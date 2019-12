Verdens bedste langer ud efter Messi, Ronaldo og Zlatan: Tænk hvis de gik af banen, når de hørte abelyde

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Tirsdag 3. december DR1 7.00 Håndbold: Sydkorea-Brasilien (k) 9.00 Håndbold: Kina-Argentina (k) 12.30 Håndbold: Danmark-Tyskland (k) DR2 11.00 Håndbold: Frankrig-Australien (k) TV 2 Sport 6.30 Håndbold: Rusland-DR Congo (k) 8.00 Håndbold: Holland-Cuba (k) 10.00 Håndbold: Slovenien-Angola (k) 11.30 Håndbold: Sverige-Japan (k) 20.00 Håndbold: Skjern-Skanderborg (m) 3.00 Basketball: Denver-LA Lakers TV3 Sport 19.00 Fodbold: Bordeaux-Nimes Vis mere

Fodbold. Den amerikanske verdensmester Megan Rapinoe efterlyser engagement fra verdens bedste mandlige spillere i kampen mod racisme og homofobi. Hun nævner Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic. »De engagerer sig ikke i noget som helst. Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly snakker i hvert fald om det, når de bliver udsat for racisme«, siger hun i en artikel i fodboldmagasinet France Football, der står bag Ballon d’Or-prisen, hun fik mandag.

Messi, Ronaldo og Ibrahimovic kommer alle selv fra mindre kår, påpeger hun. »De har venner og søskende, som er sorte eller homoseksuelle, de ved, at mange mennesker bliver udsat for diskriminering«.

»Tænk hvis Cristiano Ronaldo sagde, at der skulle investeres flere penge i kvindefodbold, eller hvis Lionel Messi gik af banen, når han hørte abelyde. Det ville være kæmpe stort«, siger Rapinoe.

Fodbold. Selv om Christian Eriksen og to andre stjernespillere i Tottenham har kontraktudløb til sommer og formentlig ikke forlænger, har manager José Mourinho tillid til at trioen er professionelle og passer arbejdet på vanligt niveau. »Jeg vil ikke tale om personlige ting her, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke talte med Daniel Levy (Tottenhams bestyrelsesformand, red.) om Eriksen, Alderweireld og Vertonghen«, siger Mourinho ifølge AFP og tilføjer: »Det vigtige er, at de alle er professionelle, engagerer sig i Tottenham og har en fantastisk forståelse for, hvad klubben kræver af dem. Så de er alle tre klar til at spille, de er alle tre klar til at glemme deres kontraktforhold«. Tottenham møder onsdag Mourinhos tidligere klub Manchester United.

Fodbold. Politiet har i den bizarre Viborg-sag sigtet wannabe-fodboldspilleren Bernio Verhagen for bedrageri. Det oplyser efterforskningsleder Christian Toftemark fra Midt- og Vestjyllands Politi til B.T. Det er 1. divisionsklubben Viborg FF, der har meldt Verhagen til politiet, fordi klubben indgik en kontrakt med Verhagen på baggrund af falske oplysninger omkring spilleren, der i øjeblikket er varetægtsfængslet i en anden sag. Ifølge Retten i Viborg er der begrundet mistanke for, at Verhagen er skyldig i røveri, vold og trusler.

Håndbold. Sydkorea er snublende tæt på at være klar til mellemrunden ved VM for kvinder i Japan. I Danmarks gruppe B sejrede koreanerne 33-27 mod Brasilien, mens Frankrigs regerende verdensmestre med 46-7 (!) over Australien fik deres første sejr. Fra gruppe D ligner også de russiske kvinder en mellemrundedeltager efter 34-13 over DR Congo.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix Lionel Messi har vundet prisen i 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 og 2019 - og er blevet nummer to i 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017

Fodbold. Lionel Messi fik mandag for sjette gang i karrieren tildelt den prestigefyldte Ballon d’Or-pris. Måske for sidste gang, erkender den 32-årige. »Jeg er bekendt med min alder. Derfor er øjeblikke som disse mere glædelige, fordi dagen, hvor jeg trækker mig tilbage, nærmer sig, og det er hårdt«, siger Messi ifølge nyhedsbureauet AFP og tilføjer: »Hvis alt går godt, har jeg en del år tilbage, men lige nu synes jeg, at tiden flyver afsted, og alt sker meget hurtigt«. Messi, der fik 686 point i en tæt afstemning mod Liverpool-hollænderen Virgil van Dijks 679, har kontrakt med Barcelona til sommeren 2021.