Der er absolut verdensklasse over både Lionel Messi og et nyt stadion i Aarhus

Direkte sport i tv Mandag 2. december DR 1 7.00 Håndbold: Argentina-Rusland (k) 10.00 Håndbold: DR Congo-Japan (k) 12.30 Håndbold: Slovenien-Norge (k) TV 2 Sport 7.00 Håndbold: Angola-Holland (k) 12.30 Håndbold: Kina-Sverige (k) 20.00 Håndbold: Ribe-Esb. - Sønderjy. (m) 1.00 Basketball: Philadelphia-Utah TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-Silkeborg Eurosport 1 14.00/19.45 Snooker: UK Championship Eurosport 2 20.45 Fodbold: Sol. Moors-Rotherham

Fodbold. Lionel Messi blev matchvinder i den spanske storkamp mellem hjemmeholdet Atlético Madrid og gæsterne fra Barcelona, der sejrede 1-0 på den argentinske troldmands scoring i 86. minut. Det var med en velplaceret afslutning, han sendte bolden forbi en chanceløs Jan Oblak i Madrid-målet. »Vi føler, at skæbnen var hård ved os«, siger Atlético-spilleren Saúl Ñiguez, inden han hyldede mesteren: »Vi spillede fremragende, og Barcelona havde næsten ingen chancer. Men når Messi dukker op, så er han i stand til at gøre hvad som helst, og han fik det til at se så let ud. Det er derfor, han er den bedste«. Barcelona fører nu La Liga på bedre målscore end Real Madrid. Begge hold har 31 point. Der er Clásico 18. december.

Byggeri. Investorer melder sig parate til at skyde 500 millioner kroner i nyt stadion i Aarhus, såfremt en række kriterier opfyldes. Det er Salling Fondene og rigmanden Henrik Lind fra Lind Invest, der er villige til at bygge i Aarhus. »Vi synes, at tiden er kommet til at sikre et smukt og banebrydende stadion i absolut verdensklasse«, siger Jens Bjerg Sørensen fra Herman Sallings Fond ifølge Ritzau. Projektet indledes i det nye år, hvor der bruges fem millioner kroner på at etablere en projektorganisation. Arbejdet går formentlig i gang mellem 2021 og 2023.

Stadionkapaciteten på Aarhus-projektet er foreløbigt ukendt, men i stadionbyggebranchen ligner 500 millioner kroner ikke specielt meget. Fodboldklubben Malmö FF fik bygget nyt stadion for 10 år siden. Pris for en arena med plads til 22.500 tilskuere: ca. 590 millioner kroner. Sveriges største stadion, Friends Arena i Stockholm med plads til ca. 54.000 tilskuere, blev færdigbygget i 2012 til en pris på ca. 2,2 milliarder kroner. Da Danmarks største stadion, Parken, i 1991-1992 gennemgik en større renovering, kostede det ca. 650 millioner kroner. Indeksreguleret svarer det til en nutidig pris på ca. 1 milliard kroner.

Fodbold. Den hollandske storklub Ajax’ evne til at føre talenter fra ungdomsfodbold og til førsteholdet er velkendt. Søndag skrev den kun 20-årige midtbanespiller Noa Lang en lille stykke moderne klubhistorie, da han i sin første kamp fra start scorede hattrick for klubben. Noa Lang scorede tre gange på 38 minutter i 5-2-sejren over Twente.

Håndbold. Mandagens foreløbige resultater fra VM i håndbold for kvinder i Japan, gruppe A: Holland-Angola 35-28, Serbien-Cuba 46-27. Gruppe D: Rusland-Argentina 35-22.

E-sport. Counter Strike-holdet Astralis scorede ca. 1,5 millioner kroner, da mandskabet natten til mandag sejrede i ECS Season 8 Finals i Arlington i Texas. Det sker med en finalesejr over det amerikanske storhold Liquid på 15-19, 16-11 og 16-8 i turneringen, som er en af sæsonens sidste.

Fodbold. Storklubben Rosenborg med danske Mike Jensen endte med at tage bronzemedaljerne i Eliteserien i Norge. Rosenborg slog Ranheim 3-2 i sidste spillerunde. Molde havde for længst sikret sig guldmedaljerne.

Skisport. Østrigeren Matthias Mayer sejrede i søndagens Super-G i Lake Louise i Canada foran franske Dominik Paris. Mayer fører efter 4 af 44 konkurrencer med 161 point i den samlede World Cup foran Paris med 160.

Amerikansk fodbold. Houston Texans blev det blot andet hold i NFL til at vinde over New England Patriots i denne sæson. Det skete, da Texans natten til mandag vandt 28-22.

Rundens resultater