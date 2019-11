På Wembley i marts: Premier Leagues superstjerner kan stoppe EM-heltenes rekordserie

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Århus-Skjern (m) 02.00 Basketball: New Orleans-Portland TV3 Sport 01.05 Ishockey: New Jersey-Boston 6’eren 18.00 Fodbold: U21 - Danmark-Malta 20.45 Fodbold: Wales-Ungarn Canal 9 20.45 Fodbold: Tyskland-Nordirland Eurosport 1 14.00/19.00 Curling: EM (k) 20.45 Fodbold: EM-kvalifikation Eurosport 2 11.00/18.00 Tennis: Davis Cup Vis mere

Fodbold. Landsholdet har ikke tabt med Åge Hareide i 34 kampe, men rekordserien kan få en ende i en af holdets næste optrædener. En af EM-holdets testmodstandere op til slutrunden i 2020 bliver nemlig England på udebane på det ikoniske Wembley Stadium 31. marts. »Vi ser frem til at møde England, som jeg ser som det stærkeste landshold i verden i øjeblikket. Det bliver en vigtig test for vores hold frem mod EM, og vi glæder os til at måle os med nogle af de bedste«, siger Åge Hareide. England scorede 37 gange i EM-kvalifikationen i bare 8 kampe. Landsholdet spiller i dagene op til mødet med englænderne den første landskamp i 2020. Modstanderen er ikke fundet endnu.

Basketball. James Harden var flyvende, da Houston Rockets besejrede Portland Trailblazers 132-108 i NBA. Den langskæggede amerikaner fik noteret 36 point, og det var 8. kamp i denne sæson, at 30-årige Harden scorede flere end 30 point. Et andet sted i Texas brillerede Luka Doncic med 40 point, 12 assist og 11 rebounds, da Dallas Mavericks vandt 117-110 over San Antonio Spurs. Det var allerede sjette gang i denne sæson, den 20-årige slovener præsterede en såkaldt triple double. Doncic er den første spiller fra Dallas Mavericks, der har lavet en triple double med mindst 40 point, og han er den eneste sammen med superstjernen LeBron James, der har præsteret dette inden sin 21 års fødselsdag.

Fodbold. Lyngby og offensivspilleren Adnan Mohammad er blevet enige om at ophæve spillerens kontrakt ved årsskiftet. Bruddet sker af personlige årsager.

Fodbold. 1,35 millioner så med på Kanal 5, da Danmark spillede 1-1 i Dublin mod Irland og dermed kvalificerede sig til EM-slutrunden næste år. Det skriver Discovery Networks i en pressemeddelelse. Dermed er opgøret den næstmest sete fodboldkamp på Kanal 5 nogensinde. Mest set er fortsat VM-playoff-kampen ligeledes i Dublin for to år siden, som Danmark vandt 5-1.

Håndbold. Som ventet skifter den danske landsholdsspiller Mads Mensah efter denne sæson fra Rhein-Neckar Löwen til Flensburg-Handewitt i den tyske bundesliga. Mensah, der både har vundet VM og OL med Danmark, har spillet i Löwen siden 2014 og vundet det tyske mesterskab to gange.

Tennis. Kroatien fik ikke den bedste start på Davis Cup-titelforsvaret. Holdet tabte 0-3 til Rusland, da turneringen mandag startede i Madrid. Første tabte Borna Gojo 3-6, 3- til Andrey Rublev, og derefter var det Borna Coric, som blev besejret 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 af Karen Khachanov. Russerne vandt ligeledes den afsluttende double. I en anden kamp vandt Canada 2-1 over Italien.

Motorsport. Michael Christensen er i forbindelse med repræsentantskabsmødet i Dansk Automobilsports Union blevet tildelt DASU Hæderspokal som anerkendelse af hans sejr i FIA GT World Championship. Hæderspokalen er tidligere tildelt Tom Kristensen og John Nielsen.

Håndbold. Når Århus Håndbold tirsdag møder Skjern, er Anders Martinusen tilbage på holdet. Højrebacken var smidt af holdet, da aarhusianerne i lørdags besejrede Ribe-Esbjerg, men nu har han fået talt ud med holdledelsen og cheftræner Erik Veje Rasmussen.

Fodbold. Luis Enrique vender tilbage i rollen som spansk landstræner, efter han trak sig fra hvervet i juni på grund af sin datters alvorlige sygdom. Siden har assistenten Roberto Moreno stået i spidsen for spanierne. Enriques datter, Xana, døde i september af kræft.

Curling. Ved EM i Sverige hentede de danske mænd deres anden sejr i fem kampe ved at slå Skotland 6-5. Det samme facit kan kvinderne fremvise, efter at besejrede Letland 8-4. Begge mandskaber mangler endnu fire kampe og er placeret som henholdsvis nummer seks og fem.

Fodbold. Næstved i 1. division har stoppet samarbejdet med træner Fernando De Argila. Spanieren blev ansat i klubben for tre måneder siden, men blandt andet på grund af sprogbarrieren blev samarbejdet aldrig den store succes, oplyser Næstved.