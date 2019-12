Dansk maratonløber er klar til OL efter fantomtid i Japan

Automatisk oplæsning Beta

Atletik. Den danske maratonløber Abdi Ulad har kvalificeret sig til OL i Tokyo. Det skriver DR ifølge Ritzau. For at kvalificere sig til næste års sommerlege skulle Ulad løbe en tid under 2 timer, 11 minutter og 30 sekunder i maratonløbet i Fukuoka i Japan søndag. Han gennemførte i tiden 2 timer, 11 minutter og 3 sekunder og forbedrede samtidig sin personlige rekord med hele tre minutter. Ulad deltog også i de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016.

Håndbold. Frankrigs håndboldkvinder vandt VM i 2017 og EM i 2018, men holdet er i problemer efter de to første kampe ved dette års VM i Japan. Der var spænding og høj intensitet til det sidste, da det søndag morgen dansk tid blev 19-19 i en tæt kamp mod Brasilien. Pointdelingen betyder, at både Frankrig og Brasilien står tilbage med et point for to kampe efter nederlag i åbningskampene. Tre kampe resterer for hvert hold i det indledende gruppespil, hvorfra tre hold går videre.

Skisport. Thomas Dressen sejrede, da mændene gennemførte sæsonens første World Cup-løb i styrtløb søndag i Lake Louise i Canada. Tyskerens tid lød på 1 minut og 46,81 sekunder, og han vandt foran italienske Dominik Paris. Schweizerne Beat Feuz og Carlo Janka fik samme tid og delte tredjepladsen.

Basketball. Houston Rockets udklasserede natten til søndag dansk tid Atlanta Hawks 158-111 på hjemmebane, og det kunne texanerne i høj grad takke profilen James Harden for. Harden stod for 60 af holdets point. Det er fjerde gang i karrieren, at han har nået den imponerende pointtotal - samme antal gange som legendariske Michael Jordan. Kun NBA-legenderne Wilt Chamberlain med 32 kampe og Kobe Bryant med seks er gået fra banen med mindst 60 point på kontoen flere gange i NBA-historien.

Skisport. Marta Bassino vandt kvindernes World Cup-løb i storslalom i Vermont i USA. Den 23-årige italiener var sidste kvinde i aktion i andet gennemløb, og hun holdt nerverne i ro og vandt dermed sit første World Cup-løb i karrieren. Det var dog ikke slut med den italienske jubel, for andenpladsen blev også italiensk, da Federica Brignone blot var 0,26 sekunder efter som samlet nummer to. Stjernen Mikaela Shiffrin blev nummer tre 0,29 sekunder efter Bassino på en dag, hvor løjpen blev afkortet på grund af for voldsom vind.

Motorsport. Formel 1-holdet Toro Rosso kommer fra næste sæson til at køre under navnet Alpha Tauri. Det skriver Den Internationale Bilunion (FIA), der lørdag har offentliggjort en liste over navnene på de startende hold i 2020-sæsonen. Toro Rosso er ejet af Red Bull. Det nye navn, Alpha Tauri, er et modebrand, der også er ejet af det østrigske energidrikselskab.

Fodbold. Kasper Dolberg kom på scoringslisten for 4. gang i denne sæson, da han slog Nices 3-1-sejr over Angers fast.