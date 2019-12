Messi lufter tanker om pension

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Tirsdag 3. december DR1 7.00 Håndbold: Sydkorea-Brasilien (k) 9.00 Håndbold: Kina-Argentina (k) 12.30 Håndbold: Danmark-Tyskland (k) DR2 11.00 Håndbold: Frankrig-Australien (k) TV 2 Sport 6.30 Håndbold: Rusland-DR Congo (k) 8.00 Håndbold: Holland-Cuba (k) 10.00 Håndbold: Slovenien-Angola (k) 11.30 Håndbold: Sverige-Japan (k) 20.00 Håndbold: Skjern-Skanderborg (m) 3.00 Basketball: Denver-LA Lakers TV3 Sport 19.00 Fodbold: Bordeaux-Nimes Vis mere

Fodbold. Lionel Messi fik mandag for sjette gang i karrieren tildelt den prestigefyldte Ballon d’Or-pris. Måske for sidste gang, erkender den 32-årige. »Jeg er bekendt med min alder. Derfor er øjeblikke som disse mere glædelige, fordi dagen, hvor jeg trækker mig tilbage, nærmer sig, og det er hårdt«, siger Messi ifølge nyhedsbureauet AFP og tilføjer: »Hvis alt går godt, har jeg en del år tilbage, men lige nu synes jeg, at tiden flyver afsted, og alt sker meget hurtigt«. Messis kontrakt med Barcelona udløber i sommeren 2021.

Fodbold. Statuen af den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic foran Malmö FF’s stadion er på ny blevet udsat for hærværk. Rød maling er malet ud over shortsene på den guldfarvede statue, og på dens piedestal er der spraymalet ’Judas’, beretter Ritzau med Aftonbladet som kilde. Vandaliseringen sker, efter at superstjernen i sidste uge købte sig ind hos Stockholm-rivalen Hammarby IF, hvor han nu ejer en fjerdedel af aktierne.

Håndbold. Sydkorea er snublende tæt på at være klar til mellemrunden ved VM for kvinder i Japan. I Danmarks gruppe B sejrede koreanerne 33-27 mod Brasilien. Fra gruppe D ligner også de russiske kvinder en mellemrundedeltager efter 34-13 over DR Congo.

Fodbold. Brescia i den italienske Serie A skal have ny træner for anden gang på under en måned. 5. november blev VM-helten fra 2006, Fabio Grosso, ansat. Nu er han fyret igen efter tre nederlag på stribe. I stedet har klubben genindsat Eugenio Corini som træner.