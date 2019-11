Anfører undskylder sit overfald på modstanderens træner

Direkte sport i tv Mandag DR 3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 19.50 Håndbold: Skanderborg-Fredericia (m) 1.30 Basketball: San Antonio-Memphis TV3 Sport 15.00 & 21.00 Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 2.10 NFL: San Francisco-Seattle TV3 Max 01.05 Ishockey: Washington-Arizona Canal 9 19.15 E-sport: Lyngby-FCK 20.45 E-sport: FCN-Brøndby 22.00 E-sport: Vejle-AC Horsens Eurosport 1 13.45 Billard: Snooker, Northern I. Open Vis mere

Fodbold. Eintracht Frankfurts argentinske anfører, David Abraham, har via sin klubs twitter-profil sendt en offentlig undskyldning til Freiburg-træneren Christian Striech, som han væltede omkuld under søndagens Bundesligakamp. »Jeg vil gerne sige undskyld til Christian Streich. Jeg ønskede at få bolden tilbage i spil så hurtigt som muligt, men jeg skulle ikke have ramt ham. Jeg er virkelig glad for, at vi snakkede sammen efter kampen, og at alt er fint imellem os«, siger David Abraham, der fik rødt kort for sin opsigtsvækkende forseelse, da Frankfurt havde travlt i den forgæves jagt på Freiburgs 1-0-føring.

Se episoden i en video fra The Suns hjemmeside(eksternt link)

Christian #Streich: "Ich bin kein besonders nachtragender Mensch. Er hat sich entschuldigt und die Sache ist erledigt." https://t.co/nI3TbNG4qV — SC Freiburg (@scfreiburg) November 10, 2019

Parasport. Længdespringeren Daniel Wagner vandt sølv ved VM i para-atletik i Dubai. Danskerens 6,84 meter blev kun overgået af tyskeren Leon Schäfer. Daniel Wagner har dermed ligesom Kristel Walther, der blev nummer 4 i diskoskast, kvalificeret sig til para-OL.

Tennis. Østrigeren Dominic Thiem indledte gruppespillet ved sæsonfinalen i London med en sejr på 7-5, 7-5 over Roger Federer, mens Novak Djokovic på 64 minutter besejrede italieneren Matteo Berrettini 6-2, 6-1. »Nu er det ligesom en normal turnering. Jeg må ikke tabe mere. Jeg er glad for, at jeg får endnu en chance«, sagde Roger Federer til dpa om nederlaget.

Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix Med sit 5. mål for Parma slog Andreas Cornelius 2-0-sejren over AS Roma fast.

Med sit 5. mål for Parma slog Andreas Cornelius 2-0-sejren over AS Roma fast. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Fodbold. Efter en tur på bænken i den foregående kamp var landsholdsspilleren Andreas Cornelius tilbage i startopstillingen og scorede i overtiden målet til resultatet 2-0, da Parma vandt over AS Roma i den italienske Serie A. Målet var sæsonens 5. for den danske landsholdsspiller, der er nummer 9 på topscorerlisten i Serie A, hvor Ciro Immobile har scoret 14 mål i Lazios 12 kampe. Immobile har scoret i de seneste 7 kampe i træk. Juventus fører rækken efter en 1-0-sejr over AC Milan på et mål af Paulo Dybala, der i 55. minut var kommet på banen i stedet for Cristiano Ronaldo. Ifølge Sky Sport Italy forlod Ronaldo stadion tre minutter før kampen var færdig. »Hvis det er sandt, er det et problem, som skal løses med hans holdkammerater«, siger Juventustræner Maurizion Sarri til Sky Sport Italy.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix Jürgen Klopp (tv.) og Liverpool vandt 3-1 over Pep Guardiolas Manchester City.

Jürgen Klopp (tv.) og Liverpool vandt 3-1 over Pep Guardiolas Manchester City. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Fodbold. Selv om Manchester Citys forsvarende mestre tabte søndagens topkamp mod Liverpool med 3-1, var City-manager Pep Guardiola stolt over sit hold, der nu er 9 point efter Liverpools tophold. »Vi viste, hvorfor vi er mestre. Det er utroligt, at vi kan spille, som vi gjorde, på det her stadion. Jeg er mere stolt end nogensinde før over mit hold. Det var mod Europas bedste hold. Jeg er stolt«, sagde Pep Guardiola ifølge Reuters. »Vi forsøgte at gøre vores bedste, og jeg vil gerne tale om vores indsats. Den måde, vi spillede på, var fantastisk. Det var en af de bedste præstationer. Der er stadig syv måneder tilbage, men hvis Liverpool bliver mester, så er jeg den første til at ønske tillykke, for vi kan ikke se bort fra, hvor godt et hold det er«, sagde Guardiola.