Fodboldgal punkgruppe hædres for kamp mod racisme og antisemitisme

Direkte sport i tv Torsdag 14. november DR 3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 20.00 Håndbold: MorsThy-Skanderb. (m) 2.00 Basketball: NY Knicks-Dallas TV3+ 2.15 Am. fodbold: Cleveland-Pittsburgh TV3 Sport 15.00/21.00 Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 6’eren 20.45 Fodbold: England-Montenegro Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: N. Ireland Open 20.45 Fodbold: Tjekkiet-Kosovo Eurosport 2 18.00 Fodbold: Tyrkiet-Island 20.45 Fodbold: Portugal-Litauen

Fodbold. Det bliver punkrockbandet Die Toten Hosen, der bliver årets modtagere af Det Tyske Fodboldforbunds (DFB) Julius Hirsch-pris. Gruppen har gennem fire årtier været en stor stemme i kampen mod fremmedhad, racisme, højreekstremisme og antisemitisme. »Fodbold og musik er en stærk kombination. Glæden, følelserne, rytmen og kampen forbinder mennesker. Die Toten Hosen blander sig med stor succes i denne kamp«, lyder det fra DFB.

Prisen er opkaldt efter den første jødiske tyske landsholdsspiller, som blev myrdet i Auschwitz i 1945. Blandt de tidligere modtagere af prisen er den homoseksuelle ekslandsholdsspiller Thomas Hitzlsperger. Die Toten Hosen er med ca. 20 millioner enheder den mest sælgende tyske rockgruppe nogensinde og har i løbet af karrieren kanaliseret adskillige millioner over i deres tidligere nødlidende favoritklub Fortuna Düsseldorf.

Fodbold. Den kroatiske FC København-spiller Robert Mudrazija er klar til comeback efter en skadespause på mere end et halvt år. Han blev opereret i maj, og er torsdag med i en reserveligakamp mod FC Nordsjælland.

Cykling. Kroaten Kristijan Durasek idømt fire års karantæne for brud på antidopingreglerne af Den Internationale Cykelunion (UCI). Det er gentagne forseelser i tidsrummet 2016 til 2019, der har udløst straffen. Kristijan Durasek har været kunde hos den tyske bloddopinglæge Mark Schmidt, der blev fældet i den Operation Aderlass (åreladning) i februar.

Tennis. Den spanske verdensetter Rafael Nadal leverede et vildt comeback, da han onsdag slog russiske Daniil Medvedev ved ATP Finals i London. Sejren på 6-7 (3-7), 6-3, 7-6 (7-4) efter næsten tre timers spil var heldig, siger Nadal. »For at være helt ærlig så har jeg været meget heldig. Det er et hårdt nederlag for Daniil. Han spillede tydeligvis meget bedre end mig i tredje sæt. Det var en af de dage, hvor chancen for at vinde er en ud af tusind«, forklarer Nadal.

Fodbold. Det tyske landshold har svært ved at sælge billetter. Således er der blot afsat 30.000 af ca. 45.000 billetter til lørdagens kamp mod Hviderusland, mens knap 37.000 af 49.000 billetter til næste tirsdags møde med Nordirland er solgt.

Fodbold. Det russiske landshold, der allerede er klar til EM i 2020, skulle på lørdag mod Belgien have spillet i en ny trøje, men trøjepremieren er udskudt. Producenten Adidas er nemlig kommet til at bytte om på farverne i det russiske flag. Farverækkefølgen skulle være hvid, blå og rød, men striberne havde i stedet rækkefølgen rød, blå, hvis. Måske serberne kan bruge dem...