Ronaldo er EM-klar, og stjernens næste træffer bliver nr. 100

Direkte sport i tv Søndag 17. november DR 1 15.00 Håndbold: Team Esbjerg-Lublin (k) DR 2 17.00 Håndbold: Paris SG-Flensburg (m) TV 2 Sport 21.30 Basketball: Sacramento-Boston 00.00 Basketball: Memphis-Denver TV3+ 18.10 Formel 1: Brasiliens grandprix 22.15 Am. fodbold: Philadelp.-New England 2.20 Am. fodbold: LA Rams-Chicago TV3 Sport 14.00 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 16.00 Fodbold: Tottenham-Arsenal (k) 17.30 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 19.00 Am. fodbold: Baltimore-Houston 22.15 Motorsport: Nascar EcoBoost 400 1.05 Ishockey: Chicago-Buffalo TV3 Max 8.30 Formel 3: Macaos grandprix 13.45 Håndbold: Kiel-Hannover (m) 15.25 Dart: Grand Slam 19.00 Tennis: Nitto ATP Finals 21.00 Dart: Grand Slam 6’eren 18.00 Fodbold: Kosovo-England 20.45 Fodbold: Albanien-Frankrig Canal 9 19.15 E-sport: Superligaen Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: N. Ireland Open Eurosport 2 9.00/14.00 Curling: EM (k) 15.00 Fodbold: Serbien-Ukraine 18.00 Fodbold: Bulgarien-Tjekkiet 20.00 Svømning: International League

Vis mere

Fodbold. Så er Cristiano Ronaldo og Portugal klar til at forsvare EM-titlen. På udebane i Luxembourg blev det søndag til en 2-0-sejr i gruppe B-opgøret. Serbien spillede samtidig 2-2 mod gruppevinderen Ukraine og skal nu i playoff. På Stade Josy Barthel scorede Bruno Fernandes efter 39 minutter, da han viste fin boldkontrol på Bernardo Silvas stikning og elegant udplacerede keeperen. Cristiano Ronaldo blev krediteret 2-0-målet i 86. minut, men om det reelt også var karrierens landsholdsmål nummer 99, var der først tvivl om. Uefa fastholdt dog noteringen af Ronaldo som målmager. 17 hold er nu klar til EM: Belgien, Italien, Rusland, Polen, Ukraine, Spanien, Tyrkiet, Frankrig, England, Tjekkiet, Finland, Sverige, Kroatien, Østrig, Holland, Tyskland og Portugal.

Fodbold. Der var lidt for meget gang i den på lægterne, da landsholdet i fredags sejrede 6-0 mod Gibraltar i Parken. Fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU), Peter Møller, kalder det uacceptabelt, at danske tilskuere kastede øl ned mod banen, og at der blev anvendt pyroteknik. »Vi ønsker fantastisk stemning hos vores fans, men det skal også være trygt for alle at gå til landskamp«, siger Peter Møller til DBU’s hjemmeside.

Foto: Jens Dresling Kasper Schmeichel tog sig af baneløberen.

Kasper Schmeichel tog sig af baneløberen. Foto: Jens Dresling

Møller forventer, at DBU vil få en bøde fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som konsekvens af episoderne. To personer er allerede identificeret, og DBU oplyser, at de pågældende tilskuere risikerer karantæne og en økonomisk straf. En baneløber tiltvang sig også adgang til plænen, hvor han snublede ind i målmand Kasper Schmeichel.

Håndbold. Team Esbjergs mesterhold sejrede 35-22 over MKS Lublin fra Polen i sidste kamp i Champions Leagues indledende gruppespil. Fra Team Esbjerg forlyder det også, at kontrakten med hollænderen Estavana Polman er forlænget til 2021. »Jeg er stadig glad for at være her, og jeg tror, vi stadig kan tage nogle yderligere step. Hvis du spiller i den danske liga, spiller du altid mod gode hold. Man skal være klar. Det er det, der gør det spændende for mig. Jeg er ikke klar til at forlade klubben«, siger Estavana Polman til DR.

Golf. Nogle gange er der mere på spil end andre. Det måtte Joachim B. Hansen sande, da en dobbeltbogey på sidste hul sendte ham fra 10. til 17. pladsen ved Nedbank Golf Challenge i Sydafrika. En topplacering kunne have sendt Joachim B. Hansen ind i top-50 på den liste, der afgør hvem der skal med til sæsonfinalen i Dubai, men her ligger danskeren nu som nr. 51 og lige uden for det fine selskab. Sæsonfinalen i den kommende weekend bliver helt uden dansk deltagelse. Lucas Bjerregaard sluttede sidst i Nedbank Golf Challenge og droppede fra 49. pladsen til nr. 53. Sejren i Sydafrika gik til Tommy Fleetwood fra England efter omspil med Marcus Kinhult.

Håndbold. Magnus Bramming scorede 14 gange, da TTH Holstebro sejrede 30-25 på udebane i EHF Cuppens 3. runde mod tjekkiske Plzen.

Fodbold. Spillerne i de 16 klubber i den bedste spanske række for kvinder er gået i strejke for bedre løn og rettigheder, herunder økonomisk sikring i forbindelse med graviditet. AP skriver, at spillernes repræsentanter i et år har prøvet at lave en kollektiv aftale med deres arbejdsgivere. Målvogteren Line Geltzer Johansen er eneste danske spiller i den bedste spanske række, hvor hun optræder for Logrones.

Tennis. For anden uge i træk står Frederik Løchte Nielsen og den tyske makker Tim Pütz som vindere på Challenger-touren. Triumfen i Bratislava blev fulgt af sejr i Helsinki mod den kroatiske-russiske duo Tomislav Draganja og Pavel Kotov. 7-6, 6-0 sluttede det.

Badminton. Hongkongs Lee Cheuk Yiu skabte søndag feststemning blandt tilskuerne, da han lykkedes med at vinde Hong Kong Open. I finalen gik det ud over indonesiske Anthony Ginting, der blev besejret 16-21, 21-10, 22-20. Formentlig manglede Ginting lige det sidste rent fysisk, for lørdag måtte han spille en meget lang duel med landsmanden Antony Christie, før finalepladsen var i hus. Danskerne Viktor Axelsen og Anders Antonsen tabte begge deres kvartfinaler. Kvindernes singlefinale endte med sejr til kinesiske Chen Yu Fei, der vandt i tre sæt over thailandske Ratchanok Intanon.

Amerikansk fodbold. Quarterbacken Colin Kaepernick havde lørdag ved en NFL-organiseret træning mulighed for at vise sig frem til klubberne i ligaen, men Colin Kaepernick aflyste i sidste øjeblik. Angiveligt som følge af utilfredshed med, at der var tale om en lukket session på Atlanta Falcons træningsanlæg. I stedet arrangerede han sin egen åbne kastesession på en nærliggende offentlig bane i overværelse af talentspejdere fra otte NFL-hold. »Det vigtigste i dag er at sikre, at alle åbent kan følge med i, hvad der sker. Det fik vi ikke det andet sted, så vi kom herover«, siger han ifølge Ritzau om fravalget af den lukkede træningssession. 32-årige Kaepernick har delt vandene i USA, siden han i 2016 valgte ikke at stå op under den amerikanske nationalmelodi, men i stedet knælede. Det er tre år siden, Kaepernick har spillet en NFL-kamp.