NFL-skandale: Spiller flår hjelm af modstander og hamrer den i hovedet på ham

Direkte sport i tv Fredag 15. november DR3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Rødovre-Herning TV3 Sport 15.00/19.00 Formel 1: GP Brasilien, træning 21.00 Tennis: Nitto ATP Finals 1.05 Ishockey: Washington-Montreal TV3 Max 15.00 Tennis: Nitto ATP Finals 18.25 Fodbold: Hvidovre-Fredericia 20.45 Dart: Grand Slam 1.50 Formel 3: GP Macao, kvalifikation 5.55 Motorsport: GT World Cup, kval. 6’eren 17.30 Fodbold: U21, Ukraine-Danmark Kanal 5 20.45 Fodbold: Danmark-Gibraltar Eurosport 1 6.30 Standardvogne: Kinas VM-afdeling 12.45/20.00 Snooker: N. Ireland Open 18.00 Fodbold: Andorra-Tyrkiet 20.45 Fodbold: Schweiz-Georgien Eurosport 2 18.00 Fodbold: Norge-Færøerne 20.45 Fodbold: Rumænien-Sverige

Amerikansk fodbold. Clevelands 21-7-sejr i NFL mod Pittsburgh fik en dramatisk og værdig afslutning, da Myles Garrett i en forsvarssituation fik greb om Pittsburgh-quarterback Mason Rudolphs hjelm. Han fik flået hjelmen af rivalen, hvorefter han slog ovenpå quarterbackens ubeskyttede hoved med hjelmen. Det hele sluttede i et mindre masseslagsmål, som dommerne til sidst fik stoppet.

Here's the full play. Myles Garrett hit Rudolph with his own helmet. Maurkice Pouncey (#53) threw punches and a kick. pic.twitter.com/kzJDd4Hj53 — NFL Update (@MySportsUpdate) November 15, 2019

»Det er totalt fejt af ham. Men jeg tager det. Jeg er okay, og jeg vil ikke lade mig gå ned og være mobbeoffer«, siger Mason Rudolph ifølge Ritzau. Myles Garrett erklærer sig flov. »Jeg begik en fejl, og jeg tabte hovedet. Det her kommer til at skade vores hold. Jeg sætter pris på mine holdkammerater, der har min ryg og hjalp mig under slagsmålet, men det skulle aldrig være kommet så vidt«, siger han.

Fodbold. Kontroversen mellem de engelske landsholdsspillere Raheem Sterling og Joe Gomez tog en drejning torsdag under Englands 7-0-storsejr over Montenegro. På Wembley i London blev Joe Gomez mødt af buh-råb fra tilskuere, da han blev skiftet ind. Sterling var af disciplinære årsager blevet vraget til kampen efter at have været oppe at toppes med Gomez i træningslejren. »Til alle engelske fans. Det var svært for mig at se min holdkammerat blive buhet af for noget, der var min skyld«, skriver Sterling på Twitter. »Joe har ikke gjort noget forkert. At se en, der arbejder så hårdt, blive buhet af, når han kommer på banen, er forkert«. Med storsejren kvalificerede England sig til EM i 2020, hvor Tjekkiet efter 2-1 over Kosovo i samme gruppe A også er deltagere.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix Joe Gomez blev sendt på banen i de sidste 20 minutter af manager Gareth Southgate.

Fodbold. Harry Kane scorede tre gange i Englands 7-0-gevindt mod Montenegro – og Cristiano Ronaldo lavede ligeledes hattrick, da Portugal sejrede 6-0 hjemme over Litauen. Ronaldo er dermed oppe på 98 mål på landsholdet og dermed kun 11 pletskud fra iraneren Ali Daeis verdensrekord på 109 landsholdsmål.

Tennis. Roger Federer slog Novak Djokovic for første gang i fire år og er nu klar til at spille semifinale ved ATP Finals i London. Sejren sent torsdag blev på 6-4, 6-3. »Jeg følte fra start, at jeg havde en god rytme ved baglinjen og på serven. Jeg vidste, at han ville være i problemer, hvis han ikke spillede fantastisk tennis«, sagde 38-årige Federer efter kampen. Modstanderen i semifinalen bliver enten Rafael Nadal, Alexander Zverev eller Stefanos Tsitsipas.

Badminton. Maiken Fruergaard og Sara Thygesen er færdige i Hong Kong Open. Duoen tabte i kvartfinalen til kinesiske Chen Qingchen og Yi Fan 20-22, 18-21. Den danske herredouble Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen tabte til indonesiske Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan 11-21, 11-21.

Fodbold. Uli Hoeness takker af i Bayern München efter 50 år i klubben. Først som spiller, siden som manager og bestyrelsesformand og senest som klubpræsident. »Han var altid meget på og havde en varm personlighed, selv om mange ikke ser ham sådan. Han tog spillerne hjem i sit hus med koner og børn og sørgede for at skabe rigtig familiekultur i klubben«, Siger danske Søren Lerby til Ritzau. Lerby var spiller og kortvarigt træner i Bayern, mens Hoeness var manager.