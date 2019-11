Vikaren får tjansen permanent i FC Midtjylland efter forrygende efterår

Fodbold. Superligaens tophold FC Midtjylland har hyret den midlertidige cheftræner Brian Priske på en permanent aftale frem til sommeren 2023. »Den nye aftale ændrer ikke så meget«, siger Priske og tilføjer: »For mig er jobbet det samme, uanset aftalens længde, og det handler om at vinde fodboldkampe og udvikle fodboldspillere«. Næste opgave for 42-årige Priske er mandagens udekamp mod OB i Superligaen.

Fodbold. Tottenhams angrebsstjerne Harry Kane takker den fyrede manager Mauricio Pochettino for indsatsen i klubben gennem en håndfuld sæsoner. »Jeg vil for altid være dig taknemmelig for, at du har hjulpet mig med at nå mine drømme«, skriver Kane blandt andet på Twitter og fortsætter: »Du var min manager, men også min ven, og jeg takker dig for det forhold. Held og lykke med dit næste kapitel«.

Fodbold. Sæsonens anden trænerfyring i Premier League er en realitet. Mauricio Pochettino er i Tottenham sensationelt blevet erstattet af José Mourinho, der gør comeback 11 måneder efter han blev fyret i Manchester United. Det er sæsonens anden fyring i Premier League, hvor Javi Gracia blev fyret i Watford i starten af september. José Mourinho har vundet 25 titler som klubtræner, mens manden han afløser, aldrig har vundet noget. Trods det faktum er José Mourinho i høj grad en sag, der følges og debatteres på Twitter – og der er lidt langt mellem de positive tilkendegivelser omkring Tottenham-formand Daniel Levys valg som manager til Christian Eriksens klub.

Direkte sport i tv Onsdag 20. november TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Aalborg-BSV (m) 20.30 Håndbold: TTH Holstebro-GOG (m) 1.30 Basketball: Dallas-Golden State TV3 Sport 19.00 Håndbold: Kiel-Zaporozhye (m) 2.05 Ishockey: NY Rangers-Washington Eurosport 1 9.00/14.00 Curling: EM (k) 17.05/20.00 Tennis: Davis Cup Eurosport 2 11.00/18.00 Tennis: Davis Cup

Fodbold. Det er ikke kun Mauricio Pochettino, der er ledig på trænermarkedet efter fyringen i Tottenham. Pochettinos ikoniske landsmand Diego Maradona er færdig som træner i Gimnasia i hjemlandet efter bare tre måneder på posten. Maradona valgte selv at sige stop, da hans engagement er tæt forbundet med den nu væltede klubpræsident Gabriel Pellegrino.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede sit mål nummer 100 i NHL, da han sejrede 2-1 på udebane med Winnipeg i Nashville. Det var den tredje sejr i træk for Winnipeg. Nikolaj Ehlers er den femte danske spiller, der runder 100 scoringer i NHL. De øvrige er Frans Nielsen, Mikkel Bødker, Lars Eller og Jannik Hansen.