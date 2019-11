England vrager Sterling efter strid med Liverpool-spiller

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 18.00 Fodbold: Danmark-Georgien (k) DR3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF Kolding-GOG (m) 3.00 Basketball: Utah-Brooklyn TV3 Sport 15.00 & 21.00 Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 1.05 Ishockey: Boston-Florida Eurosport 1 13.45 & 19.45 Snooker: Northern I. Open Vis mere

Fodbold. Den engelske kantspiller Raheem Sterling er blevet droppet fra truppen til EM-kvalifikationskampen mod Montenegro på torsdag. Det skyldes ’uro’ i træningslejren mandag. Det oplyser Det Engelske Fodboldforbund (FA) sent mandag aften. »FA kan bekræfte, at Raheem Sterling ikke vil blive taget i betragtning til torsdagens kvalifikationskamp til EM i 2020 mod Montenegro. Det sker som følge af uro på et privat holdområde på St. George’s Park (FA’s nationale fodboldcenter, red.) i dag. Han er fortsat en del af holdet«, skriver FA i en udtalelse på sin hjemmeside. I samme udtalelse siger landsholdstræner Gareth Southgate:

»En af vores store udfordringer og styrker er, at vi har været i stand til at adskille klubrivaliseringer fra landsholdet. Desværre sad følelserne fra søndagens kamp stadig udenpå tøjet. Søndag tabte Raheem Sterling med Manchester City 1-3 til Liverpool i Premier League. Her stødte Sterling og Liverpool-forsvareren Joe Gomez sammen i kampens slutfase, og det er åbenbart sket igen under træning. Men i følge Sterling er problemet løst. »Joe og jeg har talt ud og er kommet videre. Vi er i en sport, hvor følelserne får frit løb, og jeg er mand nok til at indrømme, at følelserne løb af med mig«, skriver Sterling således på Instagram.

Tennis. I Andre Agassi-gruppen ved ATP-sæsonfinalen i London måtte ranglistens nr. 1, spanske Rafael Nadal, mandag aften for første gang se sig besejret af tyske Alexander Zverev og det endda med de klare cifre 6-2, 6-4. Tidligere på måneden trak Nadal sig fra en turnering i Paris på grund af en forstrækning i maveregionen, men den påvirkede ham ikke, oplyser han han efter kampen. »Der var ikke nogen problemer med maveregionen overhovedet«, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.»Jeg mærkede ikke nogen smerter. Vi kan finde forklaringer og undskyldninger, men det afgørende er, at jeg bliver nødt til at spille meget bedre om to dage. Jeg havde brug for at finde min bedste kampånd i dag, og jeg var der bare ikke på den måde«. I Björn Borg-gruppen spilles i dag to kampe: Roger Federer-Matteo Berettini, Novak Djokovic-Dominic Thiem.

Håndbold. I øjeblikket kæmper Skanderborg for at holde sig inde i den tætte kamp om top-8 og dermed slutspilspladserne i den danske liga, og mandag kom der to tiltrængte point på kontoen hjemme mod oprykkerne fra Fredericia. Skanderborg vandt overlegent opgøret med 37-25 og rykkede med sejren op på syvendepladsen, mens Fredericia er nummer 10 i Primo Tours Ligaen. Før mandagens opgør lå Skanderborg og Fredericia ellers side om side med 9 point hver. Topscorer for Skanderborg blev Marcus Mørk med 7 mål. Der er spillet 10 ud af 26 runder i grundspillet.

Fodbold. Indførelsen af VAR (Video Assistant Referee) i Premier League har mødt stor kritik, men indtil videre har det fungeret, som det skulle. Det siger VAR-systemets chef i Premier League, Neil Swarbrick. »Vi er stadig i den spæde fase med VAR. Vi er 12 kampe inde i Premier League-sæsonen, og man bliver nødt til at give os tid til at bruge det«, siger han til Sky Sports. »Det virker, som vi havde håbet. Det har taget flere år for andre sportsgrene som kricket og rugby at nå dertil, hvor de er i dag, hvad teknologi angår. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Premier League indførte VAR op til sæsonstart. Tidligere var det blevet afprøvet i den engelske Liga Cup og FA Cup. Flere gange har videodommernes beslutninger imidlertid mødt kritik, og senest var der i weekenden situationer i kampene mellem Tottenham og Sheffield United samt Liverpool og Manchester City, der blev diskuteret blandt fans og eksperter. Neil Swarbrick mener, at VAR fortjener et syvtal på en skala fra et til ti efter de første 12 runder.