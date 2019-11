Amerikansk fænomen sletter Stenmarks rekord i slalom

Fodbold. Gareth Bale har trukket overskrifter i Madrid, efter at han i forbindelse med Wales’ kvalifikation til EM tidligere på ugen poserede med et walisisk flag, hvorpå der stod skrevet: »Wales. Golf. Madrid«. I den rækkefølge. At Bale stillede sig op med det flag i fejringen var mangel på respekt, mener mange Real Madrid-fans. Især set i lyset af, at Bale grundet skader ikke har spillet for klubben siden 5. oktober. Alligevel har træner Zinedine Zidane valgt at udtage den walisiske stjerne til lørdagens hjemmekamp mod Real Sociedad. Og skulle Bale komme i aktion, venter der ham en varm velkomst. Det siger den tidligere Real Madrid-præsident Ramon Calderon til BBC. »Han bliver helt sikkert pebet ud af Real Madrid-fansene. Det er der ingen tvivl om«, siger præsidenten. »Som jeg ser det, er det svært for Zidane at have ham med til kampen i det hele taget«.

Fodbold. Nicklas Bendtner er ikke en del af FC Københavns trup, som søndag møder Hobro. En skade i fredagens træning holder angriberen ude, oplyser FC Københavns manager, Ståle Solbakken. Heller ikke venstrebackerne Pierre Bengtsson og Bryan Oviedo er med. »Oviedo viste sig ikke at være helt over sin skade, mens Pierre og Bendtner pådrog sig nye skadeproblemer og måtte udgå af træningen«, siger Ståle Solbakken til fck.dk.

Golf. Joachim B. Hansen gik lørdag sin hidtil bedste runde i European Tours sæsonfinale i Dubai. Lørdag var han 68 slag om at nå rundt på de 18 huller på Jumeirah Golf Estates, og det sikrede ham en score på fire slag under par. Undervejs leverede 29-årige Hansen tre birdies og en eagle, mens han kun blev noteret for en enkelt bogey. Samlet er Hansen, der er eneste dansker i turneringen, nu et slag under par efter at have haltet efter i de første to runder. Torsdag og fredag brugte han henholdsvis 74 og 73 slag, og det sendte ham et godt stykke ned i den samlede stilling. Efter lørdagens præstation var Joachim B. Hansen lørdag formiddag dansk tid rykket op på en delt 29.-plads, men de sidste spillere mangler endnu at afslutte deres runde.