.

Basketball. Los Angeles Lakers synes efter sin 6. sejr på stribe i den nordamerikanske NBA-liga genrejst efter en række skuffende sæsoner. Det skyldes især superstjernen LeBron James, der også i 118-112-sejren over Chicago Bulls viste sig fra sin bedste side. James lavede 36 point, 11 assist og 10 rebounds, og det var således den 34-årige Lakers-spillers tredje såkaldte triple-double i træk. I de seneste tre kampe har LeBron James således præsteret sammenlagt 90 point, 33 rebounds og 40 assist.

Fodbold. Iraks VM-kvalifikationskampe mod Iran og Bahrain henholdsvis 14. og 19. november skal spilles på neutral bane. Det har Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, besluttet, skriver AP. Kampene skulle være spillet i den sydirakiske by Basra, men Fifa vurderer, at sikkerheden ikke er god nok.

Tennis. Rafael Nadal, der i sidste uge måtte trække sig før sin semifinale ved Masters 1000-turneringen i Paris, er tvivlsom deltager i næste uges sæsonfinale ATP Finals i London. Men han tøver med at melde fra. »Jeg tager til London onsdag, og jeg forbereder mig på at servetræne torsdag og fredag med det mål at spille turneringen«, fortæller Rafael Nadal på Twitter. Han oplyser også, at en skanning har fastslået, at han har en mindre skade i sin mavemuskulatur. En skade, der opstod under servetræning kort før semifinalen i Paris.

Boksning. Den dobbelte olympiske mester i fluevægt, briten Nicola Adams, stopper nu sin karriere, fordi hun frygter at miste synet. 37-årige Adams, der vandt guld ved OL i både 2012 og 2016, blev efterfølgende professionel og er regerende WBO-verdensmester i fluevægt. Hun siger til BBC, at yderligere voldsomme slag til hovedet i værste fald vil skade hendes syn, og derfor stopper hun.