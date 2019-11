Wenger modsiger Bayern: De har kontaktet mig om trænerjob

FAKTA Direkte sport i tv DR3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 16.10 Håndbold: Sønderjy.-Holstebro (m) TV 2 Sport 18.30 Fodbold: Eibar-Real Madrid 21.00 Tennis: The Next Gen ATP Finals 23.00 Basketball: San Antonio-Boston TV3+ 16.00 Fodbold: Tottenham-Sheffield U. 18.30 Fodbold: Bayern M.-Dortmund TV3 Sport 13.30 Fodbold: Nottingham Forest-Derby 16.00 Fodbold: AC Horsens-Silkeborg 18.30 Fodbold: England-Tyskland (k) 1.05 Ishockey: Washington-Vegas TV3 Max 13.30 Fodbold: Chelsea-Crystal Palace 15.30 Fodbold: Schalke 04-Düsseldorf 18.30 Fodbold: Leicester-Arsenal 21.00 Dart: Grand Slam 3.05 Standardvogne: V8 Xee 15.30 Fodbold: Hertha Berlin-RB Leipzig Eurosport 1 10.00 Sambobrydning: VM Vis mere

Fodbold. Den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger kan måske være på vej til at overtage det ledige trænerjob i Bayern München. Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge afviste ellers tidligere på ugen, at den 70-årige franskmand var en mulighed, efter at den sydtyske klub har fyret Nico Kovac. Men nu har Wenger afsløret, at han er blevet kontaktet af Rummenigge. »Han spurgte mig, om jeg ville være interesseret, da han ledte efter en træner«, siger Arsène Wenger til tv-stationen BeIN Sports. Den i øjeblikket arbejdsløse franskmand forstår ikke, hvorfor Bayern-formanden har udtalt, at Wenger ikke var en mulighed. Han fortæller, at de talte sammen i fire til fem minutter. »Det er en overraskende historie. Jeg sagde til ham, at jeg var nødt til at tænke over det og har brug for lidt tid. Vi blev enige om, at vi i den kommende uge skulle tale videre i telefonen. Det er den sande historie«, siger Wenger. Fra 1996 til 2018 var Arsène Wenger manager for engelske Arsenal. Efter at han stoppede for godt et år siden, har han ikke været i job.

Tennis. Verdensetteren Rafael Nadal frygtede for en uge siden, at han måtte melde afbud til sæsonfinalen, ATP Finals. Den 33-årige spanier er dog mødt op til turneringen i London til trods for, at han døjer med smerter i mavemusklerne og for en uge siden måtte trække sig fra en semifinale i Paris Masters. »Jeg må tage det dag for dag. Jeg er lykkelig for, at jeg kan være her, for sidste lørdag i Paris vidste jeg ikke, om jeg fik chancen«, siger Nadal på et pressemøde. Nadals største bekymring er, om han er i stand til at serve ordentligt. »Jeg begyndte på det torsdag, stille og roligt. Jeg håber, at jeg hver dag vil være i stand til at serve en lille smule bedre, og at det er tilbage ved det normale søndag«, siger manden fra Mallorca. ATP Finals begynder søndag, hvor Novak Djokovic skal op mod italienske Matteo Berrettini, mens Roger Federer møder Dominic Thiem i den ene af de to indledende gruppespil. Mandag gælder det Nadals gruppe. Spanieren møder den forsvarende mester Alexander Zverev, mens russiske Daniil Medvedev står over for Stefanos Tsitsipas fra Grækenland.

Fodbold. Granit Xhaka bar indtil for nylig anførerbindet for Arsenal, men nu kan schweizeren snart være fortid i den engelske storklub. Den 27-årige midtbanespiller er faldet i unåde, efter at han for to uger klappede hånligt af klubbens fans og trak Arsenal-trøjen af i forbindelse med en udskiftning mod Crystal Palace. Arsenal-manager Unai Emery pillede straks anførerbindet af Xhaka og har heller ikke sendt schweizeren på banen efter episoden. »Vi har brug for en spiller som Granit Xhaka, men jeg ved ikke, om han kommer til at spille igen. Jeg ved ikke, om han i sit hoved er parat til at hjælpe os og fortsat forsvare Arsenal-trøjen«, siger Unai Emery ifølge BBC på et pressemøde før lørdagens opgør ude mod Leicester i Premier League. Spanieren forklarer, at klubben i øjeblikket taler med Granit Xhaka, der tidligst kan blive solgt til januar i vinterens transfervindue.