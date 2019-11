Publikum i Newcastle fik to store detaljer at gå hjem på

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Lørdag 30. november DR1 12.30 Håndbold: Danmark-Australien (k) DR2 18.00 Fodbold: EM-lodtrækning DR3 18.30/21.45 E-sport: CS:GO ECS TV 2 Sport 7.00 Håndbold: Serbien-Angola (k) 10.00 Håndbold: Frankrig-Sydkorea (k) 12.30 Håndbold: Norge-Cuba (k) 14.00/17.00 Billard: VM i trebandekarambole 23.00 Basketball: Sacramento-Denver TV3+ 13.30 Formel 1: GP Abu Dhabi, kval. 16.00 Fodbold: Liverpool-Brighton TV3 Sport 13.30 Fodbold: Charlton-Sheffield Wed. 18.30 Fodbold: Bayern M.-Leverkusen 21.05 Ishockey: Montreal-Philadelphia TV3 Max 13.30 Fodbold: Newcastle-Manchester C. 16.00 Fodbold: Derby-QPR 18.30 Fodbold: Southampton-Watford Xee 15.30 Fodbold: Hertha Berlin-Dortmund Eurosport 1 13.50 Nordisk komb. : World Cup 13.00/14.30 Skiskydning: World Cup 16.15 Skihop: World Cup 18.50/20.00 Alpint: World Cup (k) Eurosport 2 14.40/19.45 Snooker: UK Championship

Fodbold. Belgieren Kevin De Bruyne lignede en matchvinder med en stor individuelle detalje, da han bragte Manchester City på 2-1 i lørdagens udebaneopgør i Premier League mod Newcastle. Med ni minutter tilbage af opgøret brugte De Bruyne brystkassen til at få kontrol over bolden, som han i samme bevægelse med uhørt kraft hamrede på underkanten af overliggeren og i mål. Kevin De Bruyne og co. måtte dog nøjes med 2-2 og et enkelt point, da Newcastle-kaptajnen Jonjo Shelvy scorede endnu et flot mål efter en god frisparksdetalje i 88. minut.

Overblik: Resultater og stillinger fra ind- og udland

Golf. Rasmus Højgaard havde ikke tur i den på tredje runde af European Tour-turneringen i Sydafrika. Danskeren gik runden i seks slag over par og er nu delt nr. 43. Både Jeff Winther og Benjamin Poke gik runden i par. De er nu nr. 37 og 26. Spanieren Pablo Larrazábal fører i 11 slag under par.

Håndbold. Kvindernes VM-turnering i Japan er indledt med lidt af et chokresultat gruppe B, der også tæller det danske mandskab. Det opsigtvækkende resultat kom, da Frankrigs regerende verdens- og europamestre tabte 27-29 til Sydkorea, der i backen Ryu Eun-hee havde en storskytte. 12 pletskud leverede hun dagen inden mødet med Danmark. Tyskland slog Brasilien 30-24.

Fodbold. Real Madrid er nyt tophold i den bedste spanske række. 2-1-sejr på udebane mod Alaves sendte kongeklubben forbi Barcelona i tabellen. Dani Carvajal blev matchvinder små 20 minutter før tid.

Olympisk. Fra Japan forlyder det, at OL 2020’s hovedarena er færdigbygget og klar til brug. Lørdag blev det nye stadion til ca. 8,5 milliarder kroner og med plads til 60.000 tilskuere officielt overdraget til ejerne. »Vi er meget tilfredse med, at konstruktionen af det nye stadion, der er et vigtigt symbol for OL i Tokyo 2020, er færdig. Det får os til at indse, hvor tæt vi er på sommerlegene«, siger OL-formand Toshiro Muto ifølge Ritzau.

Motorsport. Det bliver op ad bakke for Kevin Magnussen (Haas) i sæsonens sidste formel 1-grandprix. Danskeren skal starte fra 15. startposition side om side med teamkollegaen Romain Grosjean. Verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) starter forrest. Se hele gridden her

Fodbold. Slutspurten i den bedste række i Chile er aflyst, skriver Ritzau. Det Chilenske Fodboldforbund har ifølge BBC valgt at stoppe ligaen seks runder før tid på grund af de omfattende protester og uroligheder i landet. For seks uger siden blev kampene i ligaen suspenderet, men nu er det besluttet, at resten af runderne ikke skal afvikles. Beslutningen betyder, at Universidad Católica er blevet kåret som mester for 14. gang i historien. Holdet førte med 13 point ned til Colo Colo efter 24 runder.

Skisport. Therese Johaug fra Norge var ganske suveræn, da hun sejrede i 10 km klassisk i World Cuppen i Ruka i Finland. Hun var et halvt minut hurtigere end finske Krista Pärmäkoski, mens Natalya Nepryayeva fra Rusland blev nummer tre.

Fodbold. EM-arrangøren Uefa sætter på onsdag 14.000 billetter til salg til fans fra de lande, der skal spille i Parken ved næste års EM. Dansk Boldspil-Union (DBU) har tidligere meldt ud, at der vil være cirka 5.000 billetter til danske fans til de kampe, der skal spilles i Danmark. Man kan ansøge om billetter frem til 18. december på euro2020.com.