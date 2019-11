Tour de Frances evige 2'er er død

Direkte sport i tv Onsdag 13. november DR 3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 19.10 Håndbold: København-Odense (k) 4.00 Basketball: LA Lakers-Golden State TV3 Sport 15.00 & 21.00Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 1.05 Ishockey: New Jersey-Ottawa TV3 Max 19.55 Håndbold: Porto-Kiel (m) Eurosport 1 13.45 & 19.45 Snooker: Northern I. Open

Cykling. Franske Raymond Poulidor, der tre gange blev nummer to i Tour de France, er død, 83 år. Det meddeler Tour de France på Twitter. Raymond Poulidor kørte hele sin karriere på det franske Mercier-mandskab, der var aktivt fra 1935 til 1984. Raymond Poulidor var tættest på at vinde Tour de France i 1964, da han kun blev slået med 55 sekunder af landsmanden Jacques Anquetil. Poulidor sluttede endvidere som nummer 3 hele fem gange og yderligere slutplaceringer som nummer 7, 8 og 9 gør ham med 11 top-10-placeringer til alle tiders næstbedste efter hollænderen Joop Zoetemelk (12).

Doping. Bloddopingskandalen Operation Aderlass (Operation Åreladning) har tilsyneladende fældet endnu en person. Det er den tyske speedskating-træner Robert Lehman-Dolle, der er blevet fyret fra sit job som talenttræner ved det olympiske træningscenter i Berlin. 35-årige Lehman-Dolle, der selv har været med ved OL tre gange som aktiv, har været genstand for tyske antidopingmyndigheders undersøgelser siden maj og med fyringen er der altså noget, der tyder på, at han har haft kontakt til dopinglægen Mark Schmidt. 21 atleter fra otte nationer er under mistanke i Operation Aderlass.





Fodbold. 14-0. Legepladscifrene i det danske kvindelandsholds sejr over Georgien i EM-kvalifikationskampen i Viborg viser, at der fortsat er ufattelig stor forskel på top og bund selv på landsholdsniveau i kvindefodbold. Danmarks Nadia Nadim scorede tre gange mod kvinderne fra øststaten. »Selvfølgelig er jeg glad for, at vi vandt. Men ærlig talt fik jeg det en lille smule skidt, efter at vi havde scoret vores sjette mål«, siger Nadia Nadim til BT og tilføjer: »Her var georgierne rystede, og specielt deres målmand havde det ikke særligt godt. Så det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde medlidenhed med dem«.

Fodbold. En af de helt store kvindelige målslugere skifter klub. Den 26-årige australier Sam Kerr, der senest scorede 5 mål ved VM i Frankrig, skifter ved årsskiftet fra Chicago Red Stars i USA til engelske Chelsea. I den amerikanske NWSL-liga er Sam Kerr alle tiders mest scorende med 69 mål i 109 kampe.

Badminton. Viktor Axelsen sejrede 21-9, 21-14 over Son Wan Ho fra Sydkorea i 1. rudne af Hong Kong Open.

Badminton. Både i herredouble og i damedouble var der lutter danske sejre i Hong Kong Opens 1. runde. Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen slog Han Cheng Kai og Zhou Hao Dong fra Kina 15-21, 21-17, 21-16 og Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen vandt mod tyskerne Mark Lamsfuss og Marvin Seidel med 21-14, 19-21, 21-12. Maiken Fruergaard og Sara Thygesen slog inderne Ashwini Ponnappa og Reddy Sikki 21-13, 21-12.