Transferbombe: Dansk verdensmester er på vej til ærkerivalerne

Håndbold. Det er ikke kun tyrkiske fodbold-spillere, der er i vælten for deres militære hilsner til landets soldater og præsident Erdogan. Efter en håndboldlandskamp mellem Tyrkiet og Belgien saluterede de tyrkiske spillere landets væbnede styrker med den kontroversielle honnørhilsen, og det har nu kostet målmand Yunus Özmusul jobbet i den græske klub AEK Athen. Tidligere har den tyske fodboldklub St. Pauli fyret en spiller af samme årsag.

Basketball. Efter 10 sejre på stribe tabte Boston Celtic 100-99 til Sacramento Kings i den nordamerikanske NBA-liga. Kampens afslutning blev meget dramatisk, da Marcus Smart havde muligheden for at sikre Celtics sejren i slutsekunderne, men bolden dansede rundt på kurvens ring, inden den alligevel dumpede forbi. Storklubben Los Angeles Lakers med en velspillende LeBron James i spidsen viste igen god form og udspillede Atlanta Hawks 122-101. Allerede efter fire et halvt minut var stillingen 30-6 til Lakers.

Fodbold. En mand er blevet anholdt for homofobiske tilråb under en fodboldkamp i den tredjebedste engelske række, League One, mellem Tranmere Rovers FC og Wycombe Wanderers FC søndag. Det skriver hjemmeholdet, Tranmere, på sin hjemmeside. »Vi er meget skuffede over at erfare, at der var homofobiske kommentarer under kampen mod Wycombe Wanderers. Klubben tager det meget alvorligt med en nultolerance over for den slags. Som konsekvens er en tilhænger blevet anholdt, og sagen er blevet overdraget til politiet«, skriver klubben, der har hjemmebane i en forstad til byen Birkenhead tæt ved Liverpool, ifølge Ritzau. Det var Wycombes målmand, Ryan Allsop, der anmeldte episoden til dommeren i pausen mellem de to halvlege.

Fodbold. Frankrig vandt EM-kvalifikationskampen ude over Albanien med 2-0, men inden opgøret blev verdensmestrene pebet ud af hjemmepublikum. Pibekoncerten under den franske nationalmelodi var angiveligt hævn for den fadæse, franskmændene begik i den omvendte kamp. Her blev Armenien nationalmelodi spillet som optakt til kampen i stedet for den albanske.