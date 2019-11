Premier League-gigant fyrer træneren

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Fredag 29. november TV 2 Sport 11.55 Billard: VM, trebandekarambole 20.00 Basketball: Brooklyn-Boston TV3 Sport 9.55 Formel 1: GP Abu Dhabi, træning 19.00 Fodbold: Lyngby-FC Nordsjælland 22.05 Ishockey: Buffalo-Toronto 1.05 Ishockey: Columbus-Pittsburgh TV3 Max 18.30 Fodbold: Osnabrück-Hamburger SV Eurosport 1 10.50/14.50 Nordisk komb.: World Cup 12.25 Langrend: World Cup 17.55 Skihop: World Cup

Fodbold. Endnu en af de store London-klubber skal have ny manager. Mens Tottenham i sidste uge fyrede Mauricio Pochettino og erstattede ham med José Mourinho, så er det nu Arsenal, der skal have ny manager. Spanske Unai Emery blev fredag fyret efter en serie af utilfredsstillende resultater – senest torsdag aften, da Arsenal tabte 1-2 hjemme i Europa League til Frankfurt. Assistent og klublegende Freddie Ljungberg overtager roret midlertidigt. Hvem ved – måske er der hurtigt comeback til Mauricio Pochettino i Premeir League.

Fodbold. Racismen har - som Politiken har beskrevet i en række artikler de senere dage - gode vilkår på europæiske stadions. Flere spillere fra Inter blev onsdag under Champions League-kampen i Prag mod Slavia mødt af tilråb. Inter-angriberen Romelu Lukaku opfordrer nu igen Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at tage affære. »Jeg sagde det, sidste gang jeg var samlet med landsholdet. Uefa må gøre noget nu, fordi det er ikke i orden, at sådan noget finder sted på stadion. Det skete to gange for mig, og det er ikke i orden«, siger belgieren i et interview.

Fodbold. Superligaklubben OB kan efter en undersøgelse konstatere, at der under en ungdomskamp mod AGF i lørdags blev ytret racistiske råb mod spillere fra det aarhusianske hold. »Det er ikke foreneligt med de værdier, man har i OB. Her vægter man stor respekt for alle uanset etnicitet, religion eller seksualitet«, hedder det i meddelelsen fra OB, der fortsætter: »Det er enkeltpersoner, der er kommet med disse ytringer, og det har ikke været muligt at identificere dem. Vi er rigtigt ærgerlige over, at disse personer har taget al fokus og ødelagt et ellers fremragende initiativ med stemningsskabende fans til vores ungdomskampe i Ådalen«. En AGF-ungdomstræner har ifølge Ritzau skrevet på Facebook, at der skulle være råbt abelyde, men det har OB ikke fundet bevis for.

Atletik. Den firedobbelte OL-guldvinder på 5.000 og 10.000 meter, Mo Farah, melder sig tilbage på tartanbanerne til OL i Tokyo i 2020, hvor han agter at forsvare sin trone på de to lange distancer. Briten har siden 2017 primært haft fokus på maratondistancen, hvor den nu 36-årige har sejret i Chicago i 2018 og er blevet europarekordholder med 2.05,11 timer.

Fodbold. FC København-manager Ståle Solbakken udtaler sin største respekt for den kommende modstander i Europa League, Malmö FF. Svenskerne slog torsdag Dinamo Kijev 4-3 og kan med sejr i København om 13 dage gå videre. »Jeg synes, det var meget stærkt af Malmö at slå Kijev i dag, for de har været rigtig gode i den ukrainske liga. Jeg er meget imponeret over, at Malmö klarede det», siger Solbakken til 6’eren og fortsætter: »Vi har to forskellige udgangspunkter til kampen – vi kan klare os med uafgjort, og de skal vinde. Samtidig skal vi spille mange kampe, og de har måske problemer, fordi der er mangel på kampe. Vi kan ikke spille efter uafgjort fra start, men der kan opstå en situation i kampen, hvor vi kan blive nødt til det«.

Fodbold. Efter 5. spillerunde i Europa League er 10 af 32 mandskaber klar til forårets knockoutfase: Sevilla, Apoel, Celtic, Sporting, Espanyol, Gent, Wolfsburg, Braga, Wolves, Man. United.

Fodbold. Den nu 75-årige tidligere politichef David Duckenfield, der var indsatsleder da 96 fodboldfans omkom forud for en pokalkamp mellem Liverpool og Nottingham Forest i 1989 på Hillsborough Stadium i Sheffield, er mere end 30 år efter katastrofen blevet frikendt for manddrab. Det var Duckenfield, der gav ordre til at åbne en stor port for de mange tilskuere, der ventede på at komme ind på stadion. Det medførte kaos på de i forvejen overfyldte stadionafsnit, hvor tilskuere blev mast ihjel. 96 personer mistede livet som følge af katastrofen, men Duckenfield kan ikke retsforfølges for det 96. dødsfald, fordi offeret døde mere end et år efter, at han var blevet påført skaderne.