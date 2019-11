Fifa udelukker tidligere brasiliansk fodboldboss på livstid

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. 72-årige brasilianske Ricardo Teixeira har arbejdet med fodbold for sidste gang i sit liv. Det stod klart fredag, da Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) idømte Teixeira livstidskarantæne fra al fodbold, skriver Reuters. Baggrunden er, at Fifa har fundet Teixeira skyldig i bestikkelse i sager, som er en udløber af hele den korruptionsskandale, som i 2015 rystede Fifa og endte med, at Sepp Blatter officielt gik af som Fifa-præsident i 2016. Teixeira er også idømt en bøde på en million dollar (cirka 6,7 millioner kroner) af dommerkammeret i Den Etiske Komité i Fifa. Den tidligere fodboldpræsident i Brasilien blev fundet skyldig i svindel i forbindelse med medie- og marketingkontrakter om fodboldrettigheder i perioden fra 2006 til 2012. Ricardo Teixeira er svigersøn til tidligere Fifa-præsident Joao Havelange, og Teixeira var præsident i Brasiliens Fodboldforbund (CBF) fra 1989 til 2012 i en periode, hvor Brasilien to gange blev verdensmester i fodbold.

Golf. 18-årige Rasmus Højgaard leverede flot spil, da den unge dansker fredag fortsatte med anden runde i sin debutturnering på European Tour. Turneringen Alfred Dunhill Championship er første turnering, hvor Rasmus Højgaard sammen med Benjamin Poke er faste deltagere. Torsdag gik Højgaard sin første runde i banens par, som er 72 slag, men fredag var han to slag bedre. Dermed spillede Rasmus Højgaard sig fra en delt plads som nummer 40 i turneringen og frem på en delt 11.-plads. Dagen bød blandt andet på tre birdies og en eagle, hvor den unge dansker brugte tre slag på et hul, hvor man må bruge fem slag for at spille i par. Benjamin Poke forbedrede sig også, da han gik anden runde i banens par, hvor han torsdag gik i et slag over.

Motorsport. Kevin Magnussen stod i skyggen af Haas-teamkammerat Romain Grosjean, da fredagens anden træning løb af stablen i Abu Dhabi forud for sæsonens sidste formel 1-grandprix. Grosjean satte syvendebedste tid og blev dermed ’best of the rest’ efter kørerne fra de tre suveræne hold, Mercedes, Ferrari og Red Bull. Samtidig sluttede Magnussen på en noget mere ydmyg 14.-plads. Grosjean gjorde sig dog også uheldigt bemærket, da han havde et sammenstød med træningens hurtigste kører, finnen Valtteri Bottas fra Mercedes. De to bragede sammen i et sving, hvor Bottas kom fra en blind vinkel, og Grosjean formentlig ikke kunne nå at se ham. Det blev Grosjeans sidste gøren og laden til træningen. Derimod nåede Bottas tilbage på banen til de sidste minutter. Lørdag foregår den sidste træning, hvorefter der senere lørdag er kvalifikation til søndagens grandprix.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Henrik Dalsgaard har forlænget sin kontrakt med yderligere et år i engelske Brentford. Det oplyser klubben fredag på sin hjemmeside. Parterne har dermed papir på hinanden til udgangen af sæsonen 2020-21. 30-årige Henrik Dalsgaard kom til Brentford i den næstbedste række i England i 2017 fra belgiske Zulte Waregem.

Badminton. Doublen med Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen stillede fredag ikke op til kvartfinalen i turneringen Syed Modi International Badminton Championships i Indien. Boe var syg, oplyser Conrad-Petersen på Instagram, og derfor blev de sydkoreanske modstandere tildelt sejren uden kamp.

Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix Unai Emery nåede halvandet år i Arsenal.

Fodbold. Endnu en af de store London-klubber skal have ny manager. Mens Tottenham i sidste uge fyrede Mauricio Pochettino og erstattede ham med José Mourinho, så er det nu Arsenal, der skal have ny manager. Spanske Unai Emery blev fredag fyret efter en serie af utilfredsstillende resultater – senest torsdag aften, da Arsenal tabte 1-2 hjemme i Europa League til Frankfurt. Assistent og klublegende Freddie Ljungberg overtager roret midlertidigt. Hvem ved – måske er der hurtigt comeback til Mauricio Pochettino i Premier League.

Fodbold. Liverpools brasilianske midtbanespiller Fabinho er færdig i dette kalenderår. Fabinho udgik ankelskadet af Champions League-kampen mod Napoli tidligere i denne uge og er altså først klar igen efter nytår.

Fodbold. AaB og backen Kristoffer Pallesen har forlænget aftalen frem til sommeren 2024.

Doping. Aderlass-skandalen, der brød ud i lys lue ved ski-VM i februar, har ført til endnu en stribe udelukkelser. Fredag meddeler Det Internationale Skiforbund (FIS), at fire langrendsløbere og to trænere har fået fire års karantæne for deres roller i dopingskandalen. Det skriver Ritzau med det norske nyhedsbureau NTB som kilde. Det drejer sig om de fire langrendsløbere Andreas Veerpalu, Karel Tammjärv, Alexey Poltoranin og Algo Kärp samt de to trænere Mati Alaver og Andrus Veerpalu.

Fodbold. Racismen har – som Politiken har beskrevet i en række artikler de senere dage – gode vilkår på europæiske stadions. Flere spillere fra Inter blev onsdag under Champions League-kampen i Prag mod Slavia mødt af tilråb. Inter-angriberen Romelu Lukaku opfordrer nu igen Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at tage affære. »Jeg sagde det, sidste gang jeg var samlet med landsholdet. Uefa må gøre noget nu, fordi det er ikke i orden, at sådan noget finder sted på stadion. Det skete to gange for mig, og det er ikke i orden«, siger belgieren i et interview.