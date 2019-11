Dansk OL-bronzevinder undskylder sexbesked

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 10.55 Billard: VM - trebandekarambole TV3 Sport 18.30 Am. fodbold: Detroit-Chicago 22.30 Am. fodbold: Dallas-Buffalo 02.20 Am. fodbold: Atlanta-New Orleans TV3 Max 18.30 Fodbold: Viborg-Vejle 01.35 Ishockey: Montreal-New Jersey 6’eren 16.50 Fodbold: Astana-Man. United 21.00 Fodbold: Lugano-F.C. København Eurosport 1 18.55 Fodbold: Feyenoord-Rangers 21.00 Fodbold: Malmö FF-Dinamo Kijev Eurosport 2 16.50 Fodbold: Krasnodar-Basel 18.55 Fodbold: Braga-Wolverhampton 21.00 Fodbold: Arsenal- Frankfurt Vis mere

Cykling. Den tidligere professionelle cykelrytter og OL-bronzevinder Jimmi Madsen bliver undersøgt af det danske og norske cykelforbund samt Danmarks Idrætsforbund for krænkelse af en nu 27-årig kvindelig norsk rytter. Det skriver Ekstra Bladet. Krænkelsen – et tilbud på Messenger om oralsex – fandt sted for knap fem år siden på et hotel i forbindelse med et seksdagesløb i Berlin. Rytteren fortæller til Ekstra Bladet, at hun har frygtet at stå frem, fordi Madsen som medarrangør af det københavnske seksdagesløb har kunnet bestemme, hvem der deltager, ligesom han er bestyrelsesmedlem i den cykelklub, Dansk Bicycle Club, den krænkede træner i. 50-årige Jimmi Madsen, der blandt andet har vundet OL-bronze med 4 km-holdet i 1992, bekræfter anklagen. Madsen siger, han har undskyldt episoden. Dansk Bicycle Club oplyser til Ekstra Bladet, at sagen ikke vil få konsekvenser for Jimmi Madsen.

Doping. Den Internationale Cykelunion (UCI) har beordret nye test af gamle prøver fra to år i kølvandet på den såkaldte Operation Aderlass (Operation Åreladning, red.) efter nye afsløringer. Nyhedsbureauet AFP skriver således, at UCI har bedt cyklingens antidopingcenter (Cycling Anti-Doping Centre) om at foretage nye analyser af prøver fra 2016 og 2017. »Initiativet er taget på baggrund af nye oplysninger og dokumenter modtaget fra det østrigske politi, der var involveret i Aderlass-operationen«, lyder det fra UCI ifølge AFP. Bloddopingskandalen, der omtales som Aderlass, brød ud i februar, da myndighederne foretog en razzia i østrigske Seefeld i forbindelse med VM i ski. Siden er en række atleter blevet fældet i forbindelse med Aderlass.

Håndbold. Alle spillere melder sig helt friske til det danske kvindelandsholds premierekamp ved håndbold-VM mod Australien på lørdag. Det gælder også de fem, der i sidste uge blev ramt af maveproblemer på rejsen til Japan og brugte de første dage af VM-forberedelserne i fast rutefart mod toilettet. »Det var hårdt, men efter omkring 30 timer begyndte jeg at kunne holde noget i mig igen«, siger Sarah Iversen, der var en af de uheldige. »Efter at vi havde skiftet fly første gang, begyndte Cecilie Greve pludselig at få det dårligt. Derefter blev Kristina Jørgensen ramt, og så var jeg nummer tre. 7-9-13, har jeg kun været ramt af opkast, og der er nogen, der har haft det værre«, siger stregspilleren.

Fodbold. Chelseas franske verdensmester N’Golo Kante har trukket en agent i retten, skriver AP. Midtbanemanden betalte angiveligt 150.000 euro, godt 1,1 mio. kr., til agenten Nouari Khiari for at komme ud af deres kontraktlige samarbejde i 2017. Kante hævder, at agenten siden har forbrudt sig mod en række aftaler indgået i forbindelse med det forlig, de indgik. Blandt andet har Nouari Khiari i kulissen tilsyneladende arbejdet for et Kante-skifte til Real Madrid i 2018. »Jeg var nok for flink og ville gerne tro på personens oprigtigthed, men har var kun drevet af penge«, siger Kante til l’Equipe.

Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix Tilhængere af Malmö FF er bestemt ikke tilfredse med den investering, Zlatan Ibrahimovic har foretaget i konkurrenten Hammarby IF. Det er bl.a. gået ud over statuen af den berømte svensker ved klubbens Malmö FF's hjemmebane.

Fodbold. Den svenske klub Hammarby IF har fået stor opmærksomhed de seneste dage, siden Zlatan Ibrahimovic tirsdag publicerede et kryptisk opslag med en Hammarby-spillertrøje på sin Instagram-profil. Onsdag kom nyheden så om, at Ibrahimovic har købt en fjerdedel af aktierne i Stockholm-klubben. Det forstår klubbens danske anfører, Jeppe Andersen, godt. »Klubben er virkelig på vej frem, så jeg synes, at det er godt set af ham. Jeg ved godt, han har rødder i Malmø, men skulle jeg investere i en svensk klub, ville jeg helt sikkert vælge Hammarby, fordi den er i rivende udvikling sportsligt og i sit setup«, argumenterer Jeppe Andersen. Hammarby blev nr. 3 i den netop overståede sæson i Allsvenskan.

Motorsport. Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) er blevet idømt en degradering og kommer til at starte i sidste position ved søndagens sæsonfinale i Abu Dhabi. Bottas har efter det seneste grandprix fået skiftet flere dele i motoren og derved opbrugt sæsonens kvote.

Motorsport. Den 24-årige canadier Nicholas Latifi overtager i 2020 polakken Robert Kubicas sæde på formel 1-holdet Williams. Den anden Williams-kører er briten George Russell. Listen over kørerne i F1 2020 ser dermed således ud:

Alfa Romeo: Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi

Ferrari: Sebastian Vettel og Charles Leclerc

Haas: Romain Grosjean og Kevin Magnussen

McLaren: Lando Norris og Carlos Sainz jr.

Mercedes: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas

Racing Point: Sergio Perez og Lance Stroll

Red Bull: Alexander Albon og Max Verstappen

Renault: Daniel Ricciardo og Esteban Ocon

Scuderia Alpha: Pierre Gasly og Daniil Kvyat

Williams: George Russel og Nicholas Latifi

Fodbold. Trods den nylige kvalifikation til EM 2020 er landsholdet rykket fra 14. til 16. pladsen på Fifa-ranglisten. Top-5 er uændret: Belgien, Frankrig, Brasilien, England og Uruguay.

Badminton. Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen er klar til kvartfinalen i Syed Modi International i Indien. I 2. runde amerikanske Philip og Ryan Chew slået 21-7, 21-10. I kvartfinalen venter sydkoreanske Choi Solgyu og Seo Seung Jae.