Hidsigprop i amerikansk football tildeles rekordstraf efter slagsmål

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Esbjerg-Aalborg 3.00 Badminton: Korea Masters TV3 Sport 13.45/22.45 Golf: Players Championship 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Randers 21.45 Fodbold: Paris SG-Lille 1.05 Ishockey: Pittsburgh-New Jersey 5.40 Standardvogne: V8 TV3 Max 20.30 Fodbold: Dortmund-Paderborn 6’eren 11.00/12.30 Formel E: GP Saudi-Arabien Eurosport 1 8.55/13.00 Formel E: GP Saudi-Arabien 14.00/19.00 Curling: EM 18.00 Golf: RSM Classic Eurosport 2 11.00/18.00 Tennis: Davis Cup Vis mere

NFL. Myles Garrett får ikke medhold i sin appel mod en karantæne, der gælder som minimum resten af sæsonen. Det oplyser NFL i en pressemeddelelse. Dermed har forsvarsspilleren fra Cleveland Browns spillet sin sidste kamp i sæsonen. Myles Garrett fik sin straf for et vanvittigt optrin til sidst i kampen mellem rivalerne Pittsburgh Steelers og Cleveland Browns 14. november. Efter at Garrett lavede en hård tackling på Pittsburgh Steelers’ quarterback Mason Rudolph, kvitterede quarterbacken med at slå og sparke Browns-forsvareren. Det fik Garrett til rive hjelmen af Rudolph og slå ham i hovedet med den. Ud over karantænen får Garrett en bøde på godt 300.000 kroner. Myles Garrett udtalte torsdag under sin appelhøring, at Mason Rudolph brugte racistiske ytringer. Det har NFL dog ikke kunnet finde beviser for, skriver ligaen natten til fredag. Straffen er den hidtil hårdeste i NFL-regi, da den minimum bliver på seks kampe.

Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix Denis Shapovalov (tv.) og Vasek Pospisil jubler med deres Davis Cup-kaptajn efter kvartfinalesejren over Australien.

Tennis. Da Alex De Minaur torsdag aften havde besejret canadiske Denis Shapovalov efter en meget tæt duel i Davis Cup-kvartfinalen i Madrid, triumferede hele den australske lejr, som var den samlede sejr i hus. Det var den ikke. For det første havde Vasek Pospisil vundet den indledende kamp for Canada over John Millman, der lidt overraskende var foretrukket frem for Nick Kyrgios, og opgøret sluttede af med, at Shapovalov-Pospisil i doublen sejrede 6-4, 6-4 over Jordan Thompson-John Peers og dermed indløste billet til semifinalen. Her skal Canada møde enten Serbien eller Rusland. De tre resterende kvartfinaler, der spilles fredag: Spanien-Argentina, Storbritannien-Tyskland, Serbien-Rusland.

Ishockey. Frederik Andersen holdt natten til fredag dansk tid buret rent næsten hele kampen i Toronto Maple Leafs’ første sejr i NHL under holdets nye træner. Med 29 redninger på 30 forsøg var den 30-årige dansker stærkt medvirkende til, at Sheldon Keefe fik en perfekt start på sin trænerkarriere i Toronto Maple Leafs. Først med 17 sekunder igen af kampen måtte Andersen kapitulere i målet, da Vinnie Hinostroza fik pucken ind bag danskeren. Tyson Barrie, Pierre Engvall og Auston Matthews stod for Torontos mål i 3-1-sejren. Sheldon Keefe tog over torsdag for Mike Babcock i Toronto efter en skidt stime på seks nederlag i træk.

Olympisk. Bordtennisspilleren Jonathan Groth sikrede sig reelt billet til næste års OL, da han vandt sølv ved European Games i Minsk i sommer. Nu er Groth også formelt udtaget til legene af bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det skriver DIF i en pressemeddelelse. Samtidig har forbundet udtaget en anden bordtennisspiller, Peter Rosenmeier, til para-OL, der afvikles efter OL i den japanske hovedstad.

Foto: Alejandro Pagni/Ritzau Scanpix De groteske hændelser omkring Diego Maradona er endeløse. Nu fortsætter han alligevel som træner efter netop at have sagt op.

Fodbold. Diego Maradona fortsætter alligevel som træner for den argentinske klub Gimnasia. Det skriver han på Instagram. »Jeg er meget glad for at annoncere, at jeg forbliver træner for Gimnasia«, skriver Maradona. Det er blot to dage siden, at den 59-årige argentiner sagde sit job op efter mindre end tre måneder i trænersædet. Siden har tilhængere demonstreret foran klubbens anlæg med krav om, at Maradona skulle vende tilbage. Det ønske bliver altså nu efterkommet. »Jeg håber, at ledelsen vil stille de forstærkninger til rådighed, som jeg er blevet lovet«, skriver Maradona. Han overtog holdet i begyndelsen af september, hvor det lå sidst i den bedste argentinske række, der rummer 24 hold. Siden har Gimnasia spillet otte kampe med Maradona på sidelinjen og vundet tre af dem. Det har flyttet holdet frem til en placering som tredjesidst.