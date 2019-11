Grosjean distancerer Magnussen og brager sammen med finne

Fodbold. Superligaklubben OB kan efter en undersøgelse konstatere, at der under en ungdomskamp mod AGF i lørdags blev ytret racistiske råb mod spillere fra det aarhusianske hold. »Det er ikke foreneligt med de værdier, man har i OB. Her vægter man stor respekt for alle uanset etnicitet, religion eller seksualitet«, hedder det i meddelelsen fra OB, der fortsætter: »Det er enkeltpersoner, der er kommet med disse ytringer, og det har ikke været muligt at identificere dem. Vi er rigtigt ærgerlige over, at disse personer har taget al fokus og ødelagt et ellers fremragende initiativ med stemningsskabende fans til vores ungdomskampe i Ådalen«. En AGF-ungdomstræner har ifølge Ritzau skrevet på Facebook, at der skulle være råbt abelyde, men det har OB ikke fundet bevis for.

Atletik. Den firedobbelte OL-guldvinder på 5.000 og 10.000 meter, Mo Farah, melder sig tilbage på tartanbanerne til OL i Tokyo i 2020, hvor han agter at forsvare sin trone på de to lange distancer. Briten har siden 2017 primært haft fokus på maratondistancen, hvor den nu 36-årige har sejret i Chicago i 2018 og er blevet europarekordholder med 2.05,11 timer.

Fodbold. FC København-manager Ståle Solbakken udtaler sin største respekt for den kommende modstander i Europa League, Malmö FF. Svenskerne slog torsdag Dinamo Kijev 4-3 og kan med sejr i København om 13 dage gå videre. »Jeg synes, det var meget stærkt af Malmö at slå Kijev i dag, for de har været rigtig gode i den ukrainske liga. Jeg er meget imponeret over, at Malmö klarede det», siger Solbakken til 6’eren og fortsætter: »Vi har to forskellige udgangspunkter til kampen – vi kan klare os med uafgjort, og de skal vinde. Samtidig skal vi spille mange kampe, og de har måske problemer, fordi der er mangel på kampe. Vi kan ikke spille efter uafgjort fra start, men der kan opstå en situation i kampen, hvor vi kan blive nødt til det«.