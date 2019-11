Nadia Nadim fik det en lille smule skidt, da der stod 6-0

Direkte sport i tv Onsdag 13. november DR 3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 19.10 Håndbold: København-Odense (k) 4.00 Basketball: LA Lakers-Golden State TV3 Sport 15.00 & 21.00Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 1.05 Ishockey: New Jersey-Ottawa TV3 Max 19.55 Håndbold: Porto-Kiel (m) Eurosport 1 13.45 & 19.45 Snooker: Northern I. Open

Fodbold. 14-0. Legepladscifrene i det danske kvindelandsholds sejr over Georgien i EM-kvalifikationskampen i Viborg viser, at der fortsat er ufattelig stor forskel på top og bund selv på landsholdsniveau i kvindefodbold. Danmarks Nadia Nadim scorede tre gange mod kvinderne fra øststaten. »Selvfølgelig er jeg glad for, at vi vandt. Men ærlig talt fik jeg det en lille smule skidt, efter at vi havde scoret vores sjette mål«, siger Nadia Nadim til BT og tilføjer: »Her var georgierne rystede, og specielt deres målmand havde det ikke særligt godt. Så det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde medlidenhed med dem«.

Prisuddeling. Prisen som ’Årets Sportsnavn’ bliver fremover en kollaboration mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark. Prisen er blevet uddelt siden 1991 af DIF i partnerskab med Jyllands-Posten. Som noget nyt vil der være en række prominente navne med i dommerkomitéen - herunder IOC-medlemmet Kronprins Frederik, Michael Laudrup og Camilla Martin. 15 atleter nomineres til prisen, der også kaster 75.000 kroner af sig. Landevejsverdensmestren Mads Pedersen er tårnhøj favorit.

Fodbold. David Villa fylder 38 til december - og så kan man med god samvittighed også stoppe karrieren. Efter 20 år som professionel er det slut for den legendariske spanske angriber, der i en gylden karriere som nøglespiller i sine klubber og på landsholdet vandt nærmest alt, man kunne vinde: VM, EM, Champions League samt tre spanske mesterskaber med Barcelona og Atlético Madrid, der var to af i alt otte stationer i en karriere, som slutter i japanske Vissel Kobe om et par uger.

Tennis. Østrigeren Dominic Thiem er første mand, der er klar til semifinalerne ved ATP Finals i London. Den 5. seedede sejrede overraskende i et tæt opgør 6-7, 6-3, 7-6 over serbiske Novak Djokovic, der nu skal ud i en knald eller fald duel med Roger Federer om en plads blandt de sidste fire.

Håndbold. Når der i sommeren 2020 afvikles U18-VM for kvinder i Kina, sker det med lidt af en nyskabelse - en harpiksfri håndbold. »Produktet ser umiddelbart fornuftigt ud«, siger formand for Dansk Håndbold Forbund, Per Bertelsen, til TV2 Sport. Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) kontroversielle præsident, Hassan Moustafa, har tidligere udtalt, at han så harpiks som et problem for håndbolden.