18-årig helt lover Real Madrid flere magiske aftener

Direkte sport i tv Torsdag 7. november TV 2 Sport 14.00/21.35 Tennis: Next Gen ATP Finals 20.00 Håndbold: Nordsj.-Skjern (m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: Oakland-LA Chargers TV3 Sport 19.00 Fodbold: Nykøbing FC-Vejle 1.05 Ishockey: Florida-Washington TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Kiel (m) 6’eren 18.55 Fodbold: FCK-Dinamo Kijev Eurosport 1 18.55 Fodbold: Lugano-Malmö FF 21.00 Fodbold: Mönchengladbach-Roma Eurosport 2 16.50 Fodbold: Astana-AZ Alkmaar 18.55 Fodbold: Lazio-Celtic 21.00 Fodbold: Man. U.-Partizan Beograd

Fodbold. Real Madrids kun 18-årige stjernefrø Rodrygo lynede tre gange for kongeklubben i storsejren over Galatasaray i Champions League. Hattricket var forhåbentlig starten på en lang karriere i Madrid, siger teenageren. »Jeg nyder det, men jeg ved også, hvorfor det sker. Jeg arbejder hårdt, og det har jeg gjort, siden jeg startede med at spille fodbold. Det har jeg tænkt mig at blive ved med, for så kan jeg give Real Madrid mange flere af den her slags aftener«, siger han til TV3+.

Fodbold. Den midlertidige Bayern München-træner Hansi Flick er nu halvvejs gennem perioden som cheftræner, mener han. 2-0-sejren I champions League mod Olympiakos var første akt, anden akt er weekendens klassiker mod Dortmund i Bundesligaen. »Min opgave er de her to kampe. Jeg er glad for, at holdet viste dets kvaliteter, men selvfølgelig er der rum til forbedring. Vi ser frem til at spille mod Dortmund på lørdag. Det hele handler om at restituere og forberede os til den kamp nu«, Flick ifølge Ritzau.

Fodbold. Tottenhams Son Heung-min havde svært ved at juble efter gårsdagens to scoringer i 4-0-sejren mod Røde Stjerne i Champions League. Sydkoreaneren er fortsat påvirket af den episode, han var involveret i søndag i en ligakamp mod Everton. Her brækkede Evertons Andre Gomes på uheldig facon anklen. »Det har været nogle rigtig hårde dage«, siger Son ifølge Ritzau. »Jeg kan sige, at jeg stadig er rigtig ked af uheldet og situationen«, fortsætter han. Fra Everton forlyder det, at André Gomes kan genoptage karrieren efter en pause og genoptræning.

Badminton. På 43 minutter og med cifrene 21-13, 21-19 vandt Viktor Axelsen over Kashyap Parupalli ved Fuzhou China Open. Den danske stjerne er dermed klar til at møde verdensetteren Kento Momota i kvartfinalen.

Ishockey. Frans Nielsens manglende point bekymrer Detroit-træner Jeff Blashill, der har svært ved at finde plads til danskeren på NHL-holdet. »Vi har ikke fundet en god kombination med ham, og han har fået mindre tid på isen«, siger Jeff Blashill til Detroit Free Press. Frans Nielsen har været med i 13 kampe i denne sæson, men hverken scoret eller assisteret.

Motorsport. 18-årige Christian Lundgaard har gennemført sin anden test i en formel 1-bil. På Jerez-banen i Sydspanien sad han bag rattet i en aflagt Renault og kørte 465 kilometer. »Det har været interessant. Vejret var lidt anderledes i forhold til i Budapest. Jeg fik kørt en masse omgange, og jeg er lidt øm i kroppen, men det skal man jo være», siger han til TV3 Sport og tilføjer: »Det er en anderledes følelse end at køre en formel 3-bil på grund af downforce og power. Alle de ting, man skal huske på og ændre på, mens man kører, kan godt gøre én forvirret. Det er en erfaring, man skal have under huden, for så bliver det en del nemmere«.