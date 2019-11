Russisk sport har efter dopinglusk lange udsigter til international anerkendelse

Automatisk oplæsning Beta

DR 1 15.00 Håndbold: Wisla Plock-GOG (m) TV 2 16.10 Håndbold: Nordsjæll.-Kolding (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Korea Masters, semif. 21.00 Fodbold: Real Madrid-Sociedad 23.00 Basketball: Minnesota-Phoenix 3.00 Badminton: Korea Masters, finaler TV3+ 18.30 Fodbold: Manchester City-Chelsea TV3 Sport 13.00 Fodbold: Wolfsburg-B. München (k) 15.30 Fodbold: Werder Bremen-Schalke 17.45 Fodbold: Vendsyssel-Viborg 20.00 Boksning: København-Bruxelles 1.05 Ishockey: Colorado-Toronto TV3 Max 13.30 Fodbold: West Ham-Tottenham 16.00 Fodbold: Crystal Palace-Liverpool 17.55 Fodbold: Lyon-Nice 20.00 Håndbold: Barcelona-Flensbu. (m) 21.45 Fodbold: Ajax-Heracles 22.45 Golf: The Players Championship Xee 15.30 Fodbold: Düsseldorf-Bay. München 6'eren 10.45 Formel E: Saudi-A., VM-afd., kval. 12.30 Formel E: Saudi-A.,VM-afdeling 21.00 Fodbold: Flamengo-Gremio Eurosport 1 8.55 Formel E: Saudi-A., VM-afdeling 10.05 Alpint: World Cup (k) 11.10+15.00 Curling: EM 13.00 Alpint: World Cup (k) 18.00 Svømning: Int. Swimming League 19.50 Ridning: Global Champions Tour Eurosport 2 10.00 Curling: EM 10.30 Tennis: Davis Cup

Doping. Med forsinkelse fik Rusland i januar afleveret den omfattende mængde dopingprøvedata fra laboratoriet i Moskva, som Det Internationale Antidopingagentur (Wada) havde bedt om. Det viste sig dog, at der var mange uregelmæssigheder i de afleverede data, og efter en undersøgelse af et panel i Wada er mistanken om snyd med data ikke blevet dulmet. Panelet har anbefalet Wada’s ledelse, at Ruslands Antidopingagentur (Rusada) igen bliver suspenderet. Det meddeler Wada’s Compliance Review Committee (CRC). Den anbefaling skal Wada-ledelsen tage stilling til på et møde 9. december i Paris.

Fodbold. Gareth Bale har trukket overskrifter i Madrid, efter at han i forbindelse med Wales’ kvalifikation til EM tidligere på ugen poserede med et walisisk flag, hvorpå der stod skrevet: »Wales. Golf. Madrid«. I den rækkefølge. At Bale stillede sig op med det flag i fejringen var mangel på respekt, mener mange Real Madrid-fans. Især set i lyset af, at Bale grundet skader ikke har spillet for klubben siden 5. oktober. Alligevel har træner Zinedine Zidane valgt at udtage den walisiske stjerne til lørdagens hjemmekamp mod Real Sociedad. Og skulle Bale komme i aktion, venter der ham en varm velkomst. Det siger den tidligere Real Madrid-præsident Ramon Calderon til BBC. »Han bliver helt sikkert pebet ud af Real Madrid-fansene. Det er der ingen tvivl om«, siger præsidenten. »Som jeg ser det, er det svært for Zidane at have ham med til kampen i det hele taget«.

Golf. Joachim B. Hansen gik lørdag sin hidtil bedste runde i European Tours sæsonfinale i Dubai. Lørdag var han 68 slag om at nå rundt på de 18 huller på Jumeirah Golf Estates, og det sikrede ham en score på fire slag under par. Undervejs leverede 29-årige Hansen tre birdies og en eagle, mens han kun blev noteret for en enkelt bogey. Samlet er Hansen, der er eneste dansker i turneringen, nu et slag under par efter at have haltet efter i de første to runder. Torsdag og fredag brugte han henholdsvis 74 og 73 slag, og det sendte ham et godt stykke ned i den samlede stilling. Efter lørdagens præstation var Joachim B. Hansen lørdag formiddag dansk tid rykket op på en delt 29.-plads, men de sidste spillere mangler endnu at afslutte deres runde.

Tennis. Lidt overraskende røg Serbien sent fredag aften ud efter sin Davis Cup-kvartfinale i Madrid. serberne mødte Rusland, der vandt et meget tæt opgør samlet 2-1 og dermed møder Canada i lørdagens semifinale. Novak Djokovic udlignede ganske vist til 1-1 med en sejr over Karen Khachanov, men i den afgørende double kunne Djokovic og Viktor Troicki ikke knække Khachanov og Andrey Rublev, som overlevede matchbold og tog tredje sæts tiebreak 10-8. Spanien og Storbritannien kom også videre fra deres kvartfinaler, da henholdsvis Argentina og Tyskland blev besejret og mødes lørdag aften i semifinalen.