Dommer varetægtsfængsler skandaleombrust fodboldspiller

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.55/14.00 Billard: VM trebandekaramb. 18.30 Håndbold: Skjern-SønderjyskE (m) 20.30 Håndbold: GOG-Fredericia (m) 3.30 Basketball: New Orleans-LA Lakers TV3+ 21.00 Fodbold: Barcelona-Dortmund TV3 Sport 13.55 Fodbold: U19 - Barcelona-Dortmund 15.55 Fodbold: U19 - Liverpool-Napoli 18.55 Fodbold: Valencia-Chelsea 21.00 Fodbold: Liverpool-Napoli 1.05 Ishockey: Washington-Florida TV3 Max 18.55 Fodbold: Zenit-Lyon 21.00 Fodbold: Lille-Ajax Vis mere

Fodbold. En dommer varetægtsfængslede onsdag den skandaleombruste fodboldspiller Bernio Verhagen på begrundet mistanke om røveri, vold og trusler. Han fængsles til 16. december. Den 25-årige hollænder håber ellers på at fortsætte karrieren som fodboldspiller i Danmark. Det sagde han ifølge Ritzau, da han onsdag eftermiddag forklarede sig ved et grundlovsforhør ved Retten i Viborg. »Jeg har allerede talt med en anden dansk klub«, sagde han, da anklager Katrine Melgaard spurgte ham om hans jobmæssige situation. Bernio Verhagen kommer ikke nærmere ind på, hvad det er for en klub. Han forklarede, at kontrakten med fodboldklubben Viborg FF er etårig og udløber 29. august 2020. »Jeg har en aftale med dem (Viborg FF, red.) om at slutte min kontrakt, men det er ikke formelt set sket endnu«, forklarede Bernio Verhagen. Han kom ikke nærmere ind på årsagen til, at samarbejdet mellem parterne skal afbrydes. »Hvis jeg indgår en aftale med en anden klub, så vil kontrakten blive afsluttet«, sagde fodboldspilleren. Viborg FF oplyste tirsdag, at klubben har fyret fodboldspilleren, da man føler sig udsat for bedrageri.

Fodbold. Spillerne ved næste års EM-slutrunde i fodbold vil kunne blive udskiftet midlertidigt, hvis det frygtes, at de har pådraget sig en hovedskade. Det skriver britiske Sky Sports, der mener at vide, at midlertidige udskiftninger bliver indført 1. juni og første gang kommer i anvendelse ved europamesterskaberne. Det er fodboldens lovgivende organ, The International Football Association Board (Ifab), der overvejer at indføre muligheden for, at en spiller kan blive skiftet ud i ti minutter for at blive testet for en potentiel hovedskade. I dag stoppes spillet, og lægerne har tre minutter til at vurdere, om en spiller kan blive på banen eller skal ud. Den Internationale Spillerforening (Fifpro) støtter ifølge Sky Sports forslaget. Det samme gør Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). I maj åbnede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for indførslen af midlertidige udskiftninger. Ifølge Sky Sports vil Ifab tirsdag i næste uge diskutere indførslen af midlertidige udskiftninger på et møde og derefter stemme om det i slutningen af februar. EM begynder 12. juni.

Fodbold. Jürgen Klinsmann er tilbage på trænerbænken. Den tyske fodboldlegende er blevet ansat som cheftræner i Hertha Berlin, efter at hovedstadsklubben har fyret Ante Covic. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 55-årige Klinsmann tager i første omgang over frem til udgangen af indeværende sæson. Det er tre år siden, at Jürgen Klinsmann sidst var at finde på sidelinjen. Dengang som landstræner for USA. Før tiden som amerikansk landstræner var Klinsmann cheftræner i Bayern München i lidt under en sæson. Fra 2004 til 2006 var han tysk landstræner. Hertha Berlin indtager 15.-pladsen i Bundesligaen efter fire nederlag på stribe.

Tennis. Caroline Wozniacki indleder 2020-sæsonen i newzealandske Auckland, hvor hun stiller op i turneringen ASB Classic. Det skriver turneringen på sin hjemmeside.

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic kan nu kalde sig medejer af en professionel fodboldklub. Over for den svenske avis Aftonbladet bekræfter den svenske fodboldstjerne, at han har købt en fjerdedel af Hammarby, der spiller i den bedste svenske række, Allsvenskan. Tirsdag skabte Ibrahimovic undren i fodboldverdenen, da han lagde en video op, hvor en Hammarby-trøje blafrer på sort baggrund. På bagsiden af trøjen stod der ’Ibrahimovic’, men det blev ikke uddybet, om angriberen var ny spiller i klubben, eller hvad det gik ud på. Det viser sig altså, at Ibrahimovic nu er medejer af klubben, og det glæder han sig ikke overraskende over. »Det føles fantastisk. Det føles spændende med Hammarby, et helt andet projekt, og jeg er meget motiveret. Jeg vil være meget engageret, den dag jeg stopper med at spille fodbold. Jeg ser frem til at arbejde med fodbold fra en anden vinkel«, siger Ibrahimovic til Aftonbladet. Svenskeren stoppede for nylig som spiller i Los Angeles Galaxy. Det er endnu ikke blevet annonceret, hvor han fortsætter sin aktive karriere.

Fodbold. TV2 overtager fodboldrettigheder. Den danske tv-station har købt rettigheden til at vise fodboldkampe fra Primera Division, Serie A og Major League Soccer. Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.