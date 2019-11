Holger Rune holder stilen: Dansk og italiensk tenniskomet styrer for vildt sidst på sæsonen

FAKTA Direkte sport i tv DR1 13.30 Håndbold: Din. Bukarest- Esbjerg (k) 15.00 Håndbold: GOG-Kristianstad (m) 16.45 Håndbold: Aalborg-Barcelona (m) DR3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 12.05 Cykelcross: EM U23 (m), elite (m+k) 16.40 Banecykling: World Cup 21.00 Fodbold: Seattle-Toronto 23.00 Basketball: Minnesota-Denver 00.00 Basketball: Orlando-Indiana TV3+ 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-FC Kbh. 22.15 Am. fodbold: Green Bay-Carolina 2.20 Am. fodbold: Dallas-Minnesota TV3 Sport 12.00 Fodbold: Hobro-FC Nordsjælland 16.00 Håndbold: Flensburg-Göpping. (m) 18.45 Am. fodbold: Tennessee-Kansas City 22.15 Motorsport: Nascar 1.05 Ishockey: Chicago-Toronto TV3 Max 14.00 Fodbold: AGF-SønderjyskE 19.00 Håndbold: Kiel-Porto (m) 21.00 Fodbold: Marseille-Lyon 23.00 Dart: Grand Slam Xee 15.00 Fodbold: Wolves-Aston Villa 17.30 Fodbold: Liverpool-Manchester City Canal 9 16.00 Fodbold: Brøndby-Esbjerg 19.15 E-sport: Superligaen Eurosport 1 13.40/15.10 Cykelcross: EM Eurosport 2 10.00 Sambobrydning: VM 14.00 Fodbold: Lyngby-OB Vis mere

Tennis. Det har været en lang sæson for det unge danske stortalent Holger Rune, men han er åbenbart ikke kørt træt endnu. Lørdag aften vandt han invitationsturneringen Next Gen Open i Milano med en finalesejr på 3-0 over italienske Enrico Dalla Valle, der ellers havde besejret Rune i det indledende gruppespil. Sent lørdag aften gjorde den 17-årige italiener Jannik Sinner i den grad Rune kunsten efter, da han – også i Milano – som wildcard til ATP’s Next Gen Finals for spillere op til 21 år endte med at tage titlen efter en sikker 3-0-sejr over den mere erfarne australier Alex De Minaur.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Den 18-årige italiener Jannik Sinner har fået et eventyragtigt gennembrud sidst på sæsonen, og han har potentiale til noget stort på ATP Tour de kommende år.

Det virker som om, at Rune og Sinner ikke kan undgå at løbe ind i hinanden på banen i de kommende sæsoner. Holger Rune skal i den kommende uge på invitation fra ATP være hitting partner for stjerner som Federer, Nadal og Djokovic i London, hvor ’de voksne’ afvikler deres sæsonfinale, Nitto ATP Finals.

Boksning. Australsk boksning blev søndag ramt af en tragedie, da 27-årige Dwight Richie døde under træning. Det oplyser Richies promotor Jake Ellis på Facebook. Bokseren var noteret for 19 sejre og 2 nederlag i sin professionelle karriere. Ifølge Sydney-avisen Daily Telegraph kollapsede Dwight Richie midt under en sparring med en anden bokser, og det var ikke muligt at få liv i ham igen.

Fodbold. Independiente del Valle fra Ecuador vandt lørdag den næststørste sydamerikanske klubturnering Copa Sudamericana. Det skete med en finalesejr på 3-1 over Colon fra Argentina. Finalen, der blev spillet i Paraguays hovedstad, Asuncion, blev undervejs afbrudt i godt en halv time af et tropisk regnskyl med lyn og torden. Copa Sudamericana er Sydamerikas pendant til den europæiske klubturnering Europa League.

Golf. Britiske Eddie Pepperell får ikke mulighed for at spille Turkish Airlines Open på European Tour til ende. Lørdag blev den 28-årige golfspiller diskvalificeret i forbindelse med tredje runde, efter at briten løb tør for golfbolde og ikke kunne gennemføre et par fem-hul. Pepperell ramte med alle sine slag et vandhul, og da han til sidst ikke havde flere bolde på sig, forlod han banen. Dermed havde arrangørerne ikke anden udvej end at smide ham ud af turneringen. Det sker yderst sjældent, at en spiller på European Tour bliver diskvalificeret for ikke at være i stand til at gennemføre et hul.