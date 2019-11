Brøndby må låne nye millioner for at holde sig kørende

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Brøndby registrerede i tredje kvartal af 2019 en omsætningsrekord lydende på 52 millioner kroner, men det er så også det eneste positive, der er at berette. Forventningen til hele årsregnskabet er justeret voldsomt i den forkerte retning og forventes at lande på et minus på 75-79 millioner kroner. »Samlet set betyder det, at 2019 bliver et meget utilfredsstillende regnskabsår«, siger Brøndby-direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside. For at klare sig igennem den hårde tid nævner Brøndby i forbindelse med kvartalsregnskabet, at man har optaget yderligere lån hos hovedaktionæren Jan Bech Andersen, der ved udgangen af tredje kvartal havde 52,3 millioner kroner samt renter til gode i klubben. Også bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen har lånt klubben penge.

Fodbold. Spillerne i de to bedste hollandske rækker strejker i det første minut af weekendens kampe som reaktion på, at Excelsior Rotterdams-spilleren Ahmad Mendes Moreira i søndags blev udsat for racisme af tilskuere med tilknytning til klubben Den Bosch. I det minut aktionen varer vil der på storskærme og resultattavler køre meddelelsen: ’Racisme? Så spiller vi ikke’. Sagen har fået international bevågenhed, da de kendte hollandske landsholdsspillere Georginio Wijnaldum og Frenkie de Jong i en landskamp tidligere i denne uge viste deres foragt for de racistiske udskejelser mod Ahmad Mendes Moreira.

Håndbold. København-kvinderne skal op mod de regerende EHF Cup-mestre fra ungarske Siofok i denne sæsons gruppespil. Det står klart efter dagens lodtrækning, hvor danskerne endvidere blev sendt i gruppe med Podravka fra Kroatien og rumænske Magura. Odense skal møde CSM Corona Brasov (Rumænien) samt ERD (Ungarn) og MKS Lublin (Polen), mens Herning-Ikast skal møde tyske Bietigheim, russiske Lada og Storhamar fra Norge.

Curling. Mens de danske kvinder for længst har udspillet deres rolle ved EM i Helsingborg, så er der succes til mændene. Skipper Mikkel Krause og co. besejrede torsdag formiddag Tyskland med 7-5 i den sidste kamp i indledende runde og er efetr fem sejre nu klar til semifinalerne. Her kommer det til et opgør med Schweiz, mens ubesejrede Sverige møder Skotland.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er på ny på overarbejde i forbindelse med racistiske udskejelser i Østeuropa. Denne gang forlyder det, at Uefa efterforsker racisme rettet mod den svenske angriber Alexander Isak i forbindelse med Sveriges sejr i EM-kvalifikationen i Rumænien i sidste uge. Dommeren stoppede kortvarigt opgøret på Arena Nationala, hvor der næste sommer skal afvikles fire EM-kampe, hvilket gør det hele ekstra prekært for Uefa. Der falder en afgørelse 12. december. Rumænien er i forvejen under særlig observation i Uefa, da holdets fans tidligere er blevet straffet for racisme i EM-kvalifikationen, hvor der har været racismesager i blandt andet Ungarn, Slovakiet og Bulgarien.

#Romania v #Sweden #EURO2020 qualifier stopped tonight after Alexander Isak reported racism.



"Of course its sad in the moment, but we knew it could happen. I think I handled it well and the support from the team is great. I asked the ref if he heard it and he stopped the game." pic.twitter.com/lPAMMfy9fz — Fare (@farenet) November 15, 2019

Fodbold. Det svirrer med rygter i de engelske aviser i kølvandet med José Mourinhos ansættelse som manager i Tottenham. The Guardian skriver, at Mourinho har betinget sig, at Tottenham under ingen omstændigheder må sælge superangriberen Harry Kane. Til gengæld får Mourinho ingen midler til at styrke truppen i januars transfervindue. Mirror spekulerer i, at Christian Eriksen med Mourinhos ankomst kan være interesseret i at forlænge med Tottenham alligevel. Fra AS i Spanien forlyder det, at José Mourinho vil prøve at hente Gareth Bale tilbage til Tottenham.