Øl, pyroteknik og en baneløber: DBU regner med bøde fra Uefa og vil straffe danske tilskuere

Direkte sport i tv Søndag 17. november DR 1 15.00 Håndbold: Team Esbjerg-Lublin (k) DR 2 17.00 Håndbold: Paris SG-Flensburg (m) TV 2 Sport 21.30 Basketball: Sacramento-Boston 00.00 Basketball: Memphis-Denver TV3+ 18.10 Formel 1: Brasiliens grandprix 22.15 Am. fodbold: Philadelp.-New England 2.20 Am. fodbold: LA Rams-Chicago TV3 Sport 14.00 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 16.00 Fodbold: Tottenham-Arsenal (k) 17.30 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 19.00 Am. fodbold: Baltimore-Houston 22.15 Motorsport: Nascar EcoBoost 400 1.05 Ishockey: Chicago-Buffalo TV3 Max 8.30 Formel 3: Macaos grandprix 13.45 Håndbold: Kiel-Hannover (m) 15.25 Dart: Grand Slam 19.00 Tennis: Nitto ATP Finals 21.00 Dart: Grand Slam 6’eren 18.00 Fodbold: Kosovo-England 20.45 Fodbold: Albanien-Frankrig Canal 9 19.15 E-sport: Superligaen Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: N. Ireland Open Eurosport 2 9.00/14.00 Curling: EM (k) 15.00 Fodbold: Serbien-Ukraine 18.00 Fodbold: Bulgarien-Tjekkiet 20.00 Svømning: International League

Fodbold. Der var lidt for meget gang i den på lægterne, da landsholdet i fredags sejrede 6-0 mod Gibraltar i Parken. Fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU), Peter Møller, kalder det uacceptabelt at danske tilskuere kastede øl ned mod banen og at der blev anvendt pyroteknik. »Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp«, siger Peter Møller til DBU’s hjemmeside. Møller forventer, at DBU vil få en bøde fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som konsekvens af episoderne. To personer er allerede identificeret, og DBU oplyser, at de pågældende tilskuere risikerer karantæne og en økonomisk straf. En baneløber tiltvang sig også adgang til plænen, hvor han snublede ind i målmand Kasper Schmeichel.

Amerikansk fodbold. Quarterbacken Colin Kaepernick havde lørdag ved en NFL-organiseret træning mulighed for at vise sig frem til klubberne i ligaen, men Colin Kaepernick aflyste i sidste øjeblik. Angiveligt som følge af utilfredshed med, at der var tale om en lukket session på Atlanta Falcons træningsanlæg. I stedet arrangerede han sin egen åbne kastesession på en nærliggende offentlig bane i overværelse af talentspejdere fra otte NFL-hold. »Det vigtigste i dag er at sikre, at alle åbent kan følge med i, hvad der sker. Det fik vi ikke det andet sted, så vi kom herover«, siger han ifølge Ritzau om fravalget af den lukkede træningssession. 32-årige Kaepernick har delt vandene i USA, siden han i 2016 valgte ikke at stå op under den amerikanske nationalmelodi, men i stedet knælede. der er fast kutyme før enhver stor sportsbegivenhed i USA. Det er tre år siden, Kaepernick har spillet en NFL-kamp.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede til 3-1, da Winnipeg Jets slog Tampa Bay Lightning 4-3 i NHL.

Tennis. Søndagens finale i ATP-slutspillet i London bliver et opgør mellem østrigeren Dominic Thiem og græske Stefanos Tsitsipas. Dominic Thiem slog den forsvarende mester Alexander Zverev, mens 21-årige Tsitsipas, der kan blive den yngste vinder siden Lleyton Hewitt i 2001, besejrede Roger Federer. Der er kampstart kl. 19.

Ridning. Herning bliver i august 2022 værtsby for VM i dressur, paradressur, springning og voltigering. Arrangementet forventes at trække 200.000 gæster til Herning, forlyder det.

Fodbold. Tyskland sejrede hele 4-0 på hjemmebane mod Hviderusland og er dermed klar til EM i 2020. Trods storsejren mener den tyske landstræner Joachim Löw, at der er plads til forbedring på det nuværende tyske hold. »Vi har nået vores mål. Holdet spillede godt, der var gode kombinationer og fire mål. Det er klart, at ikke alt var perfekt, men overordnet er jeg glad«, siger Löw.

Fodbold. Holland kvalificerede sig lørdag til EM 2020 ved at spille 0-0 ude mod Nordirland. Også Kroatien og Østrig kom gennem nåleøjet. 16 hold er dermed klar: Belgien, Italien, Rusland, Polen, Ukraine, Spanien, Tyrkiet, Frankrig, England, Tjekkiet, Finland, Sverige, Kroatien, Østrig, Holland og Tyskland.

Fodbold. Træneren for kvindelandsholdet, Lars Søndergaard, er kommet i skudlinjen. Det er Brøndby-træneren Per Nielsen, der over for TV2 Sport kritiserer landstræneren for ikke at være til stede under lørdagens topkamp mellem Brøndby og Fortuna Hjørring. Lars Søndergaard fulgte i stedet kampen via streaming. Et spillervalg, Lars Søndergaard har foretaget, har også fået Per Nielsens opmærksomhed. Han kalder det en katastrofe, at Søndergaard ikke har udtaget Theresa Nielsen til de seneste kampe i EM-kvalifikationen. »Det er da en katastrofe. Det må man da sige, at det er. Hun er langt bedre end dem, som spiller der nu. Det er min mening«, siger Per Nielsen til TV2 Sport.