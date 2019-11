Hårdt presset Liverpool tager endnu en smal sejr på udebane

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 15.00 Håndbold: Wisla Plock-GOG (m) TV 2 16.10 Håndbold: Nordsjæll.-Kolding (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Korea Masters, semif. 21.00 Fodbold: Real Madrid-Sociedad 23.00 Basketball: Minnesota-Phoenix 3.00 Badminton: Korea Masters, finaler TV3+ 18.30 Fodbold: Manchester City-Chelsea TV3 Sport 13.00 Fodbold: Wolfsburg-B. München (k) 15.30 Fodbold: Werder Bremen-Schalke 17.45 Fodbold: Vendsyssel-Viborg 20.00 Boksning: København-Bruxelles 1.05 Ishockey: Colorado-Toronto TV3 Max 13.30 Fodbold: West Ham-Tottenham 16.00 Fodbold: Crystal Palace-Liverpool 17.55 Fodbold: Lyon-Nice 20.00 Håndbold: Barcelona-Flensbu. (m) 21.45 Fodbold: Ajax-Heracles 22.45 Golf: The Players Championship Xee 15.30 Fodbold: Düsseldorf-Bay. München 6’eren 10.45 Formel E: Saudi-A., VM-afd., kval. 12.30 Formel E: Saudi-A.,VM-afdeling 21.00 Fodbold: Flamengo-Gremio Eurosport 1 8.55 Formel E: Saudi-A., VM-afdeling 10.05 Alpint: World Cup (k) 11.10+15.00 Curling: EM 13.00 Alpint: World Cup (k) 18.00 Svømning: Int. Swimming League 19.50 Ridning: Global Champions Tour Eurosport 2 10.00 Curling: EM 10.30 Tennis: Davis Cup Vis mere

Fodbold. Trods en mere middelmådig indsats lørdag ude mod Crystal Palace lykkedes det Premier Leagues tophold Liverpool at erobre endnu en sejr på vej mod en sandsynlig første titel siden 1990. Wilfried Zaha havde netop udlignet for Palace, da der opstod kaos i hjemmeholdets straffesparksfelt, hvor Roberto Firmino dukkede op og sendte bolden i nettet. Liverpool tog føringen, da Sadio Mané med besvær fik presset bolden over stregen kort efter pausen. Lørdagens sene Premier League-kamp hedder Manchester City-Chelsea, hvor hjemmeholdet efter Liverpools sejr er under stærkt pres for at vinde. Inden den kamp har Liverpool 12 point ned til City på fjerdepladsen og 8 point ned til Leicester på andenpladsen.

Foto: Martti Kainulainen/Ritzau Scanpix Mikaela Shiffrin havde heldet med sig, da hun vandt lørdagens slalom i finske Levi, men en sejr er en sejr, og det var nr. 41 i slalom for amerikaneren.

Mikaela Shiffrin havde heldet med sig, da hun vandt lørdagens slalom i finske Levi, men en sejr er en sejr, og det var nr. 41 i slalom for amerikaneren. Foto: Martti Kainulainen/Ritzau Scanpix

Alpint. Den amerikanske skistjerne Mikaela Shriffin blev henvist til andenpladsen i sæsonens første World Cup-løb i oktober, men lørdag snuppede hun i finske Levi sæsonens første sejr, da kvinderne dystede i slalom. Med triumfen kom hun op på 61 World Cup-sejre. De 41 er kommet i hus i disciplinen slalom, og dermed slår hun Ingemar Stenmarks rekord. Mellem 1974 og 1987 tog han 40 slalomsejre. Stenmark er stadig indehaver af rekorden for flest sejre på tværs af discipliner. Svenskeren stod øverst på podiet 86 gange i World Cuppen i sin karriere. Lørdagens løb blev et dramatisk et af slagsen. Konkurrenten Petra Vlhová lå til sejren før andet gennemløb, men slovakken kørte galt på vej ned af pisten og fuldførte ikke løbet. »Jeg følte mig en smule heldig med sejren, men jeg har også en god følelse efter mit løb, så jeg er glad«, siger Shiffrin. Schweiziske Wendy Holdener blev nr. 2, mens østrigske Katharina Truppe endte på tredjepladsen.

Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix Canadas Denis Shapovalov og Vasek Pospisil tager en sejrsdans efter doublens triumf mod Rusland i Davis Cup-finalen lørdag i Madrid.

Canadas Denis Shapovalov og Vasek Pospisil tager en sejrsdans efter doublens triumf mod Rusland i Davis Cup-finalen lørdag i Madrid. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Tennis. Canada kvalificerede sig lørdag for første gang til finalen i Davis Cup efter en meget spændende semifinale mod Rusland i Madrid. Andrey Rublev bragte ellers russerne foran, da han i sikker stil besejrede Vasek Pospisil 6-4, 6-4, men Denis Shapovalov udlignede, da han lykkedes med at knække Karen Khachanov 6-4, 4-6, 6-4. Den afgørende double blev helt tæt, og først efter tiebreak klemte canadierne sig forbi Rusland med 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) og frem til en finale, hvor modstanderen søndag bliver enten Spanien eller Storbritannien. Denne semifinale spilles lørdag aften.

Håndbold. KIF Koldings mænd var bagud med syv mål til bundproppen Nordsjælland, men endte alligevel med en sejr på 30-29 på udebane. Det var KIF’s tredje sejr i sæsonen, hvilket bringer klubben op på 8 point efter 12 runder. Det rækker til en plads som nr. 12, mens Nordsjælland er sidst i tabellen.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix Med to scoringer fik Gonzalo Higuaín lørdag fyldt pladsen efter Cristiano Ronaldo godt ud under besøget hos Atalanta.

Med to scoringer fik Gonzalo Higuaín lørdag fyldt pladsen efter Cristiano Ronaldo godt ud under besøget hos Atalanta. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det så skidt ud for Juventus, da mesterholdet uden Cristiano Ronaldo var bagud 0-1 mod slutningen af søndagens Serie A-kamp ude mod Atalanta. Men så slog Gonzalo Higuaín til to gange og Paulo Dybala en enkelt gang, og de to argentinske angribere vendte dermed det hele til en sejr på 3-1. Med sejren udbyggede Juventus samtidig føringen i toppen af den bedste italienske række, og holdet har nu 35 point efter 13 kampe. Det er lykkedes for Juventus at vinde 11 kampe og spille to uafgjort i starten af denne sæson, og Torino-klubben har fortsat ikke tabt en ligakamp. Cristiano Ronaldo var ikke med i Juventus-truppen, og Simon Kjær sad på bænken hele vejen igennem for Atalanta.

Håndbold. GOG’s mænd kommer ikke videre fra sin Champions League-gruppe. Det så ellers godt ud i den vitale udekamp mod polske Wisla Plock, men GOG måtte trods en føring på fem mål i anden halvleg til sidst se sig slået med 27-24 efter et vildt kollaps. På forhånd stod det klart, at kampens vinder ville snuppe gruppens andenplads efter suveræne Dinamo Bucaresti, og det blev altså Wisla Plock, der leverede et stort comeback i kampens sidste fjerdedel. Wisla har 11 point på andenpladsen og GOG 9 på tredjepladsen i gruppe D, og polakkerne kan ikke hentes, da de er bedst indbyrdes.

Håndbold. Mindst et dansk hold får plads i gruppespillet i mændenes EHF Cup. Det står klart, efter TTH Holstebro lørdag eftermiddag besejrede tjekkiske Plzen 37-21 og dermed gik videre fra sidste kvalifikationsrunde. Første opgør havde TTH vundet med fem mål, så kun et dansk kollaps på hjemmebane kunne forhindre TTH i at avancere. Det blev dog til en sikker hjemmesejr, og TTH er nu klar til gruppespillet i turneringen, hvor holdet i sidste sæson havde stor succes. Her nåede TTH Holstebro frem til semifinalen, hvor THW Kiel var for stor en mundfuld. Også Bjerringbro-Silkeborg har mulighed for at nå videre til gruppespillet i årets EHF Cup. Danskerne vandt første opgør over Pfadi Winterthur med 36-33 og står søndag over for den schweiziske modstander i returopgøret på hjemmebane. THW Kiel er forsvarende mester i EHF Cuppen, der er næstøverste hylde for europæisk klubhåndbold.