To gange dansk rekord samme dag: To 16-årige tordner ind på det danske EM-hold

Svømning. Tobias Bjerg forbedrede ved kortbane-DM i Esbjerg to gange sin egen danske rekord i 100 meter brystsvømning, der nu lyder på 57,59 sek., hvilket 1,1 sekund hurtigere end den hidtidige. Rekorderne fulgte dagen efter, at 19-årige Alexander Aslak Nørgaard lørdag aften tilbagelagde på de første 800 meter i 1.500 meter fri-finalen i 7.39,03 min., der var 42 hundrededele hurtigere end Mads Glæsner, der i 2009 satte danske rekorder i både 800 og 1.500 meter, da han vandt bronze i 1.500 meter fri ved EM. Alexander Aslak Nørgaard var sammen med Sigma-holdkammeraterne Anton Ørskov Ipsen, Frederik Eg Ibsen og Frederik Rindshøj med til at sætte dansk klubrekord i 4x200 meter fri med 7.09,61 min. Søndag blev der desuden sat dansk juniorrekord i 100 meter butterfly, da 16-årige Rasmus Nickelsen kvalificerede sig til næste måneds EM i Glasgow ved at svømme under kvalifikationskravet i både indledende med 51,34 og i finalen med 51,47 sek. Også 16-årige Clara Rybak-Andersen svømmede sig til en EM-kvalifikation, da alle tre medaljevindere i 200 meter brystsvømning var kravtiden: 17-årige Thea Blomsterberg (2.22,50 min.), Clara Rybak-Andersen (2.23,15 min.) og Josefine B. Pedersen (2.24,12 min.).

Golf. Med en 18.-plads i Toto Japan Classic spillede Nicole Broch Larsen sig frem som nummer 49 på Race to CME Globe, hvilket for anden gang kvalificerer hende til CME Group Tour Championship, der spilles 21.-24. november i Naples, Florida.

Fodbold. Fredericia forsømte en mulighed for at stryge helt til tops i 1. division, da det på hjemmebane blev 0-2 mod Skive, der scorede til allersidst i begge halvlege ved Mikkel Vendelbo og Sebatian Grønning. Morten Nielsen scorede to gange mod sin tidligere klub, da Hvidovre vandt 2-0 over bundholdet FC Roskilde. Øvrige resultater: Fremad Amager-Vendsyssel 3-0, Kolding IF - HB Køge 0-2.

Fodbold. Manchester United hentede søndag en tiltrængt sejr i Premier League. Således var hjemmesejren på 3-1 over Brighton blot Uniteds fjerde ligasejr i denne sæson. Den sørgede for et solidt spring frem i tabellen, hvor United nu ligger nummer syv med 16 point for 12 kampe. I Wolverhampton vandt hjemmeholdet samtidig 2-1 over oprykker Aston Villa, hvilket sender ulvene op på ottendepladsen.

Astralis skuffede for nylig ved BLAST Pro Series i København, men nu er holdet tilbage i god form. Foto: Jacob Ehrbahn

E-sport. Counter Strike-holdet Astralis vandt søndag turneringen IEM Beijing i Kina. Med en finalesejr på 16-14, 16-5 og 16-3 over 100 Thieves fra Australien fik danskerne fingre i førstepræmien på 125.000 dollar svarende til små 850.000 kroner. De australske modstanderne pressede Astralis på det første map, Vertigo, men det danske hold fik alligevel taget første stik. På et af Astralis-spillernes favorit-maps, Nuke, var danskerne noget nær suveræne efter en jævnbyrdig indledning. 100 Thieves skulle nu levere et stort comeback for at slå Astralis, og det var det australske hold ikke i nærheden af på det tredje map i finalen, Train. Selv om Astralis tabte første runde, vandt danskerne de næste otte runder, og med en 8-1-føring var finalen reelt afgjort. Trods nederlaget kan 100 Thieves forlade Kina med en check på 340.000 kroner (50.000 dollar) for andenpladsen.

Tennis. Novak Djokovic gjorde kort proces, da han søndag eftermiddag spillede åbningskamp ved sæsonfinalen, ATP Finals, i London. Serberen vandt således i sikker stil 6-2, 6-1 over italieneren Matteo Berrettini, der er debutant i turneringen. Djokovic skulle bare bruge 64 minutter på at vinde kampen. Senere søndag gælder det Roger Federer mod Dominic Thiem.

Golf. European Tour-turneringen Turkish Airlines Open i Antalya blev afgjort i et omspil med seks spillere, som Tyrrell Hatton vandt på 4. hul, da østrigeren Matthias Schwab kiksede et parputt på under en meter. Joachim B. Hansen gik for fjerde dag i træk en runde i 68 slag og sluttede på en delt 10.-plads 4 slag efter de seks, der røg i omspil. På den underliggende Challenge Tour blev 18-årige Rasmus Højgaard bedste dansker i sæsonfinalen på Mallorca med en 14.-plads. Dermed slutter Rasmus Højgaard som nr. 22 på ranglisten, hvor de 15 bedste kvalificerer sig til næste sæsons European Tour. Både Rasmus og Nicolai Højgaard spiller derfor i næste uge med på final stage på tourskolen, hvor der er 25 pladser på European Tour på spil.

Håndbold. GOG måtte nøjes med uafgjort, da danskerne søndag ikke levede op til favoritværdigheden og spillede 37-37 på hjemmebane mod svenske IFK Kristianstad i mændenes Champions League-gruppespil. Men det ene point fra kampen skal fynboerne være glade for, da holdet spillede langt under niveau og var bagud i langt størstedelen af opgøret mod gruppe D’s bundhold. Resultatet bringer GOG op på 9 point på gruppens andenplads efter Dinamo Bucuresti, der har 12 point på førstepladsen.

Fodbold. Fyresedlerne sidder i øjeblikket løst hos klubberne i den tyske Bundesliga. Søndag blev den tredje cheftræner sat fra bestillingen på blot en uge. Det blev en realitet, da Mainz fyrede Sandro Schwarz efter en skidt sæsonstart i Tysklands bedste række. Lørdag tabte Mainz 2-3 på eget græs til oprykkerne fra Union Berlin i en kamp, hvor det var meningen, at holdet skulle have rejst sig fra et pinligt 0-8-nederlag i forrige spillerunde til RB Leipzig. Mainz har 9 point og ligger tredjesidst efter 11 spillerunder i det, der er klubbens værste sæsonstart nogensinde i Bundesligaen. Lørdag skilte FC Köln, der er placeret lige under Mainz i tabellen, sig af med Achim Beierlorzer, som blev ansat i sommer, og i sidste weekend var det mestrene fra Bayern München, der fyrede cheftræner Niko Kovac.

16-årige Holger Rune (tv.) besejrede 21-årige Enrico Dalla Valle i fem sæt i finalen ved Red Bull's invitationsturnering Next Gen Open i Milano, hvor Dalla Valles landsmand Jannik Sinner overraskende vandt ATP's Next Gen Finals-stævne. Foto: Privat

Tennis. Det har været en lang sæson for det unge danske stortalent Holger Rune, men han er åbenbart ikke kørt træt endnu. Lørdag aften vandt han invitationsturneringen Next Gen Open i Milano med en finalesejr på 3-0 over italienske Enrico Dalla Valle, der ellers havde besejret Rune i det indledende gruppespil. Sent lørdag aften gjorde den 18-årige italiener Jannik Sinner i den grad Rune kunsten efter, da han – også i Milano – som wildcard til ATP’s Next Gen Finals for spillere op til 21 år endte med at tage titlen efter en sikker 3-0-sejr over den mere erfarne australier Alex De Minaur.