Formstærke Chelsea overhaler Manchester City i Premier League

FAKTA Direkte sport i tv DR3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 16.10 Håndbold: Sønderjy.-Holstebro (m) TV 2 Sport 18.30 Fodbold: Eibar-Real Madrid 21.00 Tennis: The Next Gen ATP Finals 23.00 Basketball: San Antonio-Boston TV3+ 16.00 Fodbold: Tottenham-Sheffield U. 18.30 Fodbold: Bayern M.-Dortmund TV3 Sport 13.30 Fodbold: Nottingham Forest-Derby 16.00 Fodbold: AC Horsens-Silkeborg 18.30 Fodbold: England-Tyskland (k) 1.05 Ishockey: Washington-Vegas TV3 Max 13.30 Fodbold: Chelsea-Crystal Palace 15.30 Fodbold: Schalke 04-Düsseldorf 18.30 Fodbold: Leicester-Arsenal 21.00 Dart: Grand Slam 3.05 Standardvogne: V8 Xee 15.30 Fodbold: Hertha Berlin-RB Leipzig Eurosport 1 10.00 Sambobrydning: VM Vis mere

Fodbold. Chelseas fine serie af gode resultater fortsætter. Lørdag eftermiddag kunne holdet i Premier League med en 2-0-sejr over Crystal Palace hjemme på Stamford Bridge overhale Manchester City i tabellen og indtage andenpladsen efter Liverpool. I hvert fald midlertidigt, for City spiller søndag aften mod netop Liverpool på Anfield i 12. rundes storkamp. Lørdag tog Chelsea som ventet kommandoen, men først efter pausen kom forløsningen, da unge Tammy Abraham efter et teknisk overlegent oplæg fra Willian scorede, hvorefter Christian Pulisic afgjorde kampen med sin 2-0-træffer et lille kvarter før tid.

Håndbold. København Håndbold sikrede sig lørdag eftermiddag et fint udgangspunkt inden det afgørende returopgør i kvalifikationsturneringen til EHF Cuppen. Med en sejr på 32-23 hjemme over franske Nice ser det danske hold ud til at have det ene ben i gruppespillet, inden der spilles returopgør i den franske kystby næste søndag. Det danske hold gik til pause foran med 14-11, men i løbet af anden halvleg løb københavnerne helt fra franskmændene. Topscorer i kampen blev Mia Rej Bidstrup med 9 mål.

Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix Arsène Wenger har ikke været i job, siden han sidste år efter mere end to årtier i Arsenal sagde farvel. Men måske kalder Bundesligaen.

Arsène Wenger har ikke været i job, siden han sidste år efter mere end to årtier i Arsenal sagde farvel. Men måske kalder Bundesligaen. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger kan måske være på vej til at overtage det ledige trænerjob i Bayern München. Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge afviste ellers tidligere på ugen, at den 70-årige franskmand var en mulighed, efter at den sydtyske klub har fyret Nico Kovac. Men nu har Wenger afsløret, at han er blevet kontaktet af Rummenigge. »Han spurgte mig, om jeg ville være interesseret, da han ledte efter en træner«, siger Arsène Wenger til tv-stationen BeIN Sports. Den i øjeblikket arbejdsløse franskmand forstår ikke, hvorfor Bayern-formanden har udtalt, at Wenger ikke var en mulighed. Han fortæller, at de talte sammen i fire til fem minutter. »Det er en overraskende historie. Jeg sagde til ham, at jeg var nødt til at tænke over det og har brug for lidt tid. Vi blev enige om, at vi i den kommende uge skulle tale videre i telefonen. Det er den sande historie«, siger Wenger. Fra 1996 til 2018 var Arsène Wenger manager for engelske Arsenal. Efter at han stoppede for godt et år siden, har han ikke været i job.

Badminton. Rasmus Gemke missede lørdag en plads i finalen ved Fuzhou China Open. I semifinalen måtte den 22-årige dansker se sig besejret af den japanske verdensetter Kento Momota. Den japanske storfavorit vandt med 21-19, 21-8 og er nu ubesejret i foreløbig tre kampe mod Gemke. I den anden semifinale blev Gemkes gode ven Anders Antonsen også ekspederet ud af turneringen med et nederlag 10-21, 12-21 til verdensranglistens nr. 2, Tien Chen Chou, fra Taiwan. Antonsen var langt fra sit bedste niveau og virkede chanceløs i opgøret.

Golf. Joachim B. Hansen slap stabilt fra de første to runder i European Tour-turneringen Turkish Airlines Open torsdag og fredag. Lørdag fortsatte han bedriften, da han for tredje dag i træk gik i fire slag under banens par på 72 slag. Dermed avancerede Joachim B. Hansen lidt i stillingen og spillede sig på en delt tiendeplads. Danskeren må ærgre sig over tre bogeys lørdag, da han også leverede syv birdies og altså endte i 68 slag. Den 29-årige dansker er dermed seks slag efter østrigeren Matthias Schwab, der er i front med 18 slag under par, mens der er tre slag op til den delte andenplads inden søndagens sidste runde.

E-sport. Counter Strike-holdet Astralis spillede sig lørdag frem til finalen ved en stor turnering i Kina. Med en sejr på suveræne 16-0, 16-2 over det amerikanske hold Faze er Astralis klar til slutkampen i IEM Beijing. Dermed tog danskerne revanche, efter at Astralis for blot en uge siden tabte på hjemmebane i Royal Arena til netop Faze. Lørdag vandt Astralis de første 16 runder på det første map og fortsatte med at vinde de næste tre runder på det andet map, før modstanderne fra Faze kom på pointtavlen. Det blev dog aldrig spændende – dertil var danskerne for stærke. I søndagens finale venter australske 100 Thieves, der i den anden semifinale besejrede Vitality. Vinderen i Beijing kan rejse hjem med en førstepræmie på små 850.000 kroner (125.000 dollar), mens der er små 340.000 kroner (50.000 dollar) til nummer to.