Landsholdet bliver i Parken til de største kampe

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00/22.35 Tennis: Next Gen Finals 18.30 Håndbold: Silkeborg-Esbjerg (k) 20.30 Håndbold: Aalborg - Ribe-Esbj. (m) TV3+ 18.55 Fodbold: Bayern-Olympiakos 21.00 Fodbold: Real Madrid-Galatasaray TV3 Sport 13.55 Fodbold: U19 - Atalanta-Man. City 15.55 Fodbold: U19 - Real M.-Galatasaray 18.55 Fodbold: Lok. Moskva-Juventus 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-Tottenham TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Paris SG (m) 21.00 Fodbold: Atalanta-Manchester City 6’eren 16.50 Fodbold: Guimaraes-Arsenal

Fodbold. Parken har vundet udbuddet om at være hjemmebane for landsholdet i perioden fra sommeren 2020 til 31. december 2022, hvor der skal spilles en VM-kvalifikation og to gange Nations League. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU). DBU har indgået en aftale med Parken Sport & Entertainment om, at 7-8 kampe skal spilles i Danmarks nuværende nationalstadion. Dermed bliver Parken fortsat hjemmebane for landsholdet i de største landskampe. Brøndby og Aarhus havde været i spil som muligt hjemsted for landsholdet efter en længere strid mellem DBU og Parken. Den nye aftale indebærer også, at de resterende 2-3 kampe i VM-kvalifikation og Nations League kan spilles på andre stadioner, som det formuleres af DBU. Fordelingen af de landskampe til andre byer vil først ske efter lodtrækningen til Nations League og VM-kvalifikationen i foråret.

Basketball. Los Angeles Lakers synes efter sin 6. sejr på stribe i den nordamerikanske NBA-liga genrejst efter en række skuffende sæsoner. Det skyldes især superstjernen LeBron James, der også i 118-112-sejren over Chicago Bulls viste sig fra sin bedste side. James lavede 36 point, 11 assist og 10 rebounds, og det var således den 34-årige Lakers-spillers tredje såkaldte triple-double i træk. I de seneste tre kampe har LeBron James således præsteret sammenlagt 90 point, 33 rebounds og 40 assist.

Fodbold. Iraks VM-kvalifikationskampe mod Iran og Bahrain henholdsvis 14. og 19. november skal spilles på neutral bane. Det har Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, besluttet, skriver AP. Kampene skulle være spillet i den sydirakiske by Basra, men Fifa vurderer, at sikkerheden ikke er god nok.

Tennis. Rafael Nadal, der i sidste uge måtte trække sig før sin semifinale ved Masters 1000-turneringen i Paris, er tvivlsom deltager i næste uges sæsonfinale ATP Finals i London. Men han tøver med at melde fra. »Jeg tager til London onsdag, og jeg forbereder mig på at servetræne torsdag og fredag med det mål at spille turneringen«, fortæller Rafael Nadal på Twitter. Han oplyser også, at en skanning har fastslået, at han har en mindre skade i sin mavemuskulatur. En skade, der opstod under servetræning kort før semifinalen i Paris.

Boksning. Den dobbelte olympiske mester i fluevægt, briten Nicola Adams, stopper nu sin karriere, fordi hun frygter at miste synet. 37-årige Adams, der vandt guld ved OL i både 2012 og 2016, blev efterfølgende professionel og er regerende WBO-verdensmester i fluevægt. Hun siger til BBC, at yderligere voldsomme slag til hovedet i værste fald vil skade hendes syn, og derfor stopper hun.

I've made the very difficult decision to step down from the ring. I wrote a letter for my hometown in today's paper who have championed me from the beginning but also wanted to say an enormous thank you here, for all the love and support #newbeginnings #DreamBig pic.twitter.com/9lmQYIjOZC — Nicola Adams (@NicolaAdamsOBE) November 6, 2019

Håndbold. TTH Holstebro har forlænget kontrakten med højrefløjen Mathilde Hylleberg med yderligere et år, så den nu løber til sommeren 2021. 20-årige Hylleberg var sidste år en del af den danske EM-trup, men hun er ikke udtaget til VM i Japan, der starter 30. november.

Badminton. Viceverdensmester Anders Antonsen er videre til 2. runde ved China Open efter en sejr i to sæt over Kantaphon Wangcharoen fra Thailand. Sætcifrene lød 21-12, 21-7 i dansk favør. Til gengæld måtte Hans-Kristian Vittinghus forlade turneringen efter et nederlag i tre sæt til japaneren Kenta Nishimoto.

Fodbold. Finalen i Copa Libertadores - det sydamerikanske svar på Champions League - er rykket fra Santiago de Chile til Lima i Peru. Flytningen er sket på baggrund af den politiske uro og de voldelige protester, der netop nu plager Chile.