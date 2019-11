Erdogan til Uefa: »Det er en naturlig ret for vores sportsfolk at hylde vores soldater efter en sejr«

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 7. november TV 2 Sport 14.00/21.35 Tennis: Next Gen ATP Finals 20.00 Håndbold: Nordsj.-Skjern (m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Oakland-LA Chargers TV3 Sport 19.00 Fodbold: Nykøbing FC-Vejle 1.05 Ishockey: Florida-Washington TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Kiel (m) 6’eren 18.55 Fodbold: FCK-Dinamo Kijev Eurosport 1 18.55 Fodbold: Lugano-Malmö FF 21.00 Fodbold: Mönchengladbach-Roma Eurosport 2 16.50 Fodbold: Astana-AZ Alkmaar 18.55 Fodbold: Lazio-Celtic 21.00 Fodbold: Man. U.-Partizan Beograd

Fodbold. Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan langer ifølge nyhedsbureauet AFP ud efter Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Det sker som følge af, at Uefa er i færd med at sanktionere det tyrkiske fodboldlandshold og forbund efter at tyrkiske landsholdsspillere ved kampe mod Frankrig og Albanien i sidste måned lavede en militærhilsen. I en tid, hvor Tyrkiets væbnede styrker er i konflikt i Syrien, tolker Uefa en militærhilsen som et politisk statement, og det er forbudt. »Sportsfolk, som repræsenterer vores land i udlandet, er blevet genstand for en lynchning-kampagne«, siger Erdogan på et pressemøde i Ankara. »Vi forkaster Uefas diskriminerende, urimelige og politiske påvirkning af vores landshold og klubberne. Det er en naturlig ret for vores sportsfolk at hylde vores soldater efter en sejr«, siger han.

Doping. Den russiske minister for sport, Pavel Kolobkov, afviser over for flere internationale medier, at Rusland har fiflet med data fra det skandaliserede Rusada-laboratorium. Minister Kolobkov siger, at der tale om et »teknisk problem«. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har fået 24 terrabyte med data fra Rusland, men eksperter siger, at der er manipuleret i omfattende målestok med data. Der er tale om data, der skulle kortlægge hvor stort omfanget af den russiske statsdopingsag egentlig er.

Fodbold. Real Madrids kun 18-årige stjernefrø Rodrygo lynede tre gange for kongeklubben i storsejren over Galatasaray i Champions League. Hattricket var forhåbentlig starten på en lang karriere i Madrid, siger teenageren. »Jeg nyder det, men jeg ved også, hvorfor det sker. Jeg arbejder hårdt, og det har jeg gjort, siden jeg startede med at spille fodbold. Det har jeg tænkt mig at blive ved med, for så kan jeg give Real Madrid mange flere af den her slags aftener«, siger han til TV3+.

Håndbold. København-topscorer Mia Rej og Nykøbing Falster-målvogteren Cecilie Greve bliver de to reserver, der rejser med VM-truppen til VM i Japan senere på måneden. Danmark spiller første VM-kamp mod Australien lørdag 30. november. Øvrige modstandere er Sydkorea, Tyskland, Brasilien og Frankrig. Landstræner Klavs Bruun Jørgensen udtog truppen for tre uger siden - og den ser sådan ud: